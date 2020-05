Kim Tea Hee: Vào ngày 6-5-2020, truyền thông Hàn Quốc đưa tin hàng loạt ngôi sao hạng A của nước này bị điều tra vì gian lận thuế và Kim Tae Hee một trong những minh tinh nằm trong danh sách bị nghi vấn

Theo cảnh sát, bằng cách để tên tòa nhà do mình sở hữu trị giá 13,2 tỷ won tại Gangnam, Seoul dưới tên một công ty ở tỉnh Gyeonggi, "ngọc nữ xứ Hàn" này trốn thuế với số tiền tương đương 18 tỷ đồng

Vốn luôn nổi tiếng ngoại hình xinh đẹp, diễn xuất tài ba với đời tư sạch sẽ, đồng thời vừa trở lại màn ảnh nhỏ với dự án "Hi Bye, Mama!" nên Kim Tea Hee đã luôn tạo được thiện cảm với khán giả

Do đó, không thể phủ nhận rằng, khi bị nghi có liên quan đến hành vi trốn thuế, hình tượng "Ngọc nữ xứ Hàn" của Kim Tea Hee bị sụp đổ hoàn toàn

Kim Ah Joong: Không chỉ riêng Kim Tea Hee bị dính vào bê bối trông thuế mà trong quá khứ, cái tên Kim Ah Joong cũng đã bị không ít khán giả chỉ trích vì hành động tương tự

Cụ thể, vào tháng 9-2011, ngôi sao "Sắc đẹp ngàn cân" đã bị cơ quan chức năng buộc tội trốn thuế trong 3 năm từ 2007-2009

Theo đó, mỹ nhân này đã kê khai giảm số tiền thực tế của các khoản thu từ công việc diễn viên, người mẫu, đóng quảng cáo. Do vậy, cô đã phải nộp phạt 600.000 USD (tương đương 14 tỷ đồng)

Bên cạnh nộp tiền phạt, Kim Ah Joong còn bị cấm lên sóng truyền hình xứ Hàn trong vòng 3 năm. Tai tiếng này đã khiến sự nghiệp của nữ diễn viên "xuống dốc không phanh" và đánh mất vị trí của một ngôi sao hạng A vốn có

Song Hye Kyo: Tháng 8-2014, cơ quan thuế Hàn Quốc công bố hành vi trốn thuế của loạt diễn viên hạng A nước này, cái tên Song Hye Kyo bỗng xuất hiện trên mặt báo với "tội danh" khai thiếu thu nhập cá nhân để gian lận số tiền thuế rất lớn

Theo đó, số tiền thuế mà Song Hye Kyo "trốn" trong 3 năm liên tiếp từ năm 2009-2011 lên đến 2,5 tỷ won (khoảng 2,5 triệu USD). Cụ thể, năm 2009 là 785 triệu won, 2010 là 818 triệu won và năm 2011 là 954 triệu won

Vụ việc trở thành chấn động trong giới giải trí xứ Hàn, Song Hye Kyo cho biết mình hoàn toàn không hề biết gì về chuyện này bởi đã ủy quyền toàn bộ cho kế toán

Ngay sau đó, cô đã xin lỗi công khai và đóng bù tiền thuế nhưng hình ảnh của Song Hye Kyo vẫn bị tổn hại nặng nề. Cùng với nhiều bê bối khác, khán giả xứ kim chi không ngừng chỉ trích cô trong suốt 6 năm qua

Han Hyo Joo: Tham gia diễn xuất từ 2005, Han Hyo Joo đã gây ấn tượng mạnh với khán giả bằng diễn xuất tự nhiên, nụ cười rạng rỡ, nét đẹp dịu dàng, trong sáng

Trong 15 năm theo nghề diễn xuất, sự nghiệp của cô đã phát triển nhanh chóng khi liên tục xuất hiện trong các bộ phim đình đám

Thế nhưng, vào ngày 6-5-2020, Han Hyo Joo đã trở thành tâm điểm chỉ trích vì bị phát hiện đăng kí một tòa nhà ở Galhyeondong (giá 2,7 tỷ won - tương đương 51,8 tỷ đồng) dưới tên của một doanh nghiệp gia đình để trốn thuế

Hành động này đã khiến cho công sức xây dựng lại sự nghiệp của nữ minh tinh suốt bao năm qua dường như "đổ sông đổ biển"

Kwon Sang Woo: Theo số liệu, tài tử "Nấc thang lên thiên đường", Kwon Sang Woo được xếp vào danh sách những nghệ sĩ giàu nhất Hàn Quốc khi sở hữu khối bất động sản trị giá khoảng 70 tỷ won (57 triệu USD)

Tuy nhiên, theo Tổng cục Thuế Hàn Quốc, nam diễn viên cũng áp dụng biện pháp lấy tên của một công ty để mua bất động sản, theo đó, sẽ cắt giảm tiền thuế phải nộp cho nhà nước

Lee Byung Hun: Không chỉ Kim Tea Hee và Han Hyo Joo mà Lee Byung Hun cũng một cái tên nổi bật nằm trong danh sách các ngôi sao hạng A bị điều tra vì gian lận thuế do cơ quan Thuế Hàn Quốc công bố vào ngày 6-5

Theo tờ Sports Kyunghan, để trốn thuế, những người nổi tiếng sẽ đăng ký mua tòa nhà của họ dưới tên của một tập đoàn bất động sản, công ty gia đình và nam diễn viên này là một trong số những nghệ sĩ đó

Cụ thể, Lee Byung Hyun đã mua một tòa nhà trị giá 26 tỷ Won (21,2 triệu USD) tại Yeongeungpo (Seoul, Hàn Quốc) nhưng không đăng ký bằng tên mình mà đăng ký dưới danh nghĩa một tập đoàn gia đình ở Gyeongido

