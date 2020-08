Bé Subeo (tên thật: Nguyễn Quốc Hưng) - con trai đầu lòng của doanh nhân Cường ''đô la'' và ca sĩ Hồ Ngọc Hà là cậu bé luôn thu hút nhiều sự chú ý của khán giả

Người hâm mộ thường nói vui rằng Subeo "sinh ra ở vạch đích" khi có bố là đại gia giàu có, mẹ là nghệ sĩ nổi tiếng showbiz Việt

Hiện tại, Subeo theo học tại British International School - trường quốc tế được giảng dạy bằng 100% tiếng Anh. Ngôi trường này từng nhiều lần lọt top những nơi có mức học phí cao nhất tại Việt Nam (gần 300 triệu đồng/năm)

Ngoài thời gian học tập, Subeo thường đi du lịch cùng bố mẹ ở nhiều địa điểm nổi tiếng thế giới. Ở tuổi lên 10, cậu bé có chiều cao vượt trội so với bạn bè đồng trang lứa

Trên trang cá nhân, Cường ''đô la'' và Hồ Ngọc Hà đều chăm chỉ đăng tải hình ảnh tình cảm và luôn thể hiện sự quan tâm hết mực cho Subeo

Cặp vợ đôi này đều từng chia sẻ rằng mỗi khi mệt mỏi, chỉ cần được vui chơi cùng con, mọi áp lực của họ đều tan biến

Nếu nhắc đến những em bé "ngậm thìa vàng" của showbiz Việt thì bé Sol (tên thật: Angelina) - con của ca sĩ Đoan Trang và ông xã người Thụy Điển là cái tên không thể thiếu

Ở tuổi lên 6, Sol đã được đặt chân đến nhiều nơi trên thế giới cùng bố mẹ. Trong hầu hết buổi hẹn hò của nữ ca sĩ và chồng, Sol đều góp mặt với vai trò "nhân vật chính"

Hiện tại, bé Sol đang theo học tại trường Quốc tế TP.HCM - ngôi trường có mức học phí gần 500 triệu đồng/năm

Nhờ có bố người Thụy Điển, mẹ người Việt và theo học tại trường quốc tế nên Sol có thể nói thành thạo 3 thứ tiếng: tiếng Anh, tiếng Việt và tiếng Thụy Điển

Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ nhiều lần khoe khả năng ngoại ngữ trôi chảy của con gái khiến nhiều người ngưỡng mộ

Từ nhỏ, bé Sol đã có gu thời trang sành điệu không kém gì người lớn. Theo chia sẻ của Đoan Trang, vì rất thích con gái có mái tóc dài nên cô chưa từng cắt tóc ngắn cho Sol

Bên cạnh đó, do thường xuyên được đi cùng mẹ tới các sự kiện và những buổi chụp hình thời trang nên ngay từ nhỏ, Sol đã tự tin trước ống kính và rất hứng thú học cách tạo dáng, trang điểm

Bé Devon (tên thật: Bảo Tiên) - con gái của Trương Ngọc Ánh và Trần Bảo Sơn cũng là một trong những nhóc tì quen mặt với công chúng khi thường xuyên xuất hiện cùng mẹ ở các sự kiện giải trí

Ở tuổi 12, Devon được nhận xét có nhan sắc xinh đẹp do được di truyền từ mẹ, cô bé thường xuyên nhận được lời mời làm quảng cáo cho các thương hiệu thời trang

Thế nhưng, theo chia sẻ từ Trương Ngọc Ánh, cô muốn muốn con gái phải tập trung vào học tập và không hoạt động nghệ thuật quá sớm để tránh bị ảnh hưởng

Nữ diễn viên này từng chia sẻ: “Con gái là động lực lớn nhất của tôi, giúp tôi vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống, công việc. Dù bận rộn đến mấy, tôi vẫn tranh thủ thời gian mỗi ngày để trò chuyện cùng con. Điều khiến tôi hạnh phúc nhất là Devon ngày càng khôn lớn, chăm chỉ học tập và nghe lời mẹ”

Hiện tại, Devon cũng theo học tại British International School - cùng trường với Subeo - con trai ca sĩ Hồ Ngọc Hà

Bé Subeo (tên thật: Nguyễn Quốc Hưng) - con trai đầu lòng của doanh nhân Cường ''đô la'' và ca sĩ Hồ Ngọc Hà là cậu bé luôn thu hút nhiều sự chú ý của khán giả

Người hâm mộ thường nói vui rằng Subeo "sinh ra ở vạch đích" khi có bố là đại gia giàu có, mẹ là nghệ sĩ nổi tiếng showbiz Việt

Hiện tại, Subeo theo học tại British International School - trường quốc tế được giảng dạy bằng 100% tiếng Anh. Ngôi trường này từng nhiều lần lọt top những nơi có mức học phí cao nhất tại Việt Nam (gần 300 triệu đồng/năm)

Ngoài thời gian học tập, Subeo thường đi du lịch cùng bố mẹ ở nhiều địa điểm nổi tiếng thế giới. Ở tuổi lên 10, cậu bé có chiều cao vượt trội so với bạn bè đồng trang lứa

Trên trang cá nhân, Cường ''đô la'' và Hồ Ngọc Hà đều chăm chỉ đăng tải hình ảnh tình cảm và luôn thể hiện sự quan tâm hết mực cho Subeo

Cặp vợ đôi này đều từng chia sẻ rằng mỗi khi mệt mỏi, chỉ cần được vui chơi cùng con, mọi áp lực của họ đều tan biến

Nếu nhắc đến những em bé "ngậm thìa vàng" của showbiz Việt thì bé Sol (tên thật: Angelina) - con của ca sĩ Đoan Trang và ông xã người Thụy Điển là cái tên không thể thiếu

Ở tuổi lên 6, Sol đã được đặt chân đến nhiều nơi trên thế giới cùng bố mẹ. Trong hầu hết buổi hẹn hò của nữ ca sĩ và chồng, Sol đều góp mặt với vai trò "nhân vật chính"

Hiện tại, bé Sol đang theo học tại trường Quốc tế TP.HCM - ngôi trường có mức học phí gần 500 triệu đồng/năm

Nhờ có bố người Thụy Điển, mẹ người Việt và theo học tại trường quốc tế nên Sol có thể nói thành thạo 3 thứ tiếng: tiếng Anh, tiếng Việt và tiếng Thụy Điển

Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ nhiều lần khoe khả năng ngoại ngữ trôi chảy của con gái khiến nhiều người ngưỡng mộ

Từ nhỏ, bé Sol đã có gu thời trang sành điệu không kém gì người lớn. Theo chia sẻ của Đoan Trang, vì rất thích con gái có mái tóc dài nên cô chưa từng cắt tóc ngắn cho Sol

Bên cạnh đó, do thường xuyên được đi cùng mẹ tới các sự kiện và những buổi chụp hình thời trang nên ngay từ nhỏ, Sol đã tự tin trước ống kính và rất hứng thú học cách tạo dáng, trang điểm

Bé Devon (tên thật: Bảo Tiên) - con gái của Trương Ngọc Ánh và Trần Bảo Sơn cũng là một trong những nhóc tì quen mặt với công chúng khi thường xuyên xuất hiện cùng mẹ ở các sự kiện giải trí

Ở tuổi 12, Devon được nhận xét có nhan sắc xinh đẹp do được di truyền từ mẹ, cô bé thường xuyên nhận được lời mời làm quảng cáo cho các thương hiệu thời trang

Thế nhưng, theo chia sẻ từ Trương Ngọc Ánh, cô muốn muốn con gái phải tập trung vào học tập và không hoạt động nghệ thuật quá sớm để tránh bị ảnh hưởng

Nữ diễn viên này từng chia sẻ: “Con gái là động lực lớn nhất của tôi, giúp tôi vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống, công việc. Dù bận rộn đến mấy, tôi vẫn tranh thủ thời gian mỗi ngày để trò chuyện cùng con. Điều khiến tôi hạnh phúc nhất là Devon ngày càng khôn lớn, chăm chỉ học tập và nghe lời mẹ”

Hiện tại, Devon cũng theo học tại British International School - cùng trường với Subeo - con trai ca sĩ Hồ Ngọc Hà