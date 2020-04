Bé Thỏ - con gái siêu mẫu Xuân Lan - tên thật là Victoria Nguyễn Thiên Ân, chào đời ngày 1-11-2013. Bé là một ví dụ điển hình cho câu tục ngữ "Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh"

Mới 5 tháng tuổi, cô bé đã được mẹ bế lên sàn catwalk trình diễn trước hàng ngàn khán giả. Năm 3 tuổi, bé Thỏ đã theo chân mẹ lên sàn diễn. Đến nay, con gái cưng của siêu mẫu Xuân Lan đã dạn dĩ trên sàn catwalk với lối trình diễn tự tin và thần thái không thua kém những người mẫu nổi tiếng

Dù mới 7 tuổi nhưng gương mặt xinh đẹp cùng chiều cao ấn tượng được thừa hưởng từ người mẹ nổi tiếng,q bé Thỏ hứa hẹn sẽ trở thành một siêu mẫu sáng giá trong tương lai

Tố chất về thời trang cũng được bộc lộ rõ ở "tiểu công chúa" khi bé Thỏ có thể tự phối đồ rất sành điệu, bắt mắt mà không cần đến sự trợ giúp của mẹ Xuân Lan

Với thần thái "chuẩn mẫu" đầy chuyên nghiệp và vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu, bé Thỏ luôn nhận được sự quan tâm của dư luận. Cô bé được yêu thích trên mạng xã hội với một trang Facebook riêng có hơn 40 nghìn người theo dõi

Bé Nguyễn Minh Cường (tên ở nhà là Kubi), sinh ngày 17-7-2015, là con trai đầu lòng của cặp vợ chồng kiện tướng dancesport Khánh Thi - Phan Hiển. Cậu bé được khen đúng chuẩn "con nhà nòi" khi thừa hưởng nhiều nét tài năng của bố mẹ, sớm bộc lộ năng khiếu nhảy múa

Từ khi còn nhỏ, cậu bé đã theo mẹ đi chấm thi "Bước nhảy hoàn vũ". Khi lên 3, Kubi đã có khả năng bắt nhịp giai điệu và thực hiện nhiều động tác đặc trưng của từng điệu nhảy như Paso Doble, Jive, Chachacha... khiến nhiều người trầm trồ, ngưỡng mộ

Dù còn nhỏ tuổi nhưng Kubi đã nhận được khá nhiều hợp đồng quảng cáo. Phan Hiển từng nửa đùa nửa thật khi chia sẻ trên báo chí rằng, Kubi là người kiếm tiền nhiều nhất nhà

Cuối tháng 12-2019, Kubi được bố mẹ ghi danh cho tham dự dancesport ở hạng mục dành cho các bé dưới 10 tuổi. "Cậu ấm" nhà Khánh Thi - Phan Hiển đã cùng bạn nhảy tham gia hai nội dung Pasodoble, Samba và xuất sắc giành về Huy chương bạc

Không chỉ sở hữu tài năng nghệ thuật từ tấm bé, Kubi còn gây ấn tượng bởi khuôn mặt bụ bẫm, dễ thương cùng với những biểu cảm vô cùng đáng yêu, dễ dàng "đốn tim" bất cứ ai

Con trai của ca sĩ Tuấn Hưng, bé Su Hào, tên thật là Nguyễn Trần Khánh An, nhận được sự yêu mến từ người hâm mộ bởi vẻ ngoài đẹp trai, nam tính giống bố, có phần lém lỉnh hơn

Bé Su Hào không chỉ đam mê bóng đá giống bố mà còn có niềm yêu thích đặc biệt với âm nhạc. Từ nhỏ, bé hay cùng những anh chị lớn tuổi chạy nhảy và hòa mình vào âm nhạc trên những sân khấu lớn

Tháng 10-2019, trong liveshow của ca sĩ Khắc Việt, Su Hào đã góp giọng cùng bố trong ca khúc "Tìm lại bầu trời". Có lẽ được thừa hưởng gen cá tính và tài năng âm nhạc của bố nên bé không hề ngại ngùng, tỏ ra rất tự tin khi vừa hát vừa nhảy cùng bố trước đám đông

Không chỉ gây ấn tượng với khiếu âm nhạc, bé Su Hào còn sở hữu phong cách thời trang vô cùng đỉnh cao và thời thượng

Beckam Nguyễn (tên Việt là Bằng Phương) sinh năm 2003, là con trai cả của Bằng Kiều và vợ cũ - ca sĩ Trizzie Phương Trinh. Ngay từ nhỏ, cậu đã bộc lộ tài năng và khiếu âm nhạc được thừa hưởng từ ông bố, bà mẹ nổi tiếng của mình

Ở tuổi 17, Beckam Nguyễn gây ấn tượng bởi vóc dáng cao lớn cùng khuôn mặt điển trai, khôi ngô tuấn tú

Không chỉ được khen ngợi bởi vẻ ngoài điển trai, cậu con trai Bằng Kiều còn gây chú ý bởi nhiều tài lẻ, đặc biệt là đánh đàn. Cậu thừa hưởng từ bố mẹ nét sáng sân khấu và tình yêu âm nhạc

Không chỉ giỏi chơi đàn và ca hát, Beckam Nguyễn còn có nổi bật về khả năng nhảy hiện đại. Hiện tại, cậu sở hữu một kênh Youtube riêng và thường xuyên đăng tải những video thú vị thể hiện tài năng của mình

Năm 2017, Beckam Nguyễn đã thi đỗ vào trường nghệ thuật Huntington Beach Academy for the Performing Art tại California (Mỹ) - một ngôi trường về nghệ thuật danh tiếng, đã từng có nhiều ngôi sao quốc tế theo học

Đỗ Thị Hồng Khanh sinh năm 2004, là con gái thứ hai của NSƯT Chiều Xuân và nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân. Ngay từ nhỏ, cô đã bộc lộ năng khiếu âm nhạc và tham gia cuộc thi The Voice Kids 2013

Tại vòng Giấu mặt, Hồng Khanh được cả bốn huấn luyện viên chọn, cuối cùng về đội vợ chồng Hồ Hoài Anh. Mặc dù bị loại ở vòng Đối đầu song Hồng Khanh vẫn gây ấn tượng mạnh mẽ trong lòng khán giả bởi giọng hát trong trẻo và ngoại hình mũm mĩm, đáng yêu

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, Hồng Khanh được tạo điều kiện để phát triển năng khiếu bản thân. Em biết chơi nhiều loại nhạc cụ như piano, guitar, đàn ukulele…

Ở tuổi 16, Hồng Khanh khiến người hâm mộ ngỡ ngàng bởi màn "lột xác" vô cùng ngoạn mục. Thí sinh nhí bụ bẫm, đáng yêu của "The voice kid" năm nào giờ đây đã "đốn tim" khán giả bởi gương mặt trái xoan với những đường nét xinh xắn

Hồng Khanh chia sẻ, cô ước mơ sau này sẽ trở thành một ca sĩ vừa hát vừa sáng tác. Người hâm mộ hi vọng cô con gái út của nghệ sĩ Chiều Xuân sẽ thực hiện được mong ước của mình vào một ngày không xa

