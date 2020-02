Mâu Thủy (SN 1992) được biết đến là một người mẫu và là Á hậu 2 của cuộc thi “Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam” năm 2017. Vừa qua, cô thu hút sự chú ý khi đăng tải bức ảnh ngồi gác chân lên ghế trong rạp chiếu phim





Ngay lập tức, hành động này của nàng Á hậu đã nhận về vô số phản ứng trái chiều từ cư dân mạng





Đa số mọi người đều lên tiếng chỉ trích hành vi thiếu văn minh này. Họ cho rằng, một người bình thường cũng không nên làm như vậy, huống hồ là người nổi tiếng





Tuy nhiên, vẫn có một số ít người tỏ ra bênh vực Mâu Thủy. Những ý kiến này cho rằng, cô chỉ giơ chân lên chụp chứ không gác lên ghế như mọi người hiểu





Đáp trả lại các bình luận tiêu cực, cô khẳng định không gác chân lên ghế, mà chỉ giơ chân lên chụp ảnh để chia sẻ hoạt động của mình ngay thời điểm đó. Người đẹp 9X cho rằng, do góc chụp nên mọi người mới hiểu nhầm như vậy





Vào tháng 10-2019, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015- Phạm Hương bỗng trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội vì hành vi “kém duyên” của mình





Cụ thể, trong 1 clip đăng tải trên kênh YouTube cá nhân, Phạm Hương có chuyến tham quan vựa bí ngô lớn nhất trong năm của Mỹ. Cô tỏ ra vô cùng thích thú nên đã hồn nhiên ngồi và tạo dáng ngay trên chỗ bí ngô ấy





Hành động này khiến cư dân mạng không khỏi bức xúc, nhất là khi họ phát hiện ra nông trại đã gắn biển báo cấm ngồi lên bí ngô ở ngay lối ra vào





Trước luồng chỉ trích gay gắt hướng về mình, người đẹp sinh năm 1991 đã nhanh chóng lên tiếng giãi bày: "Hihi, mình tập trung quay quá nên không để ý biển phía sau. Lần sau sẽ cẩn thận hơn"





Với sự cố ngoài ý muốn này, nàng “Hoa hậu quốc dân” đã khiến không ít người hâm mộ thất vọng vì sự thiếu văn minh, tinh tế ở nơi công cộng





Tháng 9-2019, Á hậu Việt Nam 2014 - Huyền My (SN 1995) từng gây nhiều tranh cãi vì dáng ngồi bị cho là phản cảm. Theo đó, cô ngồi ở tư thế thoải mái, sử dụng điện thoại và vắt chân... cao quá đầu





Theo nhận xét của cư dân mạng, hình ảnh của một Á hậu như vậy là không chuẩn mực, thiếu tế nhị. Trái với số đông, một bộ phận khán giả lại cho rằng, cái nhìn của công chúng dường như quá khắt khe với các hoa hậu và á hậu





Về phía Huyền My, sau khi bức ảnh “kém sang” bị lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, người đại diện truyền thông của cô đã từ chối bình luận về vấn đề này





Ca sĩ, diễn viên Chi Pu (SN 1993) hiện đang là một trong những nghệ sĩ 9X được yêu thích nhất trong showbiz Việt. Tuy nhiên, cô cũng từng phải nhận cả “rổ gạch đá” từ cộng đồng mạng vì bức ảnh ngồi lên gian hàng trái cây trong siêu thị





Đa phần mọi người đều cho rằng, việc giọng ca “Anh ơi ở lại” ngồi lên túi bóng đựng đồ và quay vào đồ ăn là thiếu tế nhị





Vào tháng 7-2019, cặp đôi nổi tiếng Kim Lý – Hồ Ngọc Hà cũng khiến nhiều khán giả thất vọng bởi dáng ngồi “khó đỡ”





Cả hai đã vô tư ngồi lên mặt bàn và đặt cả giày lên ghế công cộng





Năm 2015, nữ ca sĩ Lệ Quyên (SN 1981) từng trở thành tâm điểm chỉ trích trên mạng xã hội vì đứng lên ghế để chụp ảnh tại quảng trường Wenceslas, Cộng hòa Czech





Một người đặt câu hỏi





“Ngọc nữ” Tăng Thanh Hà (SN 1986) cũng từng dính tranh cãi không đáng có khi đăng bức hình ngồi không đúng nơi quy định





Cộng đồng mạng đã nhanh chóng “soi” ra vị trí này của cô có tấm bảng cấm ngồi. Đây được xem là sự cố hiếm hoi xảy đến với Tăng Thanh Hà, khiến cô bị mất điểm thanh lịch trong mắt người hâm mộ





Phương Mỹ Chi (SN 2003) là một trong số những "sao" nhỏ tuổi hay bị cư dân mạng phàn nàn về vấn đề trang phục. Trong lần đi cúng Tổ nghề với ca sĩ Quang Lê, khán giả cho rằng, cô mặc áo “crop-top” đến nơi trang trọng như vậy là không phù hợp





Ngay sau khi bị “ném đá” trên mạng xã hội, nữ ca sĩ đã phải lên tài khoản cá nhân để giải thích: "Dạ vì em đang đi học. Ba gọi qua bất chợt, em đi liền chứ không biết hôm nay thắp hương Tổ nghiệp". Sau những sự cố nhớ đời này, các sao Việt đều trở nên cẩn trọng, và giữ gìn hình ảnh của mình trong mắt công chúng hơn.





