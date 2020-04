Từng được tạp chí The Culture Trip bình chọn là món ăn đường phố đáng thử khi đến TP.HCM, bánh mì đã xuất hiện từ rất sớm. Du khách đến Việt Nam có thể tìm mua bánh mì ở bất cứ đâu, từ nhà hàng lớn tấp nập khách Tây tới chiếc xe đẩy rong trên phố. Có đủ các loại nhân như chả, trứng, pate, heo quay, dưa chua... sẽ chiều lòng mọi thực khách. Mới đây nhất, hình ảnh bánh mì Việt Nam còn xuất hiện trên trang chủ Google của 12 quốc gia trên thế giới, nhằm kỷ niệm 9 năm từ điển Oxford đưa “bánh mì” viết nguyên bản tiếng Việt thành một mục từ trong từ điển. Là món ăn được nhiều du khách nước ngoài yêu thích khi đến Việt Nam, bún chả bao gồm những miếng thịt lợn và chả nướng trong bát nước chấm, với lát su hào ngâm, đu đủ xanh, ăn kèm cùng các loại rau sống. Đặc biệt, sau sự kiện cựu tổng thống Mỹ Barack Obama thưởng thức món ăn này trong chuyến thăm đến Việt Nam, bún chả càng trở nên nổi tiếng hơn trên các tờ báo nước ngoài. Tạp chí The Culture Trip cũng gợi ý du khách nên thưởng thức bún chả khi đến Việt Nam. Không chỉ là món ăn ưa chuộng người dân Sài thành, cơm tấm cũng khiến không ít thực khách nước ngoài mê mẩn khi lần đầu thưởng thức. Năm 2019, cơm tấm được tạp chí du lịch The Culture Trip vinh danh là một trong những món ăn ngon nhất Việt Nam. Gạo tấm nở phồng, sườn nướng cháy cạnh, bì heo mềm hòa quyện với miếng chả trứng, nêm nếm thêm nước mắm ớt chua ngọt, đây sẽ là món ăn chinh phục mọi thực khách. Vinh dự góp mặt trong danh sách 50 món ăn ngon nhất thế giới do kênh CNN Travel bình chọn, gỏi cuốn mang hương vị đậm đà của thịt lợn, tôm, rau thơm, bún gạo… hòa quyện trong nước mắm chua cay mặn ngọt hay sốt tương sền sệt. Món ăn này không chỉ là lựa chọn của nhiều người Việt Nam lúc đói bụng mà còn được bạn bè quốc tế tấm tắc khen ngợi. Xếp thứ 28 trong top 50 món ngon thế giới do CNN bình chọn, phở là món ăn du khách nhất định phải thử khi đến Hà Nội. Món ăn mang đậm hương vị Hà thành gồm nước dùng được hầm từ xương, bánh phở thanh mát, kết hợp thịt bò hoặc thịt gà ăn cùng các loại rau thơm. Bạn có thể tìm thấy một tô phở đúng điệu ở bất cứ đâu tại Hà Nội cũng như tại các thành phố lớn trên khắp Việt Nam.

