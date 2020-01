Đầu tiên đó là Ghost Palace Hotel nằm ở khu vực miền núi của Bedugul, thuộc đảo Bali, Indonesia. Khách sạn còn được gọi dưới cái tên “cung điện ma”





Người dân địa phương cho rằng, Ghost Palace Hotel bị “ám” bởi các linh hồn của những người công nhân xây dựng công trình này, và chủ nhân của Ghost Palace Hotel vẫn còn là một điều bí ẩn





Sau thời gian dài bị bỏ hoang, ngày nay “cung điện ma” đang dần trở thành điểm du lịch nổi tiếng, thu hút đông đảo khách du lịch bởi sự bí ẩn và cảm giác muốn chinh phục, khám phá vùng đất bị bỏ hoang gần 30 năm





Cái tên thứ hai không thể không nhắc đến đó là Free Spirit Spheres. Đây là khu nghỉ dưỡng nổi tiếng ở đảo Vancouver, Canada





Nơi đây tập hợp của những ngôi nhà hình cầu, treo lơ lửng và có thiết kế độc đáo. Tuy nhiên, trong không gian của ngôi nhà quả cầu đó, du khách vẫn được trải nghiệm đầy đủ những tiện ích, và hơn hết là cảm giác lắc lư nhẹ nhàng trong gió





Đối với những người yêu thích động vật, đặc biệt là những chú chó thì The Dog Bark Park Inn ở Mỹ là một trong những điểm đến không thể bỏ qua





Khách sạn được thiết kế và xây dựng giống với hình chú chó khổng lồ. Tuy nhiên, chỉ tối đa 4 du khách có thể nghỉ tại đây mỗi đêm





Chuyến hành trình, tham quan đất nước Tây Ban Nha xinh đẹp sẽ trở nên trọn vẹn hơn khi du khách có cơ hội đặt chân đến Hotel Marqués De Riscal





Khách sạn nằm trong một quần thể The city of Wine, nơi có kiến trúc độc và lạ của xứ Basque, Tây Ban Nha. Không gian khách sạn rộng lớn giúp du khách có thể thỏa sức ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên, cùng với đó là những trải nghiệm tuyệt vời trong ngôi nhà thiết kế sang trọng





Khách sạn do kiến trúc sư nổi tiếng Frank O.Gehry thiết kế, với cảm hứng từ chai rượu vang. Phần mái được làm hoàn toàn bằng titan với những màu sắc khác nhau, được sáng tạo theo các hình thù uốn lượn bắt mắt





Một khách sạn khác nằm trên đảo Isla Mujeres, phía đông Cariabean, Mexico thu hút đông đảo du khách bởi lối thiết kế “kỳ dị”, đó là Casa Caracol





Casa Caracol còn được biết đến với tên gọi tòa nhà vỏ sò biển, với hai tòa nhà độc lập, đó là tòa Vỏ sò mặt trăng và Vỏ ốc xà cừ nữ hoàng. Không gian bên trong hai tòa nhà được bày trí một cách khoa học, đem lại cảm giác ấm áp, tiện ích cho du khách





Tiếp đến đó là khách sạn Capsulevalue Kanda nằm tại Tokyo, Nhật Bản. Khách sạn tạo sự ấn tượng bởi có thiết kế giống với tổ kén, loại hình lưu trú phổ biến tại đất nước mặt trời mọc.





Các “ống nghỉ” được xếp chồng lên nhau, gói gọn các tiện ích trong một khoảng không gian và đặc biệt là mức giá tại khách sạn này cũng rất phải chăng





Ở Việt Nam cũng có một cái tên được Telegrap (Anh) bình chọn là một trong những khách sạn độc, lạ nhất thế giới năm 2019, đó là Hằng Nga Guesthouse ở Đà Lạt





Nơi đây được biết đến với tên gọi “ngôi nhà điên rồ”, với thiết kế giống như một cái cây lớn và bên trong mỗi phòng lại là những chủ đề động vật riêng





Đầu tiên đó là Ghost Palace Hotel nằm ở khu vực miền núi của Bedugul, thuộc đảo Bali, Indonesia. Khách sạn còn được gọi dưới cái tên “cung điện ma”





Người dân địa phương cho rằng, Ghost Palace Hotel bị “ám” bởi các linh hồn của những người công nhân xây dựng công trình này, và chủ nhân của Ghost Palace Hotel vẫn còn là một điều bí ẩn





Sau thời gian dài bị bỏ hoang, ngày nay “cung điện ma” đang dần trở thành điểm du lịch nổi tiếng, thu hút đông đảo khách du lịch bởi sự bí ẩn và cảm giác muốn chinh phục, khám phá vùng đất bị bỏ hoang gần 30 năm





Cái tên thứ hai không thể không nhắc đến đó là Free Spirit Spheres. Đây là khu nghỉ dưỡng nổi tiếng ở đảo Vancouver, Canada





Nơi đây tập hợp của những ngôi nhà hình cầu, treo lơ lửng và có thiết kế độc đáo. Tuy nhiên, trong không gian của ngôi nhà quả cầu đó, du khách vẫn được trải nghiệm đầy đủ những tiện ích, và hơn hết là cảm giác lắc lư nhẹ nhàng trong gió





Đối với những người yêu thích động vật, đặc biệt là những chú chó thì The Dog Bark Park Inn ở Mỹ là một trong những điểm đến không thể bỏ qua





Khách sạn được thiết kế và xây dựng giống với hình chú chó khổng lồ. Tuy nhiên, chỉ tối đa 4 du khách có thể nghỉ tại đây mỗi đêm





Chuyến hành trình, tham quan đất nước Tây Ban Nha xinh đẹp sẽ trở nên trọn vẹn hơn khi du khách có cơ hội đặt chân đến Hotel Marqués De Riscal





Khách sạn nằm trong một quần thể The city of Wine, nơi có kiến trúc độc và lạ của xứ Basque, Tây Ban Nha. Không gian khách sạn rộng lớn giúp du khách có thể thỏa sức ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên, cùng với đó là những trải nghiệm tuyệt vời trong ngôi nhà thiết kế sang trọng





Khách sạn do kiến trúc sư nổi tiếng Frank O.Gehry thiết kế, với cảm hứng từ chai rượu vang. Phần mái được làm hoàn toàn bằng titan với những màu sắc khác nhau, được sáng tạo theo các hình thù uốn lượn bắt mắt





Một khách sạn khác nằm trên đảo Isla Mujeres, phía đông Cariabean, Mexico thu hút đông đảo du khách bởi lối thiết kế “kỳ dị”, đó là Casa Caracol





Casa Caracol còn được biết đến với tên gọi tòa nhà vỏ sò biển, với hai tòa nhà độc lập, đó là tòa Vỏ sò mặt trăng và Vỏ ốc xà cừ nữ hoàng. Không gian bên trong hai tòa nhà được bày trí một cách khoa học, đem lại cảm giác ấm áp, tiện ích cho du khách





Tiếp đến đó là khách sạn Capsulevalue Kanda nằm tại Tokyo, Nhật Bản. Khách sạn tạo sự ấn tượng bởi có thiết kế giống với tổ kén, loại hình lưu trú phổ biến tại đất nước mặt trời mọc.





Các “ống nghỉ” được xếp chồng lên nhau, gói gọn các tiện ích trong một khoảng không gian và đặc biệt là mức giá tại khách sạn này cũng rất phải chăng





Ở Việt Nam cũng có một cái tên được Telegrap (Anh) bình chọn là một trong những khách sạn độc, lạ nhất thế giới năm 2019, đó là Hằng Nga Guesthouse ở Đà Lạt





Nơi đây được biết đến với tên gọi “ngôi nhà điên rồ”, với thiết kế giống như một cái cây lớn và bên trong mỗi phòng lại là những chủ đề động vật riêng