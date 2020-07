Phạm Thị Phương Quỳnh: Sở hữu chiều cao lý tưởng 1,72m với số đo 3 vòng 82-62-93, Phương Quỳnh là một trong những thí sinh đầu tiên được Ban Tổ chức đăng tải hình ảnh trên fanpage cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020

Người đẹp sinh năm 2000 này gây thương nhớ bởi vẻ đẹp ngọt ngào, mái tóc đen dài và làn da trắng sứ

Nhan sắc của Phương Quỳnh được đánh giá là trong trẻo. Ngoài ra, cô cũng được khán giả nhận xét có vẻ đẹp phù hợp tiêu chí sân chơi Hoa hậu Quốc tế (Miss International)

Quỳnh từng chia sẻ động lực duy nhất giúp cô mạnh dạn đăng ký đấu trường sắc đẹp chính là muốn thử thách bản thân mình

Trước đây nữ sinh này thường tự ti về ngoại hình, dù chiều cao nổi bật, song thân hình gầy gò khiến Quỳnh trở thành tâm điểm chú ý mỗi khi đi học

Ngoài ra, người đẹp này còn được biết đến là thí sinh có màn "dậy thì thành công" nổi bật nhờ niềng răng

Tuy nhiên, theo đa số ý kiến khán giả, nữ sinh quê Đồng Nai có nét xinh xắn tự nhiên từ ngày trước. Vì thế, khi tháo bỏ kẹp hàm, Phương Quỳnh được đánh giá là một trong những cái tên tiềm năng của cuộc thi năm nay

Hiện, Phạm Thị Phương Quỳnh đang theo học chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế tại Trường đại học Tài chính - Marketing TP. Trên trang cá nhân, cô gái sinh năm 2000 đăng tải hình ảnh tham dự cuộc thi và nhận được nhiều lời chúc từ bạn bè người thân

Đinh Thị Ngọc Thảo Vy sinh năm 2001, hiện là sinh viên năm nhất khoa Thương Mại và Du lịch, ĐH Công nghiệp TP.HCM cũng là một trong những thí sinh tiềm năng tại Hoa hậu Việt Nam 2020

Sở hữu chiều cao vượt trội và nhan sắc thu hút so với các bạn cùng trang lứa, Thảo Vy đã từng có tên trong Top 5 nữ sinh xinh đẹp và tài năng của cuộc thi Nét đẹp sinh viên Công nghiệp - Hot Face IUH 2019

Không những thế, Thảo Vy còn sở hữu chiếc mũi cao vượt trội, thoạt nhìn có thể khiến nhiều người hiểu lầm cô đã từng can thiệp bằng phẫu thuật thẩm mỹ

Cách đây nửa năm khi thi Hoa khôi Sinh viên, cô nàng đã bị hiểu lầm sửa mũi. Sự cố này khiến cô bị loại ngay trước đêm chung kết nhưng sau đó BTC đã lên tiếng đính chính để Thảo Vy có thể tham gia các cuộc thi nhan sắc khác

Thảo Vy cho biết, chiếc mũi cao mà mình sở hữu là do gen di truyền trong gia đình, không hề can thiệp phẫu thuật thẩm mỹ, những lùm xùm xoay quanh chỉ là hiểu lầm không đáng có

Người đẹp này cũng chia sẻ thêm, những chuyện không vui trong quá khứ cũng trở thành động lực lớn thúc đẩy cô quyết định ghi danh và sẽ cố gắng hơn trong cuộc thi Hoa Hậu Việt Nam 2020

Phạm Diệu Linh là một trong những thí sinh lớn ở cuộc thi năm nay, trước khi đến với Hoa hậu Việt Nam 2020, Diệu Linh là gương mặt khá nổi tiếng trong giới trẻ

Cô tham gia chụp mẫu ảnh cho nhiều thương hiệu nổi tiếng từ vài năm trước, bên cạnh đó, người đẹp 9X có nhan sắc được ví là sự kết hợp hoàn hảo giữa Châu Bùi và Hạ Vi

Diệu Linh thường theo đuổi kiểu make up sắc sảo với tông nâu trầm. Tuy nhiên, khi tháo bỏ lớp make up, thí sinh Hoa hậu Việt Nam vẫn không quá khác biệt nhờ làn da mịn màng, sống mũi cao tự nhiên

Nguyễn Hà My cũng được đánh giá là một trong những thí sinh tiềm năng của Hoa hậu Việt Nam 2020, bởi trước đây, cô đã được biết đến với vai trò Hoa khôi Đại học Ngoại thương 2019

Ở tuổi 21, Hà My mang vẻ đẹp quyến rũ, sắc sảo với các đường nét đậm, dù theo phong cách đơn giản nhưng nét duyên dáng của cô nàng vẫn rất nổi bật





Được biết, Hà My có mối quan hệ tốt với Lương Thùy Linh - Miss World Việt Nam khi cả hai cùng theo học tại Đại học Ngoại thương Hà Nội - ngôi trường được khán giả gọi vui là "cái nôi" của các hoa hậu như Hoa hậu Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Đỗ Mỹ Linh, Lương Thùy Linh...

Trong bài phỏng vấn sau khi đăng quang hoa khôi, nữ sinh quê Phú Thọ bộc bạch bản thân từng nhút nhát, tự ti trước đám đông. Cô muốn tham gia những cuộc thi dể bản thân mạnh mẽ và tự tin hơn

Trần Em Bi là thí sinh có cái tên khá lạ ở đấu trường nhan sắc 2020, cô nàng năm 1999 này là Á khôi ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TP.HCM chuyên ngành báo chí và truyền thông

Sở hữu đôi mắt to, gương mặt bầu bĩnh, Em Bi mang vẻ đẹp dịu dàng trong loạt ảnh trang điểm và đời thường. Cô cho biết cô muốn hướng đến hình ảnh năng động hiện đại nhưng vẫn giữ được nét đẹp giản dị

Em Bi chia sẻ trong cuộc thi Miss Phương Đông 2018, cô tham gia các cuộc thi sắc đẹp với mong muốn có cơ hội được đi nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người và học hỏi những kinh nghiệm trong cuộc sống





