Nhắc tới những vụ chia tay ồn ào nhất của Hollywood, chắc chắn phải kể đến cuộc chiến hậu ly hôn của vợ chồng tài tử phim "Cướp biển vùng Caribbean" Johny Depp và Amber Heard Cặp đôi chính thức hẹn hò vào năm 2012 và kết hôn sau đó 3 năm. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của nam tài tử phim "Cướp biển bùng Caribbean" kéo dài không được bao lâu Một tháng sau đám cưới, nhiều tin đồn về mâu thuẫn giữa Johnny Depp và Amber Heard được lan truyền khi nam tài tử xuất hiện ở trường quay "Cướp biển vùng Caribbean" với bàn tay bị thương. Theo đó, các nguồn tin nói rằng Depp và vợ đã có trận cãi vã lớn, cặp đôi đập phá nhiều vật dụng trong nhà khiến tay của Depp bị thương. Nguyên nhân cãi vã là do Johnny Depp nghi ngờ vợ ngoại tình với bạn diễn Billy Bob Tháng 6-2016, chỉ 15 tháng sau đám cưới, Amber Heard đã khiến người hâm mộ bất ngờ khi đệ đơn ly hôn tài tử "Cướp biển vùng Caribbean". Lý do ly hôn được cô đưa ra là sự khác biệt giữa cả hai quá lớn khiến họ liên tiếp xảy ra mâu thuẫn và không thể hòa giải Cuộc chiến pháp lý giữa Johnny Depp và Amber Heard cũng bắt đầu ngay sau lá đơn ly hôn đó. Cũng trong năm 2016, Amber Heard đã đệ đơn kiện chồng cũ lên tòa vì tội bạo hành kèm theo những tấm hình chụp gương mặt bị bầm tím. Johnny Depp khi ấy đã nhận sự chỉ trích nặng nề từ dư luận và bị buộc phải sống cách xa vợ cũ, không được tiếp xúc với cô Tuy nhiên, luật sư và bạn bè thân cận của Johnny Depp sau đó đã lên tiếng phủ nhận cáo buộc mà Amber Heard đưa ra. Họ còn khẳng định, Heard mới chính là người thường xuyên sử dụng bạo lực khi cãi vã, nhấn mạnh những vết thâm tím của Heard là ngụy tạo nhờ trang điểm. Johnny Depp cũng đâm đơn kiện vợ cũ tội phỉ báng Mọi chuyện chỉ thật sự ngã ngũ vào đầu năm 2020 khi trang Daily Mail tung ra đoạn ghi âm độc quyền, trong đó Amber Heard thừa nhận nhiều lần sử dụng bạo lực với chồng khi cãi vã. Theo đó, nữ diễn viên sinh năm 1986 thừa nhận cô từng dùng cánh cửa nhà tắm đập vào đầu chồng cũ khiến anh gục ngã. Ngoài ra, cô còn tung thêm một cú đấm vào quai hàm Johnny Depp Vụ việc đã khiến hình ảnh của mỹ nhân phim "Aquaman" xấu đi trong mắt khán giả. Nhiều tin đồn cho rằng, Amber Heard có khả năng sẽ bị loại khỏi phần 2 của "Aquaman" sau bê bối bạo hành trên. Chưa hết, giữa tháng 6 vừa qua, thông tin Amber Heard qua đêm cùng lúc với siêu mẫu Anh Cara Delevinge và tỷ phú công nghệ Elon Musk trong khi còn là vợ của Johnny Depp được tiết lộ, khiến dư luận càng dành nhiều lời chỉ trích nặng nề hơn đối với nữ diễn viên. Thậm chí, luật sư Roberta Kalpan, người từng nhiều lần cứu nguy cho Amber Heard trước những tình tiết bất lợi trong vụ kiện tụng với chồng cũ, cùng bất ngờ rút lui sau thông tin này Ngoài ra, nhiều bằng chứng về việc Amber Heard ngoại tình cũng được tung ra. Trang Daily Mail đã đưa ra hình ảnh trích xuất từ camera an ninh trong thang máy khu nhà Amber Heard và Johnny Depp từng ở. Theo đó, nhiều hình ảnh thân mật nữ diễn viên và tỷ phú công nghệ Elon Musk đã được ghi lại. Nhân viên bảo vệ tòa nhà cũng xác nhận Elon Musk nhiều lần qua lại căn hộ của vợ chồng Heard trong thời gian Depp vắng nhà trước khi cặp đôi ly hôn Đến thời điểm hiện tại, những ồn ào hậu ly hôn của cặp đôi Johnny Depp và Amber Heard vẫn chưa chấm dứt, những bằng chứng bất lợi đối với Amber Heard được tung ra ngày càng nhiều cho thấy cô từng ngoại tình và bạo hành chồng cũ đã khiến sự nghiệp nữ diễn viên gặp không ít khó khăn Từng là "cặp đôi vàng" của Hollywood, thông tin tài tử Brad Pitt và Angelina Jolie đệ đơn ly hôn vào năm 2016 đã khiến người hâm mộ vô cùng bất ngờ Cặp đôi công khai tình cảm vào năm 2005, một tháng sau khi Brad Pitt chia tay vợ cũ Jennifer Aniston. Được biết, Brad Pitt và Angelina Jolie gặp gỡ nhau khi đóng chung bộ phim "Ông bà Smith", cặp đôi đã nảy sinh tình cảm không lâu sau đó. Năm 2014, Brad Pitt và Angelina Jolie chính thức tổ chức đám cưới sau thời gian dài bên nhau Trong hơn 10 năm bên nhau, Angelina Jolie và Brad Pitt đã nhận được nhiều tình cảm yêu mến của người hâm mộ. Cặp đôi có với nhau 2 đứa con sinh đôi là Knox Leon và Vivienne Marcheline. Bên cạnh đó, vợ chồng Brad Pitt còn nhận nuôi thêm 4 người con khác Tuy nhiên, hình ảnh của cả 2 nhanh chóng sụp đổ sau lá đơn ly hôn.Tháng 9-2016, Angelina đệ đơn ly hôn và giành quyền nuôi 6 con một mình mà không cần chồng hỗ trợ. Lý do ly hôn là do bất đồng quan điểm, tuy nhiên nhiều tin đồn cho rằng nguyên nhân thật sự là do Brad Pitt đã có hành vi bạo lực với con trai Maddox khiến Angelina tức giận ly hôn Cuộc ly hôn kéo dài tới gần 3 năm vì tranh cãi chia tài sản, quyền nuôi con. Tháng 4-2019, hai người mới đồng thuận chấm dứt quan hệ hôn nhân. Tuy nhiên, nhiều nguồn tin cho rằng, mối quan hệ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie đã trở nên vô cùng tồi tệ, hai người thậm chí còn không muốn nhìn mặt nhau Cuộc tình khác cũng khiến dư luận chú ý là câu chuyện giữa nam ca sĩ người Canada Justin Bieber và cựu công chúa Disney Selena Gomez Justin Bieber và Selena Gomez bắt đầu mối quan hệ tình cảm vào cuối năm 2010, khi Selena 18 tuổi còn Justin chỉ mới 16. Khi ấy, cặp đôi nhận được sự ủng hộ của phần lớn khán giả, đặc biệt là những người ở lứa tuổi teen Là một trong những cặp sao được yêu mến, song chuyện tình giữa Selena Gomez và Justin Bieber lại khiến người hâm mộ đau đầu vì nhiều lần "tan - hợp", "hợp - tan". Nguyên nhân được cho là do nam ca sĩ nhiều lần tán tỉnh các cô gái khác khi còn ở bên cạnh Gomez. Năm 2015, Selena Gomez tuyên bố chia tay với Justin Bieber và sẽ không quay lại Tới đầu năm 2018, Selena Gomez và Justin Bieber xác nhận quay lại với nhau. Cặp đôi chia sẻ, họ đã mất gần 3 năm để học cách trưởng thành và quyết định sẽ cho đối phương thêm cơ hội nữa Tuy nhiên, lần quay lại này chỉ kéo dài được khoảng 5 tháng. Sau đó cặp đôi chính thức "đường ai nấy đi" trong sự tiếc nuối của người hâm mộ Tháng 9-2019, Justin Bieber đã khiến dư luận vô cùng bất ngờ khi kết hôn với bạn thân Hailey Baldwin. Được biết, trước đó, vào năm 2015, Hailey Baldwin và Justin Bieber từng có thời gian ngắn tìm hiểu nhau Sau khi tình cũ kết hôn, Selena Gomez đã cho ra mắt ca khúc mới mang tên "Lose You To Love Me", ca khúc trên được cho là viết về Justin Bieber và những cảm xúc đau khổ của cô khi còn ở bên anh. Ngoài ra, Selena Gomez còn nhiều lần lên báo chí nói về thời gian yêu nhau giữa hai người và tố cáo Justin Bieber đối xử tệ bạc. Hành động này khiến chuyện tình của họ dù khép lại đã lâu nhưng vẫn là một trong những chủ đề được dư luận bàn tán nhiều nhất

