Em út của nhóm nhạc nổi tiếng Black Pink – Lisa là nữ thần tượng đầu tiên lọt vào danh sách này





Theo các chuyên gia sắc đẹp, tỉ lệ cơ thể của Lisa đạt đến chuẩn tuyệt đối 9:1 (khi chia cơ thể thành 9 phần, chiều dài của đầu chỉ bằng một phần)





Với lợi thế ngoại hình, “mỹ nhân nhà YG” dễ dàng lọt vào “mắt xanh” của rất nhiều thương hiệu thời trang danh giá





Bên cạnh đó, vóc dáng hoàn hảo cùng chiều cao 1,67m của Lisa còn giúp cô “cân” mọi loại trang phục





Dù mới 16 tuổi, Jang Won Young (IZONE) khiến nhiều người ngạc nhiên khi sở hữu vóc dáng chuẩn mẫu cùng tỉ lệ cơ thể “vàng”





Ngoài gương mặt xinh đẹp, cô nàng còn nổi tiếng với chiều cao “khủng” là 1,7m





Với chiều dài đôi chân chiếm gần gấp đôi phần thân trên, Jang Won Young hiện là một trong những nữ thần tượng có tỉ lệ cơ thể chuẩn nhất





Đôi chân dài “cực phẩm” của mỹ nhân sinh năm 2004 khiến không ít người phải ghen tị





Nhiều khán giả cho rằng, thân hình của cô sẽ còn phát triển và hoàn thiện hơn nữa trong tương lai





Nổi tiếng với chiều cao 1,72m cùng đôi chân thẳng đẹp, So Won (G-Friend) luôn nằm trong danh sách những “sao” nữ quyến rũ nhất





Mỹ nhân 9X luôn biết cách khoe thế mạnh hình thể bằng việc lựa chọn những trang phục tôn dáng như: quần ngắn, áo crop top…





Trong mọi sự kiện, So Won luôn thu hút ánh nhìn nhờ đôi chân dài miên man





Sở hữu chiều cao khiêm tốn 1,6m; YooA (Oh My Girl) vẫn gây ấn tượng nhờ tỉ lệ cơ thể lí tưởng





Mỹ nhân sinh năm 1995 luôn được ưu ái diện những bộ trang phục quyến rũ và nổi bật nhất nhóm





Nổi tiếng nhờ thân hình “đồng hồ cát”, Seol Hyun (AOA) được mệnh danh là một trong những “Báu vật quốc dân” của showbiz Hàn





Vóc dáng gợi cảm của Seol Hyun khiến cho nhiều nhãn hàng không ngần ngại bỏ ra số tiền “khủng” để mời cô về đóng quảng cáo





Dù theo phong cách nào, nữ thần tượng cũng luôn biết cách phối đồ để khoe trọn vòng eo “con kiến” và đôi chân thon dài của mình





