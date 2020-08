Trong bộ phim Underwater, Kristen Stewart thủ vai một kỹ sư mang tên Norah Price





Để vào vai Norah Price, Kristen Stewart sẵn sàng "hy sinh" mái tóc dài óng ả, cạo đầu húi cua để hóa thân cho vai diễn. Tạo hình này thích hợp với cá tính mạnh mẽ ngoài đời của Stewart





Những năm gần đây, Stewart chứng minh được tài năng của mình khi đem về hàng loạt giải thưởng: Nữ chính xuất sắc tại LHP Quốc tế Milan 2011 (phim Welcome to the Rileys), giải Cesar cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc (phim Clouds of Sils Maria), đề cử Nữ chính xuất sắc tại LHP Cannes (phim Personal Shopper)... Cô đã trưởng thành hơn trong diễn xuất so với lần đầu đóng phim "Twilight", dần xóa tan biệt danh "diễn viên đóng đơ"





Khi tham gia vào dự án G.I Jane hồi năm 1997, nữ diễn viên Demi Moore đã khiến người hâm mộ sửng sốt khi xuất hiện với mái đầu cắt trọc đầy mới mẻ và cá tính





Trong phim này, nữ diễn viên vào vai một thượng nghị sĩ tham gia huấn luyện tại lực lượng hải quân SEALS. Cô giống như hiện thân của người phụ nữ mà sức mạnh nội tâm hiển hiện rõ bên ngoài





Nữ diễn viên Demi Moore nổi tiếng với nhan sắc mặn mà, quyến rũ với mái tóc bồng bềnh đã trở thành "biểu tượng". Tuy nhiên, khi cắt ngắn mái tóc để hóa thân thành nhân vật, Demi Moore trông vẫn vô cùng cuốn hút và xinh đẹp





Nữ diễn viên từng giành giải Oscar Charlize Theron đã hy sinh mái tóc vàng tuyệt đẹp của mình cho vai diễn nữ chiến binh Furiosa trong bộ phim "Mad Max: Fury Road" của đạo diễn George Miller





Người đẹp Nam Mỹ Charlize Theron luôn chứng minh mình có thể hy sinh tối đa vì vai diễn





Sự hi sinh ngoại hình đầy táo bạo, dũng cảm và diễn xuất đỉnh cao của Charlize Theron đã giúp người hâm mộ thấy được một nữ anh hùng thực thụ trên màn ảnh rộng





Không chỉ quyến rũ, xinh đẹp, Natalie Portman còn được biết đến là một nữ diễn viên tài năng và đầy chuyên nghiệp khi sẵn sàng "hy sinh" ngoại hình của mình để hóa thân vào vai diễn





Khi Natalie Portman tham gia diễn xuất trong bộ phim "V for Vendetta" vào năm 2006, cô đã phải thực hiện cảnh cạo trọc đầu ngay trước ống kính. Portman từng chia sẻ với USA Today: "Đó là một cảnh quay phải hoàn thành ngay trong một lần". Cô cũng cho biết, đó là điều từng gây căng thẳng nhất trong nghiệp diễn của mình





Sau đó, "thiên nga đen" đã nuôi lại mái tóc dài dịu dàng vốn có nhưng hình ảnh nữ diễn viên Natalie Portman với mái tóc húi cua đầy mạnh mẽ, cá tình vẫn in sâu trong lòng người hâm mộ





Cate Blanchett cũng nằm trong danh sách những mỹ nhân hạng A từng xuống tóc vì vai diễn





Cụ thể thì Cate Blanchett đã từng cắt tóc để vào vai Philippa trong bộ phim "Heaven" hồi năm 2002. Từ một người đẹp thanh lịch, Cate gây ấn tượng với vẻ ngoài đầy mạnh mẽ và cá tính. Ngoại hình đặc biệt cùng diễn xuất đỉnh cao trong bộ phim đã giúp nữ diễn viên nhận được sự yêu mến của đông đảo người hâm mộ





Anne Hathaway cũng phải "hy sinh" mái tóc của mình để hóa thân vào vai diễn nàng Fantine trong phim "Les Miserables"





Để đảm nhiệm nhân vật Fantine có số phận bi thương này, bên cạnh việc cắt tóc ngắn, Anne còn phải giảm 11kg, thường xuyên phải rửa ruột và thực hiện chế độ ăn kiêng khắc nghiệt. Cô cũng không ngại làm xấu mình và chịu đựng cực khổ để có được hình ảnh Fantine chân thực nhất. Sự hi sinh, quên mình đã giúp nữ diễn viên nhận được giải Oscar danh giá ở hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc cho vai diễn này





Năm 1992, nữ diễn viên Sigourney Weaver đã cạo trọc đầu trong phần 3 của bộ phim "Alien" và trở thành nữ diễn viên chính đầu tiên thực hiện hành động này





Việc cắt đi mái tóc dài quyến rũ không hề làm vẻ đẹp của Sigourney Weaver giảm sút. Thậm chí, nữ diễn viên còn được người hâm mộ khen ngợi là cuốn hút và gợi cảm





Năm 2008, Cameron Diaz đã xuống tóc để tham gia vào bộ phim "My Sister’s Keeper" - một bộ phim dựa theo cuốn tiểu thuyết của nhà văn Jodi Picault. Nhân vật người mẹ Sara của Cameron đã tự tay gọt bỏ mái tóc vàng nổi tiếng của mình để đồng lòng với cô con gái lớn Kate đang bị bệnh bạch cầu.





Các nhà phê bình điện ảnh hầu hết dành nhiều tình cảm và những lời tán dương cho Cameron Diaz bởi cô thực sự có một vai diễn sâu sắc và đầy sức thuyết phục





Nữ diễn viên Cynthia Nixon - ngôi sao của "Sex And City" chứng tỏ sự chuyên nghiệp của mình khi chấp nhận cạo trọc đầu để vào vai một bệnh nhân bị ung thư trong vở kịch "Wit" ở nhà hát Broadway





Sự hy sinh và sự hóa thân xuất sắc vào nhân vật của Cynthia đã được đền đáp bằng một đề cử tại giải thưởng Tony Award





Trong bộ phim Underwater, Kristen Stewart thủ vai một kỹ sư mang tên Norah Price





Để vào vai Norah Price, Kristen Stewart sẵn sàng "hy sinh" mái tóc dài óng ả, cạo đầu húi cua để hóa thân cho vai diễn. Tạo hình này thích hợp với cá tính mạnh mẽ ngoài đời của Stewart





Những năm gần đây, Stewart chứng minh được tài năng của mình khi đem về hàng loạt giải thưởng: Nữ chính xuất sắc tại LHP Quốc tế Milan 2011 (phim Welcome to the Rileys), giải Cesar cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc (phim Clouds of Sils Maria), đề cử Nữ chính xuất sắc tại LHP Cannes (phim Personal Shopper)... Cô đã trưởng thành hơn trong diễn xuất so với lần đầu đóng phim "Twilight", dần xóa tan biệt danh "diễn viên đóng đơ"





Khi tham gia vào dự án G.I Jane hồi năm 1997, nữ diễn viên Demi Moore đã khiến người hâm mộ sửng sốt khi xuất hiện với mái đầu cắt trọc đầy mới mẻ và cá tính





Trong phim này, nữ diễn viên vào vai một thượng nghị sĩ tham gia huấn luyện tại lực lượng hải quân SEALS. Cô giống như hiện thân của người phụ nữ mà sức mạnh nội tâm hiển hiện rõ bên ngoài





Nữ diễn viên Demi Moore nổi tiếng với nhan sắc mặn mà, quyến rũ với mái tóc bồng bềnh đã trở thành "biểu tượng". Tuy nhiên, khi cắt ngắn mái tóc để hóa thân thành nhân vật, Demi Moore trông vẫn vô cùng cuốn hút và xinh đẹp





Nữ diễn viên từng giành giải Oscar Charlize Theron đã hy sinh mái tóc vàng tuyệt đẹp của mình cho vai diễn nữ chiến binh Furiosa trong bộ phim "Mad Max: Fury Road" của đạo diễn George Miller





Người đẹp Nam Mỹ Charlize Theron luôn chứng minh mình có thể hy sinh tối đa vì vai diễn





Sự hi sinh ngoại hình đầy táo bạo, dũng cảm và diễn xuất đỉnh cao của Charlize Theron đã giúp người hâm mộ thấy được một nữ anh hùng thực thụ trên màn ảnh rộng





Không chỉ quyến rũ, xinh đẹp, Natalie Portman còn được biết đến là một nữ diễn viên tài năng và đầy chuyên nghiệp khi sẵn sàng "hy sinh" ngoại hình của mình để hóa thân vào vai diễn





Khi Natalie Portman tham gia diễn xuất trong bộ phim "V for Vendetta" vào năm 2006, cô đã phải thực hiện cảnh cạo trọc đầu ngay trước ống kính. Portman từng chia sẻ với USA Today: "Đó là một cảnh quay phải hoàn thành ngay trong một lần". Cô cũng cho biết, đó là điều từng gây căng thẳng nhất trong nghiệp diễn của mình





Sau đó, "thiên nga đen" đã nuôi lại mái tóc dài dịu dàng vốn có nhưng hình ảnh nữ diễn viên Natalie Portman với mái tóc húi cua đầy mạnh mẽ, cá tình vẫn in sâu trong lòng người hâm mộ





Cate Blanchett cũng nằm trong danh sách những mỹ nhân hạng A từng xuống tóc vì vai diễn





Cụ thể thì Cate Blanchett đã từng cắt tóc để vào vai Philippa trong bộ phim "Heaven" hồi năm 2002. Từ một người đẹp thanh lịch, Cate gây ấn tượng với vẻ ngoài đầy mạnh mẽ và cá tính. Ngoại hình đặc biệt cùng diễn xuất đỉnh cao trong bộ phim đã giúp nữ diễn viên nhận được sự yêu mến của đông đảo người hâm mộ





Anne Hathaway cũng phải "hy sinh" mái tóc của mình để hóa thân vào vai diễn nàng Fantine trong phim "Les Miserables"





Để đảm nhiệm nhân vật Fantine có số phận bi thương này, bên cạnh việc cắt tóc ngắn, Anne còn phải giảm 11kg, thường xuyên phải rửa ruột và thực hiện chế độ ăn kiêng khắc nghiệt. Cô cũng không ngại làm xấu mình và chịu đựng cực khổ để có được hình ảnh Fantine chân thực nhất. Sự hi sinh, quên mình đã giúp nữ diễn viên nhận được giải Oscar danh giá ở hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc cho vai diễn này





Năm 1992, nữ diễn viên Sigourney Weaver đã cạo trọc đầu trong phần 3 của bộ phim "Alien" và trở thành nữ diễn viên chính đầu tiên thực hiện hành động này





Việc cắt đi mái tóc dài quyến rũ không hề làm vẻ đẹp của Sigourney Weaver giảm sút. Thậm chí, nữ diễn viên còn được người hâm mộ khen ngợi là cuốn hút và gợi cảm





Năm 2008, Cameron Diaz đã xuống tóc để tham gia vào bộ phim "My Sister’s Keeper" - một bộ phim dựa theo cuốn tiểu thuyết của nhà văn Jodi Picault. Nhân vật người mẹ Sara của Cameron đã tự tay gọt bỏ mái tóc vàng nổi tiếng của mình để đồng lòng với cô con gái lớn Kate đang bị bệnh bạch cầu.





Các nhà phê bình điện ảnh hầu hết dành nhiều tình cảm và những lời tán dương cho Cameron Diaz bởi cô thực sự có một vai diễn sâu sắc và đầy sức thuyết phục





Nữ diễn viên Cynthia Nixon - ngôi sao của "Sex And City" chứng tỏ sự chuyên nghiệp của mình khi chấp nhận cạo trọc đầu để vào vai một bệnh nhân bị ung thư trong vở kịch "Wit" ở nhà hát Broadway





Sự hy sinh và sự hóa thân xuất sắc vào nhân vật của Cynthia đã được đền đáp bằng một đề cử tại giải thưởng Tony Award