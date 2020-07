Seungri (tên thật Lee Seung Huyn) là một ca sĩ, nhạc sĩ, diễn viên, nhà sản xuất phim tại Hàn Quốc Tên tuổi của Seungri được biết đến qua nhiều bài hát nổi tiếng thể hiện cùng nhóm Big Bang như "Day by day", "Fantastic baby", "Bang Bang Bang"...

Nổi tiếng quá sớm, cuộc sống cá nhân của Seungri luôn gắn liền với những buổi tiệc ở club, bar, vũ trường. Anh thường được bắt gặp cầm rượu và vui chơi bên nhiều cô gái mỗi khi Big Bang không có lịch diễn

Trong thời gian còn đang trên đỉnh cao của sự nghiệp, thành viên cũ của nhóm nhạc đình đám Big Bang đã vướng phải hàng loạt cáo buộc liên quan đến mua bán ma túy, môi giới mại dâm, hối lộ...

Đến tháng 3-2019, bên cạnh những ồn ào khác, Suengri còn dính vào tin đồn tiếp tay cho chủ tịch YG Hang Hyun Suk trốn thuế, hành hung, tấn công tình dục và buôn bán chất gây nghiện cho khách hàng...

Ngoài ra, Seungri còn thừa nhận thành lập, đăng ký kinh doanh club người lớn Monkey Museum dưới dạng một nhà hàng và hành vi phát tán ảnh nhạy cảm của nạn nhân nữ cho những người khác

Ngay sau đó, Seungri tuyên bố rời Big Bang, chấm dứt sự nghiệp sau loạt ồn ào. Vụ việc của nam ca sĩ này được coi là bê bối lớn nhất trong giới thần tượng Kpop từ trước đến nay Không chỉ ảnh hưởng tới danh tiếng của Big Bang, những hành động bị đánh giá là dơ bẩn của Seungri gần như đã làm tiêu tan những hình ảnh đẹp đẽ cuối cùng của ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc

Ra mắt khán giả nhờ bộ phim đình đám "Vườn sao băng", cựu thành viên của nhóm nhạc SS501 từng có một tương lai vô cùng rộng mở khi là một trong những ca sĩ nổi tiếng ở Hàn Quốc có khả năng đóng phim

Tưởng rằng sự nghiệp sẽ lên như diều gặp gió thì tháng 8-2014, bạn gái cũ của Kim Hyun Joong - cô Choi - đâm đơn kiện người yêu với lý do hành hung gây bầm tím và gãy xương sườn

Đứng trước thông tin này, Hyun Joong đã lên tiếng chối bỏ những cáo buộc. Anh khẳng định một lần duy nhất vô tình gây thương tích cho bạn gái trong quá trình tập võ

Mặc dù đã phủ nhận sự việc nhưng nam diễn viên phải bồi thường 5 triệu won và đối mặt với làn sóng chỉ trích của cộng đồng mạng

Đến năm 2015, cô Choi tiếp tục kiện Kim Hyun Joong yêu cầu bồi thường về tinh thần, một lần nữa anh trở thành "bia ngắm" để dư luận chỉ trích, phẫn nộ

Dù rằng sau đó, phía Kim Hyun Joong kiện ngược lại vì tội danh vu khống với những bằng chứng xác thực và được tuyên bố thắng kiện, thế nhưng sự nghiệp của nam diễn viên "Vườn sao băng" đã tiêu tan từ trước

Ngày 24-10-2019, bộ phim mới của đài KBS W đánh dấu sự trở lại của Kim Hyun Joong sau những ồn ào đời tư, tuy nhiên, tỷ suất người xem của bộ phim này thấp thảm hại

Năm 2010, Park Bom bị chỉ trích vì cáo buộc vận chuyển chất cấm. Mặc dù nhiều lần, cô nàng đã đính chính chất cấm đó vốn dĩ là loại thuốc được cấp phép sử dụng nhưng dư luận vẫn không tin

Chính vì bê bối trên mà Park Bom cũng như cả nhóm nhạc 2NE1 bị gián đoạn tất cả các hoạt động

Tưởng chừng đã mọi chuyện đã êm ả nhưng chính ồn ào của Park Bom trong quá khứ là một trong những nguyên nhân khiến 2NE1 tan rã sau này

Đến năm 2019, sự kiện một lần nữa được khơi lại và Park Bom mới được giải thoát khỏi bê bối oan ức này

Theo phía cơ quan điều tra, loại thuốc Adderall bị xem là chất cấm ấy vốn dĩ được kê đơn sử dụng ở nước ngoài, Park Bom cũng được tuyên bố âm tính với xét nghiệm chất cấm trong nước tiểu

Thế nhưng, việc này cũng không giúp sự nghiệp của cô nàng khởi sắc và Park Bom đã không thể đứng trên đỉnh cao âm nhạc như trước đây

Tháng 3-2016, cảnh sát Hàn Quốc đã triệt phá đường dây bán dâm liên quan đến loạt sao nữ nổi tiếng của làng giải trí Kpop G.NA thuộc Cube Entertainment khiến dư luận xôn xao

Trong hồ sơ của cảnh sát, một trong những người có liên quan được mô tả giống hệt G.NA được trả giá lên tới 30.000 USD (hơn 695 triệu đồng) cho mỗi lần "đi khách"

Không lâu sau đó, G.NA đã khiến cho những người yêu mến cô vô cùng thất vọng chính thức thừa nhận về bê bối bán dâm và biến mất khỏi các hoạt động giải trí

Thần tượng sinh năm 1988 từng là một giọng ca tài năng và đầy triển vọng của Kpop với các bản hit "Black & White", "Beautiful Day", "Will you kiss me"… nhưng rồi bê bối bán dâm khiến cô đánh mất cả sự nghiệp đang hứa hẹn phía trước

