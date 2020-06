Lisa: Ngoài vai trò là một thành viên có vẻ ngoài xinh xắn, cá tính nhưng không kém phần dễ thương của nhóm nhạc đình đám Black Pink, Lisa còn được biết đến với vị trí HLV tài năng nhất của chương trình "Thanh Xuân Có Bạn”

Để có thể đánh bật 4000 thí sinh tại Thái Lan trong cuộc tuyển chọn để trở thành thực tập sinh của YG Entertainment năm 2013, bên cạnh ngoại hình thu hút, vũ đạo ấn tượng, cô nàng còn ghi điểm với khả năng ngoại ngữ đáng ngưỡng mộ

Cụ thể, cùng tiếng mẹ đẻ Thái Lan, “em út vàng” của làng giải trí Kpop có thể giao tiếp trôi chảy 3 thứ tiếng khác là tiếng Hàn, tiếng Anh và tiếng Nhật

Nhờ tài năng vượt trội như nhảy tốt, rap hay và khả năng ca hát ổn định, Lisa được xem như "cây hút fan quốc tế" của Black Pink

Hiện, cô nàng 23 tuổi này đang sở hữu 22,5 triệu người theo dõi trên instagram và là nữ ca sĩ Kpop được chú ý nhiều nhất trên mạng xã hội

Rap Monster: Vốn đam mê với hiphop và nổi tiếng với tài năng âm nhạc nhưng thủ lĩnh BTS - Rap Monster vẫn khiến nhiều người phải nể phục với chỉ số IQ 148 cùng thành tích học tập và kỹ năng ngoại ngữ đáng ngưỡng mộ

Ngay từ khi còn học trung học, ngoại việc đạt chứng chỉ Anh ngữ TOEIC với số điểm 900/990 thì Rap Monster còn lọt vào danh sách 1,3% thí sinh có điểm thi dự bị đại học cao nhất Hàn Quốc

Tuy không sinh sống và hoạt động ở nước ngoài nhiều như các sao Hàn khác, anh chàng cũng có khả năng nói tiếng Anh trôi chảy và là thành viên giúp BTS có thể vươn xa trên thị trường âm nhạc quốc tế





Vào năm 2019, Rap Monster từng khiến cả thế giới trầm trồ với màn phát biểu dõng dạc, trôi chảy tại Liên Hợp Quốc

Với biệt danh là “bậc thầy sử dụng ngôn ngữ”, ngoài khả năng 'bắn' tiếng Anh như gió, trưởng nhóm BTS còn giỏi cả tiếng Nhật và tiếng Trung

Gang Dong Won: Tài tử sinh năm 1981 được gọi là “thánh sống” của Hàn Quốc khi vừa sở hữu nhan sắc, tài năng, lại có xuất thân trâm anh thế phiệt và học vấn “khủng”

Bên cạnh đó, anh còn là “thiên tài ngoại ngữ” khi có thể nói thành thạo nhiều ngoại ngữ

Trong bộ phim Mục sư năm 2005, Gang Dong Won đã khiến khán giả bất ngờ khi đọc trôi chảy bộ kinh thánh cầu nguyện bằng 5 thứ tiếng

Khi được hỏi làm sao để thể hiện được các lời thoại của mình thì nam diễn viên tiết lộ rằng việc học thuộc lời thoại giống như nghe nhạc, cứ nghe đi nghe lại hàng nghìn lần là sẽ thuộc

Tuy nhiên, nhiều người cho rằng, nam diễn viên đã quá khiêm tốn, thực ra trước đó Gang Dong Won từng có thời gian học tiếng Trung và tiếng Latin, do đó nam diễn viên cho hay có thể nói ngoại ngữ lưu loát

Không chỉ thế, nam diễn viên còn chăm chỉ học tiếng Anh và tiếng Nhật trong suốt 10 năm với quyết tâm phát triển sự nghiệp diễn xuất tại thị trường nước ngoài

Sau những nỗ lực không ngừng nghỉ, nam diễn viên đã lần đầu tiên được đặt chân đến kinh đô điện ảnh Hollywood để tham gia casting vào bộ phim Tsunami LA năm 2008

“Thánh sống” của Hàn Quốc cũng từng trổ tài nói tiếng Anh và tiếng Nhật điêu luyện trong loạt series Vlog có tên Kang Dong Won và những người bạn, Viva L.A Vida

Kim Hye Soo: Dù không phải là cái tên quá nổi trong showbiz Hàn song “nữ chiến binh” Kim Hye Soo đã khiến khán giả ngưỡng mộ bởi học vấn cao cùng với khả năng giao tiếp thông thạo nhiều ngoại ngữ

Nữ diễn viên này cho biết động lực học ngoại ngữ của cô bắt nguồn từ một bộ phim hợp tác Mỹ – Hàn có tên “Too tired to die” được ra mắt trong năm 1998

Để hoàn thành vai diễn với nhiều lời thoại bằng tiếng anh một cách trọn vẹn, “chị đại” của showbiz Hàn đã phải bỏ không ít thời gian và công sức vào việc học ngoại ngữ

Sao nữ này chia sẻ việc học ngoại ngữ đã trở thành niềm đam mê thứ hai bên cạnh nghiệp diễn xuất, do đó, khi học quyết định sẽ học tiếng anh, cô không chỉ học thuộc lời thoại mà còn khiến bản thân có thể giao tiếp thành thạo

Do đó, mỗi khi một tác phẩm điện ảnh được ra mắt, các fan quốc tế đều được chứng kiến khả năng nói tiếng Anh, Nhật, Trung và Tây Ban Nha qua lời giới thiệu của chị đại quyền lực nhất nhì showbiz Hàn

Truyền thông Hàn cho biết Kim Hye Soo có khả năng nói tiếng Tây Ban Nha như người bản xứ, cụ thể, trong quá trình quay bộ phim Nữ hoàng công sở cô nàng đã có thể tự tin giao tiếp với những người Tây Ban Nha

Không chỉ thế, nữ diễn viên sinh năm 1970 đã khiến các fan phải ngạc nhiên khi có thể phỏng vấn các khách mời bằng tiếng Anh với vai trò MC trong show truyền hình Kim Hye Soo’s W





