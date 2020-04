Ảnh chế (meme) là những khoảnh khắc ấn tượng nhất được vô tình ghi lại, có tác dụng cực mạnh trong kích thích thị giác người xem theo hướng hài hước, vui vẻ. Cuối thập niên 2000, "Success Kid" được xem là một trong những bức ảnh chế nổi tiếng, "gây bão" mạng xã hội

Khoảnh khắc ghi lại hình ảnh một cậu bé nắm chắc bàn tay, bặm môi và gương mặt tỏ rõ sự quyết tâm. Chính vì vậy, cộng đồng mạng đã dùng nó để làm ảnh chế, bày tỏ thái độ dứt khoát hay chắc chắn, quyết tâm làm điều gì đó

"Success Kid" tên thật là Sammy Griner, sống tại Jacksonville, Florida, Mỹ. Bức ảnh được mẹ cậu là nữ nhiếp ảnh gia Laney Griner chụp trong một lần gia đình em đi chơi biển vào năm 2007, và lúc ấy, Sammy mới 11 tháng tuổi

Sau 13 năm, mặc dù Sammy đã lớn nhưng ảnh chế lúc nhỏ của em vẫn trở thành một hiện tượng trên mạng xã hội. Sự nổi tiếng của Sammy cũng giúp gia đình cậu vượt qua khó khăn, khi vào năm 2016, bằng chính cái tên Success Kid, cậu bé đã kêu gọi được gần 100.000 USD cho ca ghép thận của cha mình

Năm 2004, "Disaster girl" (Cô bé thảm họa) - bức ảnh ghi lại khuôn mặt một cô bé đang mỉm cười đầy ẩn ý với bối cảnh là một ngôi nhà cháy phía sau đã "làm mưa làm gió" cộng đồng mạng. Nhân vật chính trong bức ảnh là Zoe Roth, sống tại Bắc Califorina, Mỹ

Theo Knowyourmeme - chuyên trang cung cấp thông tin về những tấm ảnh chế nổi tiếng trên thế giới - bức ảnh "Cô bé thảm họa" được chụp bởi cha của Zoe - ông Dave Roth, khi đang theo dõi một cuộc diễn tập cứu hỏa gần nhà mình. Khi đó, ông Dave đã tình cờ ghi lại khoảnh khắc nhoẻn miệng cười nhẹ trước khung cảnh nhà cháy của cô con gái 4 tuổi

Đến năm 2007, ông Dave mới đăng tải bức ảnh lên diễn đàn lưu trữ hình ảnh Zooomr với tên gọi đầu tiên là "Firestarter" (Kẻ bắt đầu đám cháy). Tuy nhiên, bức hình không nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận. Cho đến cuối năm 2007, sau khi ông Dave quyết định đem nó tham dự một cuộc thi về nhiếp ảnh do tạp chí địa phương tổ chức, bức ảnh đã trở thành hiện tượng khi thu về hơn 95.000 lượt xem. Cái tên "Firestartar" cũng được đổi thành "Disaster girl"



Sau này, bức ảnh trên đã được lấy ra để làm ảnh chế cho khá nhiều sự kiện trên thế giới, đặc biệt là các vấn đề liên quan tới tai nạn, rủi ro hoặc thiên tai. Hiện tại, đã hơn 10 năm kể từ ngày trở thành hiện tượng mạng, Zoe Roth ngày nào đã trở thành một thiếu nữ 20 tuổi xinh đẹp, duy chỉ có ánh nhìn "nguy hiểm" vẫn không thể lẫn vào đâu

Với biểu cảm "khó đỡ" khi xuất hiện trên chương trình truyền hình "Good Luck Charlie", diễn viên nhí Mia Talerico đã trở thành hiện tượng ảnh chế, gây "bão" mạng xã hội

Diễn viên nhí Mia Talerico sinh ngày 17-9-2008 tại Santa Barbara, California, Mỹ. Mia bắt đầu sự nghiệp của mình khi cô bé được 10 tháng tuổi, xuất hiện trong chương trình "Good Luck Charlie", đóng cùng Bridgit Mendle

Với biểu cảm vô cùng "khó đỡ", bức ảnh của Mia Talerico đã được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Cộng đồng mạng sử dụng bức ảnh chế trong những tình huống hài hước thể hiện ý nghĩa "Tôi không biết"

Hiện tại, Mia Talerico đã 12 tuổi và gây thương nhớ bởi khuôn mặt xinh xắn, nụ cười ngọt ngào, đáng yêu. Mia sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo trên mạng xã hội

Gavin Thomas, sinh năm 2010, tại Mỹ. Với khuôn mặt "đậm chất giải trí" với những biểu cảm khó đỡ khác nhau, từ hoang mang, khó hiểu đến bất lực, bế tắc, Gavin đã được cộng đồng mạng mệnh danh là "Vua ảnh chế" (Meme King)

Gavin được biết đến từ năm 2014, nhờ sự "lăng xê" nhiệt tình của người chú Nick Mastodon. Tuy nhiên, tới năm 2016, xuất hiện trong hàng loạt bức ảnh ghi lại gương mặt với những biểu cảm "khó đỡ", tên tuổi của Gavin mới thực sự "bùng nổ" và tạo thành "cơn sốt" ảnh chế trong cộng đồng giới trẻ



Hiện tại, Gavin sống cùng gia đình tại Minnesota, Mỹ. Trên trang cá nhân sở hữu hơn 1 triệu lượt theo dõi, "vua ảnh chế" thường xuyên đăng tải những bức ảnh xuất hiện cùng các ca sĩ, diễn viên nổi tiếng



Gavin là một trong những hiện tượng ảnh chế thành công nhất mạng xã hội. Với độ phủ sóng toàn thế giới, Gavin Thomas đã trở thành gương mặt quảng cáo được truyền thông săn đón. Tháng 4-2019, cậu gây bất ngờ khi xuất hiện trên trang bìa tạp chí Elle China phiên bản dành cho phái mạnh

Năm 2013, Chloe (đến từ bang Utah, Mỹ) "gây bão" mạng xã hội khi xuất hiện trong clip được mẹ Katie Clem đăng tải trên Youtube. Theo đó, trong khi chị gái Lily bật khóc vì vui sướng khi được mẹ cho đi Disneyland chơi, thì Chloe (khi đó 2 tuổi) lại có ánh nhìn và gương mặt biểu cảm vô cùng khó chịu

Biểu cảm "khó đỡ" của Chloe đã khiến dân mạng không thể nhịn cười. Từ đó, thông tin và hình ảnh của "Eye-Seeing Chloe" luôn nhận được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Thậm chí nhiều người còn gọi Chloe với biệt danh là "Chloe đanh đá"

Với độ phủ sóng rộng rãi, năm 2017, cả gia đình Chloe được mời đến Brazil để tham gia một chiến dịch do Google tổ chức, liên quan đến việc sử dụng hình ảnh của em. Ảnh chụp phản ứng "để đời" của Chloe được dán khắp tòa nhà Google, trên cửa thang máy... Điều này khiến cô bé vô cùng thích thú

Hiện tại, Chloe đã lớn và được nhận xét ngày càng xinh đẹp, đặc biệt là hai chiếc răng thỏ vẫn giúp em trông đáng yêu như ngày nào

Những ngày giữa tháng 8-2019, nhiều diễn đàn mạng thế giới, trong đó có Việt Nam, hào hứng chia sẻ bức ảnh mang tên "Disappoited Mohammad Akhtar" (Người đàn ông thất vọng)

Chủ nhân của biểu cảm "đắt giá" đó là Mohammad Akhtar (người Pakistan, hiện đang sinh sống và làm việc tại London, Anh), với vẻ mặt chán chường, chống nạnh trên khán đài trong trận đấu cricket giữa Pakistan và Australia

Ngay sau khi được đăng tải, bức ảnh đã "gây bão" trên mạng xã hội và anh Mohammad bất ngờ trở nên nổi tiếng. Với biểu cảm "khó đỡ", bức ảnh của anh được cộng đồng mạng sử dụng trong những tình huống thể hiện sự chán chường, bất lực một cách đầy hài hước

Anh Mohammad Akhtar nhận được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Thậm chí, nhiều người còn in hình ảnh ghi lại biểu cảm "khó đỡ" của anh lên áo phông và mặc lên người khi đi xem các trận đấu khác

