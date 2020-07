MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên có 2 con gái đều sinh ra, lớn lên ở Mỹ đó là: Maili Nguyễn (23 tuổi) và Yenli Nguyễn (21 tuổi)





Để không làm ảnh hưởng đến quá trình trưởng thành của các con, nữ MC từng rất hạn chế chia sẻ hình ảnh, thông tin về Maili Nguyễn và Yenli Nguyễn





Đến tận năm Yenli Nguyễn đủ 18 tuổi, MC Kỳ Duyên mới chịu đăng tải, cập nhật các thông tin về 2 con





Gần đây, cô con gái út Yenli Nguyễn đang nhận được sự quan tâm, chú ý đặc biệt của nhiều người





Cô gái gây ấn tượng nhờ sở hữu gương mặt khả ái, đôi mắt to tròn và nụ cười rạng rỡ





Nhiều ngưởi cho rằng, Yenli Nguyễn rất may mắn khi được thừa hưởng nhiều nét đẹp từ người mẹ nổi tiếng





Không những xinh đẹp, Yenli Nguyễn còn khiến nhiều người ngưỡng mộ với thành tích học tập “khủng”





Trước đây, MC Kỳ Duyên từng rất tự hào khi chia sẻ việc con gái út được 3 trường Đại học lớn ở Anh tiếp nhận hồ sơ





Hiện tại, Yenli Nguyễn là sinh viên của Đại học Bristol (Anh) – ngôi trường thuộc top 60 đại học hàng đầu thế giới (theo QS World University Rankings 2019)





Ngoài việc học hành, Yenli Nguyễn còn có nhiều sở thích khác như: chơi đàn violin, cưỡi ngựa…





Được biết, 9X từng tham gia đệm đàn trong buổi trình diễn của mẹ với tư cách nhạc công violin





Xinh đẹp, đa tài là thế, Yenli Nguyễn vẫn bị điểm trừ vì không nói được tiếng Việt





Trong đoạn video do MC Kỳ Duyên chia sẻ vào năm 2017, tuy nghe hiểu các câu hỏi tiếng Việt nhưng Yenli Nguyễn chỉ nói bập bẹ được vài từ. Điều này khiến một số khán giả cảm thấy không hài lòng





Nói về điều này, MC Kỳ Duyên khẳng định, cô có dạy tiếng Việt cho con, tuy nhiên, vì quá hồi hộp nên Yenli Nguyễn không nói được nhiều





Ngoài ra, nữ MC nổi tiếng còn cho rằng: "Gốc Việt không chỉ phụ thuộc vào ngôn ngữ Việt mà quan trọng hơn là tâm hồn Việt"









