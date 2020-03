Mới đây, trên trang cá nhân, Hải Triều đã tung poster mới của "Chị Nè He" - một series hài tình huống với những câu chuyện đời thường nhưng vô cùng hài hước xoay quanh nhân vật chính là chị Nè He do Hải Triều thủ vai cùng hai cô em gái "khó đỡ" do Ngọc Phước và Nguyên Thảo đảm nhận. Trong series hài, khán giả vô cùng ấn tượng với màn giả gái "thần sầu" của nghệ sĩ Hải Triều

Không chỉ tạo dấu ấn trong "Chị Nè He", trước đó, Hải Triều đã được khán giả yêu quý bởi những màn giả gái rất "ngọt" cùng bạn diễn thân thiết BB Trần

Với lối diễn duyên dáng, thông minh và luôn biết cách tung hứng cùng bạn diễn, Hải Triều luôn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của người hâm mộ

Hải Triều luôn đầu tư kỹ về trang phục và ngoại hình, biến những vai diễn giả gái của mình trở nên hoàn hảo và ghi điểm tuyệt đối trong mắt công chúng

Khuôn mặt nhỏ, thon, đôi môi đầy đặn cùng thân hình mảnh mai là một trong những lợi thế giúp nam diễn viên hóa thân thành công hình ảnh những giai nhân

Nổi tiếng là cặp bài trùng với Hải Triều, bên cạnh những sản phẩm parody (giễu nhại), BB Trần còn gây ấn tượng mạnh mẽ trong lòng khán giả bởi những màn giả gái "đỉnh cao"

Chiều cao 1m8 lý tưởng, khuôn miệng nhỏ, vóc dáng thon gọn cùng gương mặt góc cạnh là những lợi thế giúp những màn giả gái của nam diễn viên BB Trần trở nên hoàn hảo, cuốn hút

Nam diễn viên biến hóa đa dạng với các vai diễn, từ cô giáo trong trang phục áo dài thướt tha, hay vai cung nữ, phi tần trong trang phục cổ trang quyến rũ...

Với sự đầu tư từ ngoại hình tới trang phục cùng lối diễn tự nhiên, hài hước, dù ở bất cứ vai diễn nào, màn "biến hóa" của BB Trần cũng nhận được nhiều lời khen và sự ủng hộ nhiệt tình từ phía người hâm mộ

Danh hài nổi tiếng Hoài Linh được mệnh danh là nghệ sĩ "giả gái" nhiều nhất nhì showbiz Việt. Nam nghệ sĩ được biết đến trong những vai giả gái từ khi còn là một danh hài ở hải ngoại

Nam nghệ sĩ Hoài Linh gây ấn tượng bởi những màn giả nữ tự nhiên, chân thật. Lối diễn duyên dáng cùng kiểu nói tưng tửng, chanh chua nhưng vô cùng sắc sảo, thâm thúy đã giúp những vai diễn của Hoài Linh tạo dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả

Vóc dáng mảnh mai cùng chiều cao lý tưởng là những lợi thế giúp Hoài Linh thể hiện xuất sắc những vai diễn trái ngược với giới tính của mình. Nam nghệ sĩ tâm sự, giả gái dường như là một ngón nghề riêng mà trời phú cho mình

Tuy nhiên, cuối năm 2011, người hâm mộ vô cùng bất ngờ khi danh hài Hoài Linh tuyên bố về việc chấm dứt các vai giả gái để "nhường" lại đất diễn cho đàn em. Kể từ đó, khán giả không còn được chiêm ngưỡng nhan sắc "cô gái xinh đẹp" Hoài Linh trên sân khấu

Trấn Thành là một trong những nghệ sĩ đa tài của showbiz Việt. Không chỉ giỏi dẫn chương trình, diễn hài hay đóng phim, anh còn gây ấn tượng mạnh mẽ bằng những vai giả gái trên các sân khấu hài

Để những màn giả nữ trở nên hoàn hảo, Trấn Thành đã vô cùng chăm chút cho ngoại hình của mình. Không chỉ "chịu khó" trang điểm, anh còn rất đầu tư cho mái tóc cũng như những trang phục phục vụ vai diễn

Không chỉ "ghi điểm" ở ngoại hình, nam danh hài còn khiến khán giả thán phục khi hóa thân trọn vẹn vào tính cách của nhân vật nữ mà anh đảm nhận. Những cử chỉ, lời nói và cách xoay chuyển tình thế trên sân khấu trong những vai giả giai nhân của Trấn Thành luôn khiến người hâm mộ bất ngờ

Trấn Thành vô cùng xinh đẹp khi giả gái với những hành động quyến rũ

Trong chương trình "Gương mặt thân quen" mùa thứ 2, nam ca sĩ điển trai Hoài Lâm đã gây ấn tượng mạnh mẽ bởi những màn đóng giả nữ đặc sắc

Trong đêm thi đầu tiên của chương trình "Gương mặt thân quen", Hoài Lâm hoá thân thành nữ ca sĩ Celine Dion trình bày ca khúc "My heart will go on". Với màn hóa thân tài tình, phong thái được nhận xét "hệt" Celine Dion cùng chất giọng đặc biệt, sau phần thi, nam ca sĩ nhận được vô số lời khen từ phía ban giám khảo

Trong liveshow 5, Hoài Lâm hoá thân thành nữ ca sĩ Đông Nhi thể hiện ca khúc "Khóc". Nam ca sĩ gây ấn tượng trong chiếc váy cúp ngực trắng cùng những động tác uyển chuyển, duyên dáng "hệt với nữ ca sĩ Đông Nhi"

Trong liveshow 7, Hoài Lâm hóa thân thành nữ ca sĩ Adele trình diễn ca khúc "Rolling in the Deep"

Sau vai diễn "cô giáo Khánh" trong sitcom hài cùng tên, nam diễn viên Duy Khánh đã được đông đảo người hâm mộ biết tới

Không chỉ thành công trong vai diễn "cô giáo Khánh", Duy Khánh còn gây ấn tượng với những màn hóa thân thành phái yếu vô cùng đỉnh cao. Dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt hài hòa cùng nụ cười duyên dáng là những yếu tố giúp chàng trai sinh năm 1994 dễ dàng "biến hóa" vào các nhân vật nữ

Xuất hiện trong MV "Vẻ đẹp 4.0" của Hồ Ngọc Hà, Duy Khánh khiến khán giả không khỏi trầm trồ trước màn giả gái đẹp xuất sắc. Từ gương mặt, vóc dáng của nam diễn viên khi diện những trang phục bó sát hay váy công chúa đều "chuẩn nữ nhi"

Sau lớp hóa trang, khi trở về là con người thật, nam diễn viên Duy Khánh cũng gây thương nhớ bởi vẻ ngoài điển trai và nụ cười vô cùng duyên dáng

