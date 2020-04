Go Youn Jung (SN 1996) là nữ diễn viên và người mẫu ảnh khá nổi tiếng tại Hàn Quốc





Sở hữu nhan sắc “tựa nữ thần”, mỹ nhân này khiến nhiều người bất ngờ khi tiết lộ mình từng là nạn nhân của bạo lực học đường chỉ vì ngoại hình kém xinh trong quá khứ





Cô cũng là một trong số ít những người nổi tiếng dám thẳng thắn thừa nhận chuyện “đụng chạm dao kéo” để cải thiện nhan sắc





Trước đây, Go Youn Jung luôn tự ti với đôi mắt một mí, chiếc mũi tẹt và gò má cao của mình. Thời đi học, cô từng nhiều lần bị bạn bè bắt nạt bởi ngoại hình xấu xí và không mấy nổi bật





Để thoát khỏi những lời mỉa mai, miệt thị, Go Youn Jung đã quyết tâm phẫu thuật thẩm mỹ và nhận được sự ủng hộ của gia đình





Vốn có năng khiếu hội họa, cô đã tự nghiên cứu và thiết kế diện mạo mình mong muốn để bác sĩ thực hiện





Sau cuộc phẫu thuật đại thành công, giờ đây, Go Youn Jung đã trở thành “nữ thần thế hệ mới” của làng giải trí xứ Hàn





Nhan sắc kiêu sa của cô còn được nhiều người so sánh với đàn chị nổi tiếng là “mợ chảnh” Jeon Ji Hyun





Với gương mặt đẹp “không góc chết”, Go Youn Jung được bình chọn là một trong 3 hình mẫu phẫu thuật thẩm mỹ lí tưởng nhất tại Hàn Quốc





Park Min Young (SN 1986) được biết đến là một trong những nữ diễn viên Hàn Quốc nổi tiếng nhất châu Á





Với nhan sắc xinh đẹp cùng lối diễn xuất tự nhiên, cô đã góp mặt trong nhiều bộ phim đình đám như: Gia đình là số 1, Chuyện tình ở Sungkyunkwan, Thợ săn thành phố…





Năm 2006, sau thành công vang dội của “Gia đình là số 1”, Park Min Young bị cư dân mạng đào bới lại ảnh cũ và tố cô phẫu thuật thẩm mỹ





Có thể thấy, trong quá khứ, nữ diễn viên sở hữu nhan sắc không mấy nổi bật với gương mặt quá khổ, đôi mắt một mí và chiếc mũi tẹt





Đứng trước những luồng ý kiến trái chiều, Park Min Young đã không ngần ngại công khai chuyện “dao kéo” của bản thân





Chính nhờ sự thẳng thắn ấy, mỹ nhân 8X ngày càng được công chúng ngưỡng mộ và yêu mến hơn





Hiện tại, Park Min Young vẫn duy trì được sắc vóc trẻ trung của mình. Cô được mệnh danh là “người đẹp dao kéo” thành công nhất xứ sở kim chi





Yoo In Na (SN 1982) cũng là một trong những nữ diễn viên có màn “vịt hóa thiên nga” thành công nhất tại Hàn Quốc





Từng bị chê bai vì sở hữu gương mặt nhạt nhòa, Yoo In Na đã quyết định phẫu thuật thẩm mỹ để hoàn thiện nhan sắc





Sau khi “dao kéo” thành công, cô có nhiều bước tiến mới trong sự nghiệp diễn xuất của mình





Từ một diễn viên chỉ toàn đóng vai phụ, Yoo In Na dần dần chuyển sang tuyến chính và được khán giả nhớ đến nhiều hơn





Ngoài ra, với lợi thế ngoại hình, mỹ nhân này còn thu về vô số hợp đồng quảng cáo có giá trị





Bước sang tuổi 38, Yoo In Na ngày càng xinh đẹp và thành công hơn. Cô được nhiều phụ nữ Hàn Quốc coi là mẫu hình lí tưởng để theo đuổi và học hỏi





