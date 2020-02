Kể từ thời điểm bắt đầu bùng phát tại Vũ Hán (Trung Quốc), dịch viêm phổi cấp gây ra bởi virus 2019-nCoV đã lây lan sang 27 quốc gia, vùng lãnh thổ và khiến hơn 639 người tử vong Trước những diễn biến ngày một phức tạp của đại dịch, khoảng 70.000 phòng chiếu phim tại Trung Quốc đã thông báo đóng cửa. Điều này khiến các rạp phim tại đất nước tỷ dân phải trải qua một quãng thời gian ảm đạm chưa từng có với mức doanh thu "chạm đáy" Hàng loạt những bộ phim cũng đưa ra thông báo hoãn chiếu vô thời hạn tạo ra những khó khăn cho các cụm rạp trong việc duy trì hoạt động Không ít những cụm rạp đang đứng trước nỗi lo phá sản do không thể đảm bảo mức thu từ các phim Tết. Được biết, doanh thu từ bán vé các phim dịp Tết Nguyên đán thường chiếm tới hơn 50% mức tổng doanh thu cả năm và cũng chính là nguồn kinh phí chính giúp các phòng vé duy trì hoạt động trong 2 quý đầu tiên trong năm Theo thống kê, mức doanh thu phim chiếu rạp tại Trung Quốc vào ngày mùng 1 Tết Nguyên đán vừa qua chỉ đạt vỏn vẹn 1,81 triệu nhân dân tệ (NDT). Trong khi đó, doanh thu mùng 1 Tết vào năm 2019 vượt mức 1,44 tỷ NDT (tương đương gần 5000 tỷ VNĐ) Cùng với đó là việc đã có tới 7 dự án phim Trung Quốc dự kiến ra rạp vào dịp Tết Nguyên đán phải hoãn lại vì tình hình diễn biến khó lường của dịch bệnh, bao gồm: Lost in Russia (Lạc lối ở Nga), Detective Chinatown 3 (Thám tử phố Tàu 3), The Rescue (Giải cứu khẩn cấp), Boonie Bears: The Wild Life (Cuộc sống hoang dã), The Legend of Deification(Khương Tử Nha), Vanguard (Cấp tiên phong) và Đội bóng chuyền nữ Trung Quốc Trước đó, theo trang web điện ảnh Trung Quốc Mtime, lượng đặt vé online của phim Tết Trung Quốc năm nay lên tới hơn 400 triệu NDT (tương đương khoảng 742 tỷ VNĐ). Trong đó, phim Thám tử phố Tàu 3 dẫn đầu với 200 triệu NDT tiền đặt vé online Trong bối cảnh các phim phải lùi ngày ra mắt, riêng bộ phim Lạc lối ở Nga của Từ Tranh đã chấp nhận chiếu miễn phí trên các nền tảng trực tuyến vào ngày mùng 1 Tết tại Trung Quốc. Tuy không thể thu về tiền bán vé nhưng bộ phim vẫn đảm bảo khả năng kiếm tiền từ việc bán bản quyền Tuy vậy, việc chiếu miễn phí trên mạng của “Lạc lối ở Nga” đã vô tình tạo ra một tiền lệ xấu. Kéo theo đó là những ảnh hưởng về mặt doanh thu tới các cụm rạp Các bộ phim còn lại không thể ra rạp đúng dự tính khiến các nhà sản xuất phải đối mặt với khoản lỗ hàng chục triệu USD tiền quảng cáo và truyền thông Các bộ phim theo kế hoạch sẽ ra mắt dịp Tết được dự tính dời ngày khởi chiếu đến dịp Quốc tế Lao động hoặc hè. Tuy vậy, nếu bắt đầu ra rạp vào thời điểm này, các bộ phim sẽ phải cạnh tranh với rất nhiều tác phẩm mới từ cả trong và ngoài nước Bên cạnh đó, các nhà làm phim sẽ phải bỏ ra một số tiền lớn không kém nhằm tiến hành các chiến dịch quảng bá lại cho sản phẩm của mình Hiện tại, chỉ những tác phẩm có suất chiếu trước ngày 23-1 được chiếu ở một số rạp tại Trung Quốc. Trong đó, bộ phim có doanh thu cao nhất là IP Man 4 (Diệp Vấn 4) của ngôi sao võ thuật Chân Tử Đan Nhưng bộ phim hiện cũng chỉ mới thu về khoảng 118 triệu NDT sau hơn 47 ngày công chiếu. Đây là con số thấp hơn rất nhiều so với mức doanh thu hơn 1 tỷ NDT của phần phim Diệp Vấn 3 trước đó Ước tính, toàn ngành điện ảnh Trung Quốc đã phải chịu thiệt hại tới hơn 2 tỷ USD (tương đương khoảng 46.000 tỷ đồng) Trước việc tình hình đại dịch vẫn chưa được kiểm soát, Trung Quốc hiện đang tiếp tục đối diện với nguy cơ phải hoãn chiếu khoảng 15 phim vào dịp Lễ Tình nhân

Trong đó có rất nhiều bộ phim được khán giả mong chờ như Children of the Sea (Những đứa trẻ của hải thú), Jojo Rabit (Nhóc Jojo) và đặc biệt làThe Enigma of Aririval (Bí ẩn khi tới) Tính đến thời điểm hiện tại, 2 phim The Enigma of Arrival và Jojo Rabit đã chính thức đưa ra thông báo hủy lịch chiếu. Còn bộ phim Enter the Fat Dragon (dự kiến ra rạp 14-2) của Chân Tử Đan đã “nối gót” phim Lạc lối ở Nga để chuyển sang hình thức phát trực tuyến vào ngày 15-2 thay vì chiếu rạp Tổng cục Điện ảnh Trung Quốc đang lên kế hoạch đề nghị những bộ phim bị hủy chiếu vào dịp Valentine (14-2) sẽ được khởi chiếu lại vào dịp Lễ Thất Tịch (ngày Lễ Tình nhân Trung Hoa, mùng 7-7 âm lịch) để bán được nhiều vé hơn Việc các phòng vé tại Trung Quốc tạm “đóng băng” còn khiến doanh thu phòng vé trên toàn thế giới bị sụt giảm nghiêm trọng. Theo tờ Hollywood Reporter, thị trường Trung Quốc chiếm đến 9,2 tỷ USD trong số 42,5 tỷ USD doanh thu phòng vé trên toàn cầu trong năm 2019

