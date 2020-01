Khởi nghiệp ca hát từ năm 2006, "Họa mi nước Anh" Adele ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng người hâm mộ bởi giọng hát đầy nội lực và một thân hình... mũm mĩm

Mặc dù thân hình hơi "quá khổ" nhưng nữ ca sĩ của bản hit "Someone like you" cho biết, cô chưa bao giờ cảm thấy mặc cảm mà ngược lại, rất tự hào về hình ảnh của mình. Cô đại diện cho những người phụ nữ không bao giờ mơ ước mình giống như những cô người mẫu rảo bước trên sàn catwalk

Tuy nhiên, mới đây, trong loạt ảnh được chia sẻ trên Instagram, Adele khiến khán giả vô cùng bất ngờ. Từ một nữ ca sĩ có thân hình mũm mĩm đáng yêu, "ca sĩ béo" hiện tại đã trở nên thon gọn và vô cùng gợi cảm

Được biết, sau một thời gian dài kiên trì theo đuổi chế độ tập luyện và ăn kiêng lành mạnh, Adele đã giảm thành công tới 20kg. Nữ nghệ sĩ từng chia sẻ, cô luyện tập không chỉ để giảm cân, có thân hình đẹp mà cô còn muốn làm tấm gương tốt cho con trai

Trước đó, xuất hiện trong tiệc sinh nhật của nam ca sĩ Drake, Adele trở thành tâm điểm bởi thân hình thon thả, gợi cảm cùng tinh thần thoải mái, vui vẻ. Có lẽ Adele đã mạnh mẽ vượt qua cú sốc sau khi rời bỏ cuộc hôn nhân kéo dài 7 năm

Sau thành công của các vai diễn trong "Bridemaids", "The Heat", "Spy"... Melissa McCarthy nổi lên như một cây hài ăn khách nhất Hollywood. Bất chấp ngoại hình "vượt chuẩn", nữ diễn viên vẫn nhận được sự quan tâm, yêu mến của khán giả. Cô từng là hình mẫu tiêu biểu cho những người thừa cân

Ít ai biết, thân hình ngoại cỡ từng khiến Melissa không mượn được váy đi dự Oscar. Phần lớn những dịp mua sắm đều làm Melissa thất vọng vì không tìm được trang phục phù hợp

Với mong muốn bản thân trở nên tốt đẹp hơn, Melissa đã quyết tâm giảm cân, kiên trì chế độ ăn lành mạnh kết hợp việc tập luyện chăm chỉ. Năm 2015 đánh dấu sự thay đổi bất ngờ của nữ diễn viên. Từ một cô nàng với cân nặng vượt chuẩn, Melissa đã giảm được 34kg

Sau quá trình giảm cân nghiêm ngặt, nữ diễn viên sở hữu thân hình thon gọn, nhẹ nhàng hơn. Không chỉ "lột xác" về ngoại hình, phong cách thời trang của Melissa cũng thay đổi một cách tích cực, trở nên thời thượng hơn

Nhắc tới những ngôi sao Hollywood giảm cân thành công nhất, không thể không nhắc tới Lena Duham. Nối tiếng qua bộ phim truyền hình "Girls", nữ diễn viên sinh năm 1986 từng bị dư luận soi mói vì thân hình thừa cân, quá khổ

Tuy nhiên, trước những luồng ý kiến của dư luận, Lena vẫn lên tiếng khẳng định cô không quan tâm đến vẻ bề ngoài và nữ diễn viên luôn tự tin với ngoại hình của mình

Đối mặt với căn bệnh lạc nội mạc tử cung, Lena Dunham đã tìm tới huấn luyện viên thể hình Tracy Anderson để có thể trở nên khỏe mạnh và mạnh mẽ hơn chứ không phải để giảm cân lại dáng. Tuy nhiên, sau khoảng thời gian tập luyện kết hợp với chế độ ăn uống lành mạnh, Lena đã thay đổi được cân nặng của mình

Khác với hình ảnh "nàng béo" trước kia, Lena đã khiến người hâm mộ vô cùng bất ngờ với vóc dáng nhỏ gọn, quyến rũ. Thành tích giảm cân của nữ diễn viên đã khiến nhiều người phải ngưỡng mộ

Sau vài tháng sinh bé Haven, "Thiên thần bóng tối" Jessica Alba phải đối mặt với vấn đề tăng cân

Tuy nhiên, chỉ vài tháng sau sinh, Jessica Alba đã khiến người hâm mộ vô cùng kinh ngạc với màn "lột xác" hoàn hảo

Để lấy lại vóc dáng với những đường cong quyến rũ, nóng bỏng, Jessica đã áp dụng chế độ ăn uống lành mạnh, kết hợp với những bài tập thể thao

Hiện tại, dù đã trải qua 3 lần sinh nở nhưng Jessica Alba vẫn duy trì được sắc vóc trẻ trung, tươi tắn. Chính điều này giúp cô được đặt cho biệt danh là "Thiên thần không tuổi" nhờ diện mạo chẳng mấy khác biệt so với ngày xưa

Nhắc đến Christina Aguilera, người hâm mộ không chỉ nhớ đến một giọng hát mạnh mẽ, phong cách trình diễn đỉnh cao, mà còn bởi sự thay đổi ngoạn mục vóc dáng cơ thể

Sau khi sinh con vào năm 2008, Christina có dấu hiệu tăng cân không kiểm soát. Công chúng không còn nhận ra cô ca sĩ mảnh mai ngày nào mà thay vào đó là một Christina "siêu vòng 3". Với mong muốn bản thân tốt đẹp hơn, nữ ca sĩ đã quyết định giảm cân

Trong một khoảng thời gian ngắn, Christina đã giảm cân một cách ngoạn mục. Từ một thân hình béo tốt, đầy đặn, nữ ca sĩ đã lấy lại vóc dáng thon gọn với những đường cong nóng bỏng, quyến rũ khiến người hâm mộ phải "tròn mắt ngạc nhiên"

Cô chia sẻ, bí quyết của cô là dành nhiều thời gian chơi đùa với con trai sau một ngày làm việc mệt mỏi. Bên cạnh đó, duy trì một chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt kết hợp với việc tập thể dục, thể thao và yoga sẽ khiến cơ thể săn chắc, dẻo dai hơn

Nam ca sĩ Sam Smith gây ấn tượng trong lòng người hâm mộ bởi ngoại hình mũm mĩm, đáng yêu và một giọng hát ngọt ngào, say đắm

Sam Smith đã từng trải qua thời gian tăng cân không kiểm soát. Anh khiến khán giả vô cùng kinh ngạc bởi thân hình vượt chuẩn với bụng bia lớn. Sam đã tự ti về vóc dáng của mình trong một thời gian dài

Trong những năm gần đây, Sam Smith đã nỗ lực không ngừng để lấy lại vóc dáng thon gọn. Tháng 3-2015, Sam từng tiết lộ rằng, anh đã giảm được 6,3kg trong vòng 2 tuần

Hiện tại, Sam Smith rất hạnh phúc và hài lòng về vóc dáng, ngoại hình của mình. Sự xuất hiện của anh luôn là tâm điểm của truyền thông và dư luận

