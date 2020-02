Ngày 22-2, nam diễn viên Park Seo Joon - nghệ sĩ đang gây "sốt" với vai diễn Park Sae Ro Yi trong bộ phim "Itaewon Class" (Tầng lớp Itaewon) - đã quyên góp cho Quỹ cộng đồng phúc lợi xã hội Daegu số tiền 100 triệu won (hơn 1,9 tỷ VNĐ đồng) để các tổ chức và nhân viên y tế nơi "tâm dịch" của Hàn Quốc bổ sung thiết bị phòng chống dịch Covid-19 Được biết, khi nghe tin thành phố Daegu không đủ cơ sở vật chất và trang thiết bị điều trị cho bệnh nhân mắc Covid-19, nam diễn viên đã chủ động quyên tiền ủng hộ. Hành động của Park Seo Joon đã nhận về "cơn mưa" lời khen của công chúng cũng như truyền thông Sau thành công của bộ phim "Crash Landing on You", nam diễn viên Hyun Bin tiếp tục khiến tim fan "tan chảy" bằng việc gửi thư 4 thứ tiếng động viện mọi người trong "mùa" dịch Covid-19 Nội dung thư được viết ngày 21-2, giữa lúc đại dịch Covid-19 diễn biến căng thẳng ở Hàn Quốc cũng như nhiều nơi trên thế giới. Trong thư, nam diễn viên gửi lời thăm hỏi, động viên, cổ vũ mọi người cùng nỗ lực vượt qua khoảng thời gian khó khăn này. Anh cũng không quên gửi lời cám ơn đến đội ngũ y bác sĩ không quản mệt mỏi để chiến đấu đẩy lùi dịch bệnh Bức thư đã được VAST Entertainment, công ty quản lý của nam diễn viên chia sẻ với 4 phiên bản khác nhau: Tiếng Hàn, Nhật, Trung và Anh. Ngay lập tức, bức thư đã nhận về vô số phản hồi tích cực của người hâm mộ trên khắp thế giới Nữ diễn viên Lee Young Ae - "Quốc bảo nhan sắc" của xứ Kim Chi cũng là một trong những nghệ sĩ Hàn Quốc tích cực trong công cuộc cổ vũ người dân Trung - Hàn vượt qua đại dịch Covid-19 Khi Hàn Quốc bùng phát dịch, nữ diễn viên đã nhanh chóng quyên tặng 50 triệu won (hơn 970 triệu đồng) để hỗ trợ các gia đình có thu nhập thấp ở thành phố Daegu Trước đó vào ngày 20-2, nhân cuộc gặp gỡ với đại sứ Trung Quốc tại Hàn, nữ diễn viên đã quay một video ngắn gửi lời cổ vũ Vũ Hán, cổ vũ Trung Quốc giữa đại dịch. Video sau đó được đăng tải kèm với dòng hastag "Lee Young Ae cổ vũ Vũ Hán" đã thu hút hơn 37 triệu lượt truy cập và nhiều phản hồi tích cực Lee Young Ae được khán giả biết tới qua vai diễn nàng Dae Jang Geu trong bộ phim cùng tên được sản xuất năm 2003. Đây là vai diễn để đời trong sự nghiệp của cô, đưa tên tuổi của nữ diễn viên tỏa sáng và trở thành "quốc bảo" của điện ảnh Hàn Giữa lúc đại dịch Covid-19 diễn biến căng thẳng, nữ diễn viên Kim Go Eun cũng nhanh chóng hỗ trợ người dân Hàn Quốc khi đã quyên góp số tiền 100 triệu won (hơn 1,9 tỷ VNĐ) Chia sẻ về lý do quyên góp, nữ diễn viên phim "Yêu tinh" cho biết, bản thân cô hy vọng khoản tiền này có thể góp phần ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh Covid-19, đồng thời hữu ích cho các đối tượng đặc biệt như người già, trẻ nhỏ, người có thu nhập thấp có thể mua vật tư y tế phòng ngừa dịch cơ bản Nữ ca sĩ Chungha cũng nằm trong danh sách sao Hàn có hành động đẹp giữa "mùa" dịch Covid-19. Cô đã ủng hộ 20 triệu won (gần 400 triệu VNĐ) để hỗ trợ chính phủ, giúp đỡ người dân ở những địa phương là tâm điểm của dịch bệnh Ngày 1-2, trên Instagram cá nhân, nữ diễn viên Song Hye Kyo đã chia sẻ một đoạn video ngắn để cổ vũ tinh thần người dân Vũ Hán cũng như nhiều nơi trên thế giới đang ngày đêm chiến đấu với dịch Covid-19 Video đơn giản là hình ảnh một quả địa cầu với dòng chữ "Love for human" (Tình yêu dành cho nhân loại) nhưng khi chữ "H" và "M" đảo ngược lại sẽ thành "Love for Wuhan"(Tình yêu dành cho Vũ Hán). Qua đó, nữ diễn viên muốn truyền tải thông điệp: Chúng ta không hề cô đơn trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh Covid-19

Nam diễn viên Yoo Ah In - đồng nghiệp thân thiết của Song Hye Kyo sau đó cũng đã chia sẻ lại đoạn video trên Instagram cá nhân cùng lời nhắn: "We are human. We are earth. We are one" (Chúng ta là con người. Chúng ta là Trái Đất. Và chúng ta là một) Ngày 31-1, "Nữ hoàng nhạc trot" Hong Jin Young đã quyên góp 5.000 khẩu trang cho Viện phát triển nguồn nhân lực cảnh sát Asan và tổ chức thiện nguyện Community Chest of Korea chi nhánh tại Incheon. Tòa nhà của Viện Phát triển chính là nơi cách ly những người Hàn Quốc từng cư trú tại Vũ Hán (Trung Quốc) Khẩu trang mà Hong Jin Young trao tặng sẽ được người dân và các nhân viên ý tế sử dụng trong quá trình phòng, chống dịch Covid-19 Ngay khi dịch Covid-19 bùng phát tại Trung Quốc, DC Jellery (cộng đồng fanclub lớn nhất của nghệ sĩ Kim JaeJoong tại Hàn Quốc) đã mở sự kiện quyên góp cứu trợ khẩu trang y tế sang Trung. Đáng nói, trong danh sách những người quyên tiền xuất hiện cái tên "Kim JaeJoong" cùng với khoản tiền lớn là 10 triệu won (tương đương 210 triệu VNĐ)



Sau khi cái tên này xuất hiện, phía fan đã liên hệ với C-JeS Entertainment - công ty quản lý của nam nghệ sĩ Kim JaeJoong. Phía công ty đã xác nhận đây chính là tự bản thân JaeJoong quyên góp dưới tên thật của mình Bên cạnh đó, vào ngày 26-1, cộng đồng fanclub ARTISTKIM của JaeJoong cũng đóng góp thêm 12.600 mũ y tế dùng một lần và 12.600 NDT (khoảng 42,1 triệu VNĐ) sang Trung dưới tên của nam idol cùng với thông điệp "Cầu nguyện cho Vũ Hán"

Ngoài ra, Pledis Entertainment - ngôi nhà chung của nhiều nghệ sĩ như Seventeen, After School, Bumzu... đã tuyên bố tài trợ bữa ăn cho người già neo đơn và gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong "mùa" dịch Covid-19 Bên cạnh những tên tuổi được truyền thông nêu tên, còn rất nhiều ngôi sao Hàn Quốc giấu mặt đã quyên góp, ủng hộ bằng cả vật chất lẫn tinh thần để cùng người dân chung tay đẩy lùi dịch Covid-19 (Ảnh: TTXVN)

