Mới đây, cựu lính thủy đánh bộ George Hood, sinh năm 1958, sống tại Naperville, Illinois (Mỹ), chứng minh tuổi tác chỉ là con số khi đã phá vỡ kỷ lục Guinness plank liên tục suốt 8 tiếng, 15 phút và 15 giây. "Plank" là động tác chống cánh tay xuống đất, duỗi thẳng người và siết chặt cơ bụng. Với những người đã quen plank đủ biết động tác này khó đến mức nào. Thông thường người mới tập chỉ giữ được chừng 1 phút

Đây không phải lần đầu cựu lính hải quân Mỹ phá vỡ kỷ lục. Năm 2011, ông đã giữ danh hiệu này sau khi plank 1 giờ 20 phút. Tuy nhiên, sau đó ông đã thua trước kỷ lục gia người Trung Quốc Mao Weidong khi anh này plank suốt 8 tiếng, 1 phút 1 giây vào năm 2016

Quyết tâm phá vỡ kỷ lục đó, ông George Hood đã nỗ lực tập luyện trung bình mỗi ngày 7 tiếng suốt 18 tháng. Theo Tổ chức Guinness thế giới, ông đã hoàn thành xấp xỉ 2.100 giờ đồng hồ plank trước khi tham gia sự kiện ngày 15-2 vừa qua

Hood tiết lộ, ông có thể dừng plank sau 8 tiếng 1 phút song vẫn cố giữ tới 8 tiếng 15 phút 15 giây để đạt được con số "515" như một cách tri ân phòng gym. Mục tiêu tiếp theo của ông là phá vỡ kỷ lục thế giới về chống đẩy trong một giờ

Năm 2019, anh Barry John Crowe (SN 1991, đến từ Cavern, Ireland) nắm giữ kỷ lục thực hiện được nhiều cây xúc xích nhất trong vòng một phút, với số lượng lên tới 78 cây. Qua đó, trở thành người làm xúc xích nhanh nhất thế giới

Làm xúc xích vốn là nghề truyền thống của gia đình anh Barry. Từ khi 10 tuổi, anh đã bắt đầu giúp cha mẹ trong cửa hàng đồ nướng của gia đình. Barry còn là người sáng tạo ra 36 loại xúc xích khác nhau, trong đó có những loại kết hợp với những nguyên liệu độc đáo như socola hay mật ong

Bà Betty Goedhart (hiện 87 tuổi) sống tại bang California (Mỹ) được sách "Những kỷ lục thế giới Guiness 2019" tôn vinh là nghệ sỹ đu bay lớn tuổi nhất thế giới khi bà thực hiện các động tác nhào lộn đu bay mạo hiểm ở tuổi 84

Bà Goedhart mới chỉ bắt đầu tham gia các lớp đu xà bay khi bước sang tuổi 79, tuy nhiên, các động tác của bà vô cùng điêu luyện. Bà bày tỏ hi vọng, kỷ lục mà bà lập được sẽ khiến mọi người thay đổi quan niệm về tuổi già

Cô Elizabeth Bond (sống ở hạt Wiltshire, Tây Nam nước Anh) đã được "Sách Kỷ lục Guinness 2019" ghi nhận khi cô "trình làng" cặp que đan len khổng lồ với đường kính 9,01cm và chiều dài khoảng 4,42m

Cô Elizabeth đã dùng 2 ống nhựa rỗng (có gắn 2 nút đậy ở 2 đầu cán que đan) và nhờ Trung tâm in 3D của Đại học Wiltshire chuốt chúng thành cặp que đan len khổng lồ. Cô đã dùng một cuộn len to và cặp que đan này để đan được 10 hàng sợi len, tạo thành một tấm thảm màu xanh nhạt tuyệt đẹp

Không chỉ con người mà động vật cũng xuất hiện trong "Sách Kỷ lục Guinness 2019". Chú chó có tên Feather đến từ Maryland, Mỹ đã lập kỷ lục chú chó nhảy cao nhất thế giới qua hàng rào cao 191,7cm. Con số này chỉ thấp hơn vài centimet so với kỷ lục của nữ vận động viên Katrina Johnson-Thompson lập tại Thế vận hội Rio năm 2016

Chủ nhân của chú chó này là cô Samantha Valle. Cô đã nhận ra Feather có thể nhảy cao đến mức gần chạm vào trần nhà và cô đã quyết định huấn luyện để thú cưng lập kỷ lục thế giới

Ngày 18-6-2017, chú mèo Bibi đã được ghi nhận trong "Sách Kỷ lục Guinness" với thành tích xếp chồng 9 viên xúc xắc lên chân mà không bị đổ

Ông Siew (chủ nhân của chú mèo Bibi) tình cờ phát hiện chú mèo cưng của mình rất thích cân bằng mọi thứ trên chân. Do đó, ông quyết định huấn luyện thêm vài năm để Bibi diễn xiếc thăng bằng thành thạo hơn

Ngày 25-5-2018, ở tuổi 83, cụ bà Sumiko Iwamura (sống tại Tokyo, Nhật Bản) đã giành danh hiệu DJ cao tuổi nhất thế giới

Ngoài công việc quản lý một quán ăn ở Tokyo, Nhật Bản, mỗi đêm, bà trở thành một DJ máu lửa chơi nhạc tại quán bar Decabar Z nổi tiếng. Mặc dù tuổi cao nhưng bà vẫn rất khỏe mạnh và nắm bắt được thị hiếu âm nhạc của giới trẻ

Năm 2014, lão nông Peter Glazebrook, đến từ thị trấn Newark, hạt Nottinghamshire, Anh đã khiến mọi người ngỡ ngàng khi ông "trình làng" cây súp lơ nặng 27,5kg, gấp 20 lần trọng lượng của những cây súp lơ thông thường. Cây súp lơ của ông Peter hiện đang giữ danh hiệu "Cây súp lơ lớn nhất thế giới"

Trước đó, vào tháng 9-2011, với củ hành nặng 8,1kg, ông Peter đã lập kỷ lục trồng củ hành nặng nhất thế giới

Tháng 9-2012, nhà thiết kế thời trang Nhật Bản Kazuhiro Watanabe được ghi danh trong Sách Kỷ lục Guinness với mái tóc kiểu Mohican cao nhất thế giới, dài xấp xỉ 114cm. Để có được mái tóc ấn tượng như vậy, Watanabe đã phải sử dụng 3 bình thuốc xịt cùng một lọ gel vuốt tóc lớn

Năm 2012, chàng trai Moustafa Ismail, sinh năm 1988, sống tại bang Massachusett, Mỹ được Kỷ lục Guinness ghi nhận là người có bắp tay "khủng" nhất thế giới. Bắp tay của anh Ismail to bằng hông của nhiều người đàn ông khác

Để sở hữu bắp tay "khủng" như vậy, anh Ismail đã tập thể hình trong một thời gian dài. Ngoài ra, anh còn bơm sắt vào bắp tay 2 lần 1 ngày trong suốt 10 năm qua. Khẩu phần ăn hàng ngày của Moustafa Ismail gồm khoảng 1,4kg thịt gà, 500g thịt bò hoặc cá, 4 ly nước quả hạnh ép với 9 lít nước

Ngày 16-8-2017, diễn viên xiếc trên dây kiêm diễn viên múa ballet Olga Henry (sống tại hạt Los Angeles, Mỹ) đã giành kỷ lục "Đi thăng bằng 10m trên dây chùng bằng các đầu ngón chân nhanh nhất thế giới". Theo đó, cô Henry đã diện đồ múa ballet, rồi bước đi thăng bằng trên dây chùng dài 10m trong tư thế "pointe" (tư thế đứng bằng mũi chân) mà chỉ mất 2 phút 33,71 giây



Đi thăng bằng trên dây chùng khác với đi thăng bằng trên dây kéo căng ở chỗ dây chùng là dây vải nylon khiến dây chùng xuống, rất khó đi thăng bằng

Ăn hết nhiều bánh doughnut phủ bột nhất trong 3 phút: Kỷ lục thú vị này được Kevin Strahle (sống tại bang New Jersey, Mỹ) phá vỡ tại Văn phòng đại diện Tổ chức Guinness thế giới ở thành phố New York (Mỹ) vào ngày 3-5-2017. Anh Kevin đã ăn 9 chiếc bánh doughnut chỉ trong vòng 3 phút mà không bị mắc nghẹn

