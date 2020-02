Ứng viên sáng giá nhất của lễ trao giải Oscar năm nay phải kể đến phim "Parasite" (Ký sinh trùng) của đạo diễn Bong Joon Ho. Tại Oscar 2020, "Ký sinh trùng" nhận được 6 đề cử tại các hạng mục: Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Kịch bản gốc hay nhất, Biên tập hay nhất, Thiết kế sản xuất hay nhất, Phim truyện quốc tế hay nhất Nội dung bộ phim xoay quanh các thành viên gia đình nhà Kim, cả 4 người đều thất nghiệp và phải vật lộn tìm cách sống qua ngày. Mọi chuyện bắt đầu khi Ki-woo, cậu con trai lớn nhà Kim, nhận được công việc gia sư tại gia đình giàu có họ Park. Sau đó, anh đã lập kế hoạch đưa các thành viên trong gia đình mình vào nhà Park làm việc. Cuộc sống mới diễn ra thuận lợi không được bao lâu, hàng loạt biến cố đã xảy đến với gia đình Kim Bộ phim thay đổi từ hài hước đời thường sang kịch tính, giật gân, thậm chí còn mang hơi hướm kinh dị và bạo lực đến rợn người, ghi dấu ấn đặc biệt trong lòng khán giả. "Ký sinh trùng" đã xuất sắc dành về nhiều giải thưởng danh giá, trong đó có giải Biên kịch xuất sắc nhất tại WAG (giải tiền Oscar) do Hiệp hội Biên kịch Mỹ trao tặng. Bởi vậy, không có gì lạ nếu "Ký sinh trùng" tiếp tục thắng lớn tại Oscar 2020 Bộ phim tiếp theo không thể bỏ qua tại Oscar 2020 là phim "Joker" của đạo diễn Todd Phillips. "Joker" hiện đang dẫn đầu đề cử Oscar tại 11 hạng mục: Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất (Todd Phillips), Nam diễn viên xuất sắc nhất (Joaquin Phoenix), Kịch bản chuyển thể hay nhất, Biên tập hay nhất, Quay phim hay nhất, Thiết kế trang phục đẹp nhất, Trang điểm và tạo mẫu tóc đẹp nhất, Điểm gốc tốt nhất, Chỉnh sửa âm thanh hay nhất, Hòa âm hay nhất Nội dung chính của "Joker" xoay quanh sự biến chuyển trong tâm lý của Arthur Fleck, từ 1 diễn viên hài có vấn đề về tâm lý bị cả xã hội cười nhạo trở thành tên tội phạm nguy hiểm Joker Bộ phim tập trung xây dựng hình tượng nhân vật chính Arthur Fleck qua từng sự kiện nhỏ. Những hỉ, nộ, ái, ố được thể hiện rõ ràng, chân thực, cụ thể qua mỗi cảnh phim, cho khán giả thấy từng mảnh ghép nhỏ bên trong tâm lý của anh. Hầu hết đều là chi tiết tiêu cực, cả do hoàn cảnh khách quan lẫn do chủ quan gây ra "Little Women" cũng là bộ phim xuất sắc lọt vào danh sách đề cử Oscar ở 6 hạng mục: Phim hay nhất, Nữ diễn viên xuất sắc nhất (Saoirse Ronan), Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất (Florence Pugh), Kịch bản chuyển thể hay nhất, Điểm gốc xuất sắc nhất. Thiết kế trang phục đẹp nhất Bộ phim "Little Women" của nữ đạo diễn Greta Gerwing chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của cố nhà văn Louisa May Alcott, kể cuộc đời bốn chị em nhà March: Meg (Emma Watson), Jo (Saoirse Ronan), Beth (Eliza Scanlen) và Amy (Florence Pugh) trong nội chiến Mỹ (1861 – 1865). Mỗi người phụ nữ có tính cách, số phận và ước mơ riêng, qua đó tôn vinh sự cấp tiến, tự do, bình đẳng trong xã hội gia trưởng thế kỷ 19 Đạo diễn Greta Gerwing giữ lại hầu hết tinh thần, nội dung câu chuyện gốc, cài cắm, thêm thắt những chi tiết, triết lý đương đại qua từng khung hình, lời thoại, tạo hình nhân vật. Ngay khi ra mắt, bộ phim "Little Women" đã nhận được "mưa" lời khen từ giới phê bình và khán giả Bộ phim "Once Upon A Time In The Hollywood" với sự góp mặt của nam tài tử Leonardo DiCaprio nhận được 10 đề cử tại Oscar ở các hạng mục:Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất (Quentin Tarantino), Nam diễn viên xuất sắc nhất (Leonardo DiCaprio), Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất (Brad Pitt), Kịch bản gốc hay nhất, Quay phim xuất sắc nhất, Thiết kế sản xuất hay nhất, Thiết kế trang phục đẹp nhất, Chỉnh sửa âm thanh hay nhất, Hòa âm hay nhất Bộ phim xoay quanh 1 nam diễn viên "hết thời" cùng bạn anh cố gắng tìm kiếm danh tiếng vào cuối thời kỳ hoàng kim Hollywood năm 1960. Bộ phim với sự góp mặt của nam tài tử Leonardo DiCaprio và Brad Pitt đã đem đến cho khán giả những dấu ấn đặc sắc cả về nội dung và diễn xuất của diễn viên Bộ phim "JoJo Rabbit" của đạo diễn Taika Waititi cũng là 1 ứng viên sáng giá cho danh hiệu cao nhất tại Oscar 2020. Bộ phim được đề cử ở 6 hạng mục: Phim hay nhất, Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất (Scarlett Johansson), Kịch bản chuyển thể hay nhất, Biên tập hay nhất, Thiết kế sản xuất xuất sắc nhất, Thiết kế trang phục đẹp nhất Một bộ phim chiến tranh không xé toạc những nỗi đau, cũng chẳng tôn vinh những tượng đài anh hùng, Taika Waititi dành 110 phút quý giá để kể khán giả nghe câu chuyện về cậu bé con với biệt danh "Thỏ đế". "Jojo Rabbit" gây ấn tượng khi dẫn dắt khán giả đi qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, trước khi đưa ra thông điệp phản chiến đầy tinh tế Cũng giống như "Ký sinh trùng", trong năm 2019 "JoJo Rabbit" cũng liên tục "oanh tạc" các giải thưởng lớn như giải People Choice của LHP Toronto,Giải thưởng của Hiệp hội biên kịch Mỹ cho Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất, Giải BAFTA cho Kịch bản chuyển thể hay nhất Một ứng viên sáng giá khác của giải Oscar 2020 là bộ phim "1917". Bộ phim "1917" đã nhận được 10 đề cử tại Oscar năm nay ở các hạng mục: Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất (Sam Mendes), Kịch bản gốc hay nhất, Quay phim xuất sắc nhất, Thiết kế sản xuất tốt nhất, Điểm gốc tốt nhất, Trang điểm và tạo mẫu tóc tốt nhất, Chỉnh sửa âm thanh tốt nhất, Trộn âm thanh hay nhất, Hiệu ứng hình ảnh tốt nhất Đạo diễn Sam Mendes làm phim "1917" dựa theo những trải nghiệm chiến tranh từ ông nội Alfred của mình, đó là chuyện của một người đưa tin quân sự trong Thế chiến I. Nội dung bộ phim xoay quanh 2 người lính trẻ Anh Quóc trong Thế chiến thứ nhất được giao một nhiệm vụ nguy hiểm: chuyển thông điệp vào sâu trong lãnh thổ kẻ thù Trước thềm Oscar 2020, bộ phim này đã “rinh” được các giải Phim hay nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất, Quay phim xuất sắc nhất, Thiết kế sản xuất xuất sắc nhất, Âm thanh hay nhất và Phim Anh hay nhất tại lễ trao giải BAFTA năm nay, giải của Viện Hàn lâm Nghệ thuật Điện ảnh và Truyền hình Anh quốc

