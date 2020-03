"Góa phụ đen" Scarlett Johansson được mệnh danh là một trong những "đả nữ" quyến rũ bậc nhất Hollywood. Nữ diễn viên sinh năm 1984 tại New York (Mỹ), là con lai mang hai dòng máu Ba Lan và Đan Mạch

Scarlett Johansson chạm ngõ điện ảnh ngay từ những năm còn học tiểu học. Đến khi thủ vai điệp viên lạnh lùng chiến đấu cùng các siêu anh hùng Marvel, tên tuổi của người đẹp nổi lên "như diều gặp gió"

Bên cạnh vai Black Widow, nữ diễn viên cũng thành công với nhiều bộ phim đình đám khác như: Lucy, Ghost in the Shell, Girl with a Pearl Earring hay The Island...

Cùng với diễn xuất biến đổi linh hoạt, nhan sắc chính là yếu tố quan trọng tạo nên sức hút cho Scarlett trên màn ảnh. Cô sở hữu vẻ đẹp tràn đầy sức sống, mê đắm khó tả nhờ gương mặt thanh tú, sống mũi cao, bờ hôi căng mọng và thân hình với những đường cong "bốc lửa", "đốt mắt" người nhìn. Vẻ đẹp trời ban khiến người đẹp chưa từng vắng bóng trong các bảng xếp hạng nhan sắc của các tạp chí danh tiếng như: Maxim, Esquire, Playboy...

Eiza Gonzalez sinh ngày 30-1-1990 tại Mexico. Ngay từ nhỏ, cô đã sớm bộc lộ năng khiếu diễn xuất và trở nên nổi tiếng với vai diễn đầu tay mang tên "Lola, erase una vez". Ở giai đoạn đầu sự nghiệp, Eiza hoạt động chủ yếu tại quê hương trong cả ba vai trò diễn viên, ca sĩ và người mẫu

Eiza Gonzalez sở hữu gương mặt đẹp với những đường nét sắc sảo, mũi cao, đôi mắt "biết nói" cùng chiều cao 1m73 lý tưởng cùng thân hình bốc lửa, gợi cảm "vạn người mê"

Mới đây, người đẹp tham gia bộ phim "Bloodshot". Dù mới ra rạp nhưng bộ phim nhận được rất nhiều sự quan tâm từ phía người hâm mộ bởi nội dung hấp dẫn, kỹ xảo đẹp mắt và đặc biệt là có sự góp mặt của mỹ nhân "đẹp nhất châu Mỹ" Eiza Gonzalez

Trước Bloodshot, Eiza Gonzalez từng tham gia nhiều phim bom tấn Hollywood khác như: From Dust Till Dawn, Baby Driver, Alita: Battle Angel... và nổi bật nhất Fast & Furious. Với lối diễn tự nhiên, sự đầu tư hình ảnh... những vai diễn mà Eiza đảm nhận đều đem đến cho người hâm mộ niềm cảm xúc trọn vẹn nhất

Margot Robbie sinh năm 1990 tại Queensland (Úc). Cô chạm ngõ điện ảnh với vai diễn Donna Freedman trong bộ phim đầu tay "Neighbours" (2008-2011)

Nữ diễn viên gây thương nhớ bởi khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt xanh thẳm, khuôn miệng rộng cùng thân hình gợi cảm, quyến rũ. Bên cạnh đó, Margot Robbie còn sở hữu phong cách thời trang vô cùng đa dạng, thời thượng

Đầu năm 2020, Margot gây dấu ấn mạnh mẽ trong lòng người hâm mộ khi hóa thân thành "đả nữ" Harley Quinn nổi loạn, quyến rũ trong bộ phim đình đám "Birds of Prey"

Trước khi nổi tiếng với vai diễn Harley Quinn, cô từng được mệnh danh là "quả bom sex của Hollywood" khi tham gia các vai diễn "hở bạo" trong Focus, The Wolf of Wall Street hay Tonya... Với khả năng biến hóa linh hoạt, tài tình, từng vai diễn mà Margot đảm nhận luôn để lại trong lòng người hâm mộ những ấn tượng khó phai

Nhắc đến đả nữ Hollywood không thể nào thiếu được nữ diễn viên sinh năm 1975 Angelina Jolie

Sau vai diễn nàng Lara Croft trong Tomb Raider - The Cradle of life, tên tuổi của Jolie được đông đảo người hâm mộ biết đến. Cô còn gây thương nhớ qua các vai diễn trong loạt tác phẩm đình đám như: Mr & Mrs Smith, Salt, The Tourist... Những vai đả nữ do cô đảm nhận đều có tính cách lạnh lùng, quyết đoán

Angelina Jolie nổi tiếng sớm bởi vẻ đẹp lạ có chút hoang dại, đôi mắt "hớp hồn" người đối diện cùng thân hình nóng bỏng, quyến rũ "vạn người mê", Hiện tại, dù đã ở tuổi 45 nhưng Jolie vẫn gây thương nhớ bởi gương mặt với những đường nét mặn mà, sắc sảo hiếm ai bì

Bên cạnh nhan sắc nổi bật, Jolie còn sở hữu gu thời trang cá tính, ấn tượng cùng thần thái tự tin, cuốn hút. Angelina Jolie quả thực xứng danh là "đệ nhất mỹ nhân của màn ảnh Hollywood"

Vanessa Kirby, sinh năm 1987 tại London, Anh, là một trong những "đả nữ" quyến rũ bậc nhất Hollywood. Cô "bén duyên" điện ảnh với vai diễn đầu tay trong series phim "The Hour" của đài BBC

Vanessa Kirby mang vẻ đẹp quyến rũ và bí ẩn với đôi mắt xanh sâu thẳm, mái tóc vàng óng ả và làn da trắng không tỳ vết. Cô luôn là tâm điểm của truyền thông, báo chí và dư luận mỗi khi xuất hiện trước công chúng. Thần thái tự tin, cuốn hút của Vanessa luôn khiến người hâm mộ không thể rời mắt

Trước đó, vào năm 2019, trong "Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw", Vanessa Kirby gây ấn tượng mạnh khi sắm vai "đả nữ" Hattie Shaw. Với những pha hành động đẹp mắt, mạo hiểm cùng nhan sắc nổi bật, Vanessa đã được giới chuyên môn và người hâm mộ đánh giá cao

"Bông hồng nước Anh" luôn biết cách khiến nhân vật mà mình đảm nhận trở nên khác biệt và thu hút khán giả. Với tài năng, nhan sắc xuất chúng, Vanessa Kirby thậm chí còn được kỳ vọng sẽ tiếp bước đàn chị Chalize Theron hay Scarlett Johansson trở thành một trong những "đả nữ" hàng đầu Hollywood

Emily Blunt sinh ngày 23-2-1983 tại London, Anh. Cô được mệnh danh là "viên ngọc quý của nước Anh" nhờ nhan sắc quyến rũ, gợi cảm và thân hình nóng bỏng "vạn người mê"

Hollywood nói riêng và khán giả mộ điệu điện ảnh nói chung bắt đầu thực sự chú ý tới Emily Blunt từ bộ phim "The Devil Wears Prada (2006). Sau lần chạm ngõ Hollywod thành công ấy, người đẹp nhấn được hàng loạt những dự án mới. Tuy nhiên, những nhân vật mà Emily được mời tham gia đều "đóng khuôn" trong một phong cách nhất định

Không chạy theo một khuôn mẫu nhất định, nữ diễn viên luôn cố gắng thay đổi bản thân qua các vai diễn đa dạng. "Gia tài" phim ảnh của cô vô cùng đồ sộ và phong phú, từ phim chính kịch, khoa học viễn tưởng, hoạt hình cho tới bom tấn hành động...

Đặc biệt, người đẹp xứ sương mù đã chinh phục khán giả bằng màn thể hiện ấn tượng trong bom tấn hành động "Edge of Tomorrow (2014), "Sicario" (2015). Năm 2020 hứa hẹn sẽ là một năm bùng nổ với Emily khi cô tham gia tác phẩm "A Quiet Place II" sẽ ra mắt khán giả trong thời gian tới

