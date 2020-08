Ngày 9-8 vừa qua, gia đình Cường Đô la và Đàm Thu Trang đã đón thêm thành viên mới là một bé gái. Tên gọi ở nhà của bé được tiết lộ là Suchin, gần giống với Subeo (con trai lớn của Cường Đô la và vợ cũ) Sau khi sinh con gái đầu lòng, vợ chồng Cường Đô la - Đàm Thu Trang đã đăng tải nhiều hình ảnh khoe thành viên mới và nhận được lời chúc mừng từ nhiều người nổi tiếng khác Bé Subeo thể hiện tình cảm và sự quan tâm với cô em gái mới sinh Những khoảnh khắc Cường Đô la chăm con gái cực tình cảm được đăng tải và nhận được lời ngợi khen của người hâm mộ Trước đó, hồi cuối tháng 6, Đàm Thu Trang lần đầu tiết lộ việc mang thai con đầu lòng với Cường Đô la sau một năm kết hôn. Được biết, khi ấy cô đã ở tháng thứ 7 của thai kỳ Những hình ảnh tình cảm của cặp đôi được đăng tải và nhận "cơn mưa" lời khen từ cộng đồng mạng Cường Đô la thường xuyên âu yếm và quan tâm đến vợ trong thời gian mang bầu Trước đó, từ tháng 3 năm nay, nhiều tin đồn về việc Đàm Thu Trang mang thai con đầu lòng đã được lan truyền. Nguyên nhân là do vóc dáng người đẹp có nhiều thay đổi rõ rệt Trong bức hình do Cường Đô la đăng tải trong thời gian đó, người hâm mộ có thể trông thấy vòng 2 của Đàm Thu Trang lớn hơn so với bình thường Kể từ khi "về chung một nhà", Cường Đô la và Đàm Thu Trang rất vui vẻ và hạnh phúc. Cặp đôi thường xuyên đăng tải những hình ảnh thân thiết bên bé Suboi. Nhiều người cũng nhận định, sau khi kết duyên với Đàm Thu Trang, Cường Đô la có nhiều thay đổi tích cực, anh trở nên cởi mở và thân thiện hơn với mọi người Đàm Thu Trang và Cường Đô la chính thức kết hôn vào tháng 7-2019. Trước đó, Đàm Thu Trang từng theo đuổi con đường nghệ thuật với nhiều vai trò khác nhau như người mẫu, ca sĩ. Sau khi lấy chồng, cô đã gác lại đam mê để ở cạnh hỗ trợ công việc kinh doanh và xây dựng tổ ấm

