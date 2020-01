Sáng ngày 4-1-2020, NSUT Nguyễn Chánh Tín qua đời tại nhà riêng. Sự ra đi đột ngột của ông khiến bạn bè, người thân và khán giả hâm mộ vô cùng bàng hoàng, tiếc thương





Nguyễn Chánh Tín sinh ngày 29-11-1952 tại Bạc Liêu. Bộc lộ năng khiếu và niềm đam mê âm nhạc từ nhỏ, ông theo học trường Mạc Đĩnh Chi (TP Hồ Chí Minh). Đến năm 1974, Nguyễn Chánh Tín thử sức với vai trò diễn viên trong bộ phim “Vĩnh biệt mùa hè” của đạo diễn Lê Hoàng Hoa





Sau đó, ông tham gia đóng rất nhiều bộ phim như: Ngôi nhà oan khốc, Chiếc mặt nạ da người, Xác chết trên cao nguyên…





Tuy nhiên, cái tên Nguyễn Chánh Tín trở nên nổi tiếng, và được nhiều người biết đến đó là qua vai diễn Đại tá Nguyễn Thành Luân trong phim “Ván bài lật ngửa”. Đây được coi là bước đệm giúp ông phát triển, nhanh chóng trở thành ngôi sao sáng giá thời bấy giờ





Và để gặt hái được những thành công vang dội đó, không chỉ có đoàn phim “Ván bài lật ngửa” mà bản thân Nguyễn Chánh Tín cũng đã trải qua những khó khăn, thử thách lớn. Đó là sự thiếu thốn về trang thiết bị, trang phục, hay việc có những bữa ăn đạm bạc: cơm độn bo bo, củ mì…





Ông từng chia sẻ: chiếc áo choàng mang lại vẻ bí ẩn, gắn với vai diễn Nguyễn Thành Luân đó thực chất là chiếc áo mưa cũ của quân đội Mỹ. Một số vật dụng khác như chiếc nón nỉ cũng phải đi thuê. Và số tiền thù lao cho sáu tháng đi quay của ông đó là 300 đồng





Đến với vai diễn Nguyễn Thành Luân là cơ duyên đặc biệt đối với Nguyễn Chánh Tín. Bởi trước đó, vai diễn được giao cho một người khác, nhưng sau khi xem xét thì biên kịch thấy không hợp và đã chọn ông. Tuy nhiên, đó cũng là thời gian mà ông vướng vào vòng lao lý. Sau đó , Giám đốc Sở Văn hóa thông tin TP.HCM Dương Đình Thảo đã đứng ra bảo lãnh để Chánh Tín được giao vai





Những khó khăn, biến cố không chỉ trải đến khi ông ở vai trò là diễn viên mà nó còn xuất hiện khi ông mở Hãng phim Chánh Phương





Bộ phim hành động mang tên “Dòng máu anh hùng” do ông bỏ vốn ra sản xuất được đánh giá là bộ phim điện ảnh xuất sắc, giành được nhiều giải thưởng lớn như: Liên hoan phim Việt Nam, Liên hoan phim châu Á Thái Bình Dương năm 2007…





Song, doanh thu từ các phòng vé chưa cao, khoảng 3,5 tỉ đồng, không thấm vào đâu so với số tiền Nguyễn Chánh Tín đã đầu tư là gần 30 tỉ đồng





Bộ phim đã khiến cho sự nghiệp của ông càng đi xuống, đến năm 2009, gia đình ông lâm vào cảnh nợ nần chồng chất, với số tiền nợ là 10,5 tỉ đồng





Ông và vợ quyết định thế chấp căn nhà cho ngân hàng để lấy tiền đầu tư. Tuy nhiên, may mắn lại không mỉm cười với người diễn viên đại tài năm nào. Ông đầu tư vào dự án rau sạch ở tỉnh Lâm Đồng nhưng thất bại





Liên tiếp thời gian đó là vợ của ông phát hiện bị mắc bệnh nặng về tim mạch, huyết áp, tiểu đường… Ông lâm vào cảnh trắng tay. Tình cảnh lúc đó của ông đã khiến không ít khán giả hâm mộ, đồng nghiệp và người thân xót xa





Thời điểm năm 2014 là khoảng thời gian khó khăn chồng chất khó khăn khi gia đình ông liên tục bị siết nợ. Những lời tâm sự nghẹn ngào của ông trên báo Thanh Niên: “ Thành công với nghệ thuật nhưng cũng chính niềm đam mê nghệ thuật đã giết tôi. Từ đỉnh cao sự nghiệp nhưng khi về già tôi lại lâm vào cảnh bi đát, đứng trước nguy cơ ra đường ở như thế này”





Nguyễn Chánh Tín từng được biết đến là đại gia với những thành công nhất định trong lĩnh vực nghệ thuật. Tuy nhiên, việc phá sản 3 lần đã khiến cuộc sống trở nên chật vật hơn





Nguyễn Chánh Tín từng chia sẻ: “Mong sao ngày có đủ hai bữa, chứ mong gì nữa giờ". Những ngày cuối đời, ông cùng vợ sống trong căn nhà thuê bình dân ở TP Hồ Chí Minh





Sáng ngày 4-1-2020, NSUT Nguyễn Chánh Tín qua đời tại nhà riêng. Sự ra đi đột ngột của ông khiến bạn bè, người thân và khán giả hâm mộ vô cùng bàng hoàng, tiếc thương





Nguyễn Chánh Tín sinh ngày 29-11-1952 tại Bạc Liêu. Bộc lộ năng khiếu và niềm đam mê âm nhạc từ nhỏ, ông theo học trường Mạc Đĩnh Chi (TP Hồ Chí Minh). Đến năm 1974, Nguyễn Chánh Tín thử sức với vai trò diễn viên trong bộ phim “Vĩnh biệt mùa hè” của đạo diễn Lê Hoàng Hoa





Sau đó, ông tham gia đóng rất nhiều bộ phim như: Ngôi nhà oan khốc, Chiếc mặt nạ da người, Xác chết trên cao nguyên…





Tuy nhiên, cái tên Nguyễn Chánh Tín trở nên nổi tiếng, và được nhiều người biết đến đó là qua vai diễn Đại tá Nguyễn Thành Luân trong phim “Ván bài lật ngửa”. Đây được coi là bước đệm giúp ông phát triển, nhanh chóng trở thành ngôi sao sáng giá thời bấy giờ





Và để gặt hái được những thành công vang dội đó, không chỉ có đoàn phim “Ván bài lật ngửa” mà bản thân Nguyễn Chánh Tín cũng đã trải qua những khó khăn, thử thách lớn. Đó là sự thiếu thốn về trang thiết bị, trang phục, hay việc có những bữa ăn đạm bạc: cơm độn bo bo, củ mì…





Ông từng chia sẻ: chiếc áo choàng mang lại vẻ bí ẩn, gắn với vai diễn Nguyễn Thành Luân đó thực chất là chiếc áo mưa cũ của quân đội Mỹ. Một số vật dụng khác như chiếc nón nỉ cũng phải đi thuê. Và số tiền thù lao cho sáu tháng đi quay của ông đó là 300 đồng





Đến với vai diễn Nguyễn Thành Luân là cơ duyên đặc biệt đối với Nguyễn Chánh Tín. Bởi trước đó, vai diễn được giao cho một người khác, nhưng sau khi xem xét thì biên kịch thấy không hợp và đã chọn ông. Tuy nhiên, đó cũng là thời gian mà ông vướng vào vòng lao lý. Sau đó , Giám đốc Sở Văn hóa thông tin TP.HCM Dương Đình Thảo đã đứng ra bảo lãnh để Chánh Tín được giao vai





Những khó khăn, biến cố không chỉ trải đến khi ông ở vai trò là diễn viên mà nó còn xuất hiện khi ông mở Hãng phim Chánh Phương





Bộ phim hành động mang tên “Dòng máu anh hùng” do ông bỏ vốn ra sản xuất được đánh giá là bộ phim điện ảnh xuất sắc, giành được nhiều giải thưởng lớn như: Liên hoan phim Việt Nam, Liên hoan phim châu Á Thái Bình Dương năm 2007…





Song, doanh thu từ các phòng vé chưa cao, khoảng 3,5 tỉ đồng, không thấm vào đâu so với số tiền Nguyễn Chánh Tín đã đầu tư là gần 30 tỉ đồng





Bộ phim đã khiến cho sự nghiệp của ông càng đi xuống, đến năm 2009, gia đình ông lâm vào cảnh nợ nần chồng chất, với số tiền nợ là 10,5 tỉ đồng





Ông và vợ quyết định thế chấp căn nhà cho ngân hàng để lấy tiền đầu tư. Tuy nhiên, may mắn lại không mỉm cười với người diễn viên đại tài năm nào. Ông đầu tư vào dự án rau sạch ở tỉnh Lâm Đồng nhưng thất bại





Liên tiếp thời gian đó là vợ của ông phát hiện bị mắc bệnh nặng về tim mạch, huyết áp, tiểu đường… Ông lâm vào cảnh trắng tay. Tình cảnh lúc đó của ông đã khiến không ít khán giả hâm mộ, đồng nghiệp và người thân xót xa





Thời điểm năm 2014 là khoảng thời gian khó khăn chồng chất khó khăn khi gia đình ông liên tục bị siết nợ. Những lời tâm sự nghẹn ngào của ông trên báo Thanh Niên: “ Thành công với nghệ thuật nhưng cũng chính niềm đam mê nghệ thuật đã giết tôi. Từ đỉnh cao sự nghiệp nhưng khi về già tôi lại lâm vào cảnh bi đát, đứng trước nguy cơ ra đường ở như thế này”





Nguyễn Chánh Tín từng được biết đến là đại gia với những thành công nhất định trong lĩnh vực nghệ thuật. Tuy nhiên, việc phá sản 3 lần đã khiến cuộc sống trở nên chật vật hơn





Nguyễn Chánh Tín từng chia sẻ: “Mong sao ngày có đủ hai bữa, chứ mong gì nữa giờ". Những ngày cuối đời, ông cùng vợ sống trong căn nhà thuê bình dân ở TP Hồ Chí Minh