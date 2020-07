Tối 20-7-2020, tại một đêm nhạc diễn ra tại TP.HCM, trong lúc giao lưu với khán giả, nam ca sĩ Tuấn Hưng đã bất ngờ chia sẻ anh sẽ giải nghệ trong vài tháng tới để dành thời gian chăm lo cho gia đình nhỏ của mình

Dù khẳng định trước khi rời khỏi ánh hào quang của sân khấu, Tuấn Hưng vẫn thực hiện một tour diễn để tri ân khán giả, nhưng việc ca sĩ này rời xa làng giải trí đã gây ra nhiều tranh cãi

Nhiều ý kiến đồng tình với quan điểm của Tuấn Hưng: "giải nghệ khi vẫn ở đỉnh cao sự nghiệp để khán giả nhớ mãi hình ảnh của mình"

Song, cũng có ý kiến cho rằng điều đó quá tiếc vì Tuấn Hưng vẫn là ngôi sao với giọng ca chất lượng, các bài hát của anh vẫn luôn được khán giả yêu thích và chờ đón

Dù vậy, Tuấn Hưng vẫn khẳng định: "Phải làm tròn trách nhiệm người chồng, người cha trước. Mai mốt khi con cái lớn khôn, nếu khán giả vẫn còn yêu thương, tôi sẽ tiếp tục trở lại"

Ngày 5-5-2019, trong buổi họp báo ra mắt MV “Ra là em quá mong manh”, Hương Tràm xúc động tuyên bố sẽ tạm dừng ca hát để sang Mỹ du học và điều trị tâm lý để có thể cho ra những sản phẩm mới chất lượng hơn

Đang ở đỉnh cao của sự nghiệp với giọng ca ngày càng "chín", hàng loạt ca khúc ăn khách ra mắt thường xuyên, việc Hương Tràm quyết định nghỉ hát khiến cả người hâm mộ lẫn người trong giới ngỡ ngàng

Chia sẻ về quyết định này, Hương Tràm cho biết do không thể sắp xếp được công việc nên dẫn đến sự mất cân bằng trong cuộc sống. Suốt 5 năm qua, cô thường xuyên mất ngủ nên phải dùng thuốc an thần

Sau 6 năm lấn sân vào showbiz, nữ ca sĩ quê Nghệ An được xem là một giọng ca có thực lực cùng với nhiều sản phẩm âm nhạc ăn khách. Do đó, quyết định giải nghệ của cô cũng khiến nhiều sao Việt tiếc nuối

Hương Tràm được khán giả biết đến sau khi đăng quang ngôi vị Quán quân chương trình "Giọng hát Việt" khi mới 16 tuổi, việc sở hữu giọng hát ấn tượng đã giúp cô nhận được nhiều ý kiến tích cực từ phía khán giả

Không chỉ thế, Hương Tràm còn là một giọng ca trẻ sở hữu nhiều giải thưởng âm nhạc uy tín giải Mnet Asian Music Award và giải đề cử Cống hiến ở tuổi 18

Dù tuyên bố rời khỏi giới giải trí nhưng theo xác nhận từ gia đình Hương Tràm, cô vẫn sẽ nuôi niềm đam mê ca hát bằng cách đi hát phòng trà hoặc tham gia các câu lạc bộ nghệ thuật trong thời gian theo học tại Mỹ

Những tưởng rằng chỉ giới văn – nghệ mới có những scandal, nhưng không, người đẹp như Hoa hậu Phạm Hương cũng chịu nhiều áp lực không kém khiến cô phải lên tiếng tuyên bố giải nghệ

Dù luôn được khán giả yêu mến nhưng Phạm Hương cũng đã từng chia sẻ cô phải đối đầu với quá nhiều quy chuẩn, nguyên tắc, cô cảm giác như mình không còn thuộc về nơi mình đang sinh sống nữa và cô cần có một khoảng thời gian để "thở"

Phạm Hương đoạt danh hiệu "Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015", cô được công chúng ưu ái gọi là "Hoa hậu quốc dân" vì đã có những hoạt động tạo được ấn tượng tốt trong những năm đương nhiệm

Ngoài vai trò hoa hậu, cô còn tham gia các hoạt động nghệ thuật khác với vai trò MC, huấn luyện viên, giám khảo...

Sau gần 3 năm đăng quang, tháng 9-2018, Phạm Hương bất ngờ tuyên bố tạm ngưng các hoạt động và sang Mỹ một thời gian với lý do sức khỏe và muốn đi chữa bệnh

Thời điểm đó, Phạm Hương dính nghi án sang Mỹ sinh con và lùm xùm mối quan hệ với đại gia... Nhưng đứng trước mọi tin đồn liên quan, cô đều im lặng và hạn chế lên tiếng

Sau khi sang Mỹ, người đẹp cũng giảm tương tác với khán giả và chỉ cập nhật trạng thái trên Instagram cá nhân. Gần đây, sau thời gian dài ở ẩn, Phạm Hương dần xuất hiện trở lại với các hình ảnh mới nhất

Tuy nhiên, Phạm Hương cũng chưa có bất kỳ chia sẻ nào về việc có quay lại hoạt động tại Việt Nam hay không





Tối 20-7-2020, tại một đêm nhạc diễn ra tại TP.HCM, trong lúc giao lưu với khán giả, nam ca sĩ Tuấn Hưng đã bất ngờ chia sẻ anh sẽ giải nghệ trong vài tháng tới để dành thời gian chăm lo cho gia đình nhỏ của mình

Dù khẳng định trước khi rời khỏi ánh hào quang của sân khấu, Tuấn Hưng vẫn thực hiện một tour diễn để tri ân khán giả, nhưng việc ca sĩ này rời xa làng giải trí đã gây ra nhiều tranh cãi

Nhiều ý kiến đồng tình với quan điểm của Tuấn Hưng: "giải nghệ khi vẫn ở đỉnh cao sự nghiệp để khán giả nhớ mãi hình ảnh của mình"

Song, cũng có ý kiến cho rằng điều đó quá tiếc vì Tuấn Hưng vẫn là ngôi sao với giọng ca chất lượng, các bài hát của anh vẫn luôn được khán giả yêu thích và chờ đón

Dù vậy, Tuấn Hưng vẫn khẳng định: "Phải làm tròn trách nhiệm người chồng, người cha trước. Mai mốt khi con cái lớn khôn, nếu khán giả vẫn còn yêu thương, tôi sẽ tiếp tục trở lại"

Ngày 5-5-2019, trong buổi họp báo ra mắt MV “Ra là em quá mong manh”, Hương Tràm xúc động tuyên bố sẽ tạm dừng ca hát để sang Mỹ du học và điều trị tâm lý để có thể cho ra những sản phẩm mới chất lượng hơn

Đang ở đỉnh cao của sự nghiệp với giọng ca ngày càng "chín", hàng loạt ca khúc ăn khách ra mắt thường xuyên, việc Hương Tràm quyết định nghỉ hát khiến cả người hâm mộ lẫn người trong giới ngỡ ngàng

Chia sẻ về quyết định này, Hương Tràm cho biết do không thể sắp xếp được công việc nên dẫn đến sự mất cân bằng trong cuộc sống. Suốt 5 năm qua, cô thường xuyên mất ngủ nên phải dùng thuốc an thần

Sau 6 năm lấn sân vào showbiz, nữ ca sĩ quê Nghệ An được xem là một giọng ca có thực lực cùng với nhiều sản phẩm âm nhạc ăn khách. Do đó, quyết định giải nghệ của cô cũng khiến nhiều sao Việt tiếc nuối

Hương Tràm được khán giả biết đến sau khi đăng quang ngôi vị Quán quân chương trình "Giọng hát Việt" khi mới 16 tuổi, việc sở hữu giọng hát ấn tượng đã giúp cô nhận được nhiều ý kiến tích cực từ phía khán giả

Không chỉ thế, Hương Tràm còn là một giọng ca trẻ sở hữu nhiều giải thưởng âm nhạc uy tín giải Mnet Asian Music Award và giải đề cử Cống hiến ở tuổi 18

Dù tuyên bố rời khỏi giới giải trí nhưng theo xác nhận từ gia đình Hương Tràm, cô vẫn sẽ nuôi niềm đam mê ca hát bằng cách đi hát phòng trà hoặc tham gia các câu lạc bộ nghệ thuật trong thời gian theo học tại Mỹ

Những tưởng rằng chỉ giới văn – nghệ mới có những scandal, nhưng không, người đẹp như Hoa hậu Phạm Hương cũng chịu nhiều áp lực không kém khiến cô phải lên tiếng tuyên bố giải nghệ

Dù luôn được khán giả yêu mến nhưng Phạm Hương cũng đã từng chia sẻ cô phải đối đầu với quá nhiều quy chuẩn, nguyên tắc, cô cảm giác như mình không còn thuộc về nơi mình đang sinh sống nữa và cô cần có một khoảng thời gian để "thở"

Phạm Hương đoạt danh hiệu "Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015", cô được công chúng ưu ái gọi là "Hoa hậu quốc dân" vì đã có những hoạt động tạo được ấn tượng tốt trong những năm đương nhiệm

Ngoài vai trò hoa hậu, cô còn tham gia các hoạt động nghệ thuật khác với vai trò MC, huấn luyện viên, giám khảo...

Sau gần 3 năm đăng quang, tháng 9-2018, Phạm Hương bất ngờ tuyên bố tạm ngưng các hoạt động và sang Mỹ một thời gian với lý do sức khỏe và muốn đi chữa bệnh

Thời điểm đó, Phạm Hương dính nghi án sang Mỹ sinh con và lùm xùm mối quan hệ với đại gia... Nhưng đứng trước mọi tin đồn liên quan, cô đều im lặng và hạn chế lên tiếng

Sau khi sang Mỹ, người đẹp cũng giảm tương tác với khán giả và chỉ cập nhật trạng thái trên Instagram cá nhân. Gần đây, sau thời gian dài ở ẩn, Phạm Hương dần xuất hiện trở lại với các hình ảnh mới nhất

Tuy nhiên, Phạm Hương cũng chưa có bất kỳ chia sẻ nào về việc có quay lại hoạt động tại Việt Nam hay không