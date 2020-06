Ngày 7-10-2019, dư luận và truyền thông xôn xao trước thông tin vợ chồng Lưu Hương Giang - Hồ Hoài Anh "đường ai nấy đi" sau 14 năm bên nhau. Được biết, cặp đôi đã hoàn thành thủ tục ly hôn vào tháng 6-2019 trong lặng lẽ

Sau nhiều ngày im lặng, Lưu Hương Giang đã lên tiếng thừa nhận cả hai từng quyết định chấm dứt hôn nhân vì mất phương hướng trong tình cảm. Tuy nhiên, khi bình tĩnh để nhìn lại hành trình dài sống cùng nhau, cô và Hồ Hoài Anh cảm thấy không thể tách rời và quyết định "gương vỡ lại lành"

Lưu Hương Giang và Hồ Hoài Anh bén duyên từ năm 2004 khi nữ ca sĩ vừa bước ra khỏi cuộc thi "Sao Mai Điểm hẹn". Tháng 12-2019, cặp đôi chính thức tổ chức đám cưới, thu hút được sự quan tâm lớn của dư luận

Sau khi kết hôn, Hương Giang lui về làm hậu phương cho chồng và chăm sóc gia đình. Năm 2011, Hương Giang sinh con gái đầu lòng là bé Mina. Tháng 5-2016, cặp đôi chào đón cô con gái thứ hai là Misu

10 năm chung sống, gia đình Hồ Hoài Anh được đánh giá là hình mẫu của gia đình nghệ sĩ Việt: Bình dị, hạnh phúc và chăm chỉ cống hiến cho nghệ thuật

Trong công việc, cặp đôi Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang đồng hành cùng chương trình "Giọng hát Việt nhí" trong nhiều năm, trở thành đôi HLV "Giang Hồ" đáng gờm nhất chương trình

Vượt qua cuộc "khủng hoảng" hôn nhân, cặp đôi Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang càng trở nên gắn bó và hạnh phúc. Tháng 3-2020, nhân dịp 8-3 và kỷ niệm tròn 15 năm yêu nhau, Hồ Hoài Anh đã viết thư tay, tặng Lưu Hương Giang nhẫn kim cương trị giá 500 triệu đồng

Trước đó, vào tháng 2-2020, vợ chồng nhạc sĩ Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang cùng con gái Mina đã xuất hiện trong MV "Hơn cả yêu" của nam ca sĩ Đức Phúc. Gia đình nam nhạc sĩ mang đến những khoảnh khắc hạnh phúc, ngọt ngào và đầy ắp tiếng cười cho MV của Đức Phúc

Sau khi chính thức lên tiếng về việc đã vượt qua giai đoạn căng thẳng trong hôn nhân, Hồ Hoài Anh và Lưu Hương Giang luôn xuất hiện tình cảm bên nhau. Tham dự đám cưới Đông Nhi - Ông Cao Thắng hay đám cưới Giang Hồng Ngọc, cả hai vẫn luôn dành cho nhau những cử chỉ thân mật

Cặp vợ chồng ca sĩ Vũ Duy Khánh và DJ Tiên Moon cũng là một trường hợp "gương vỡ lại lành" của showbiz Việt khi quyết định hàn gắn tình cảm sau 2 năm chia tay

Vũ Duy Khánh và DJ Tiên Moon tổ chức đám cưới vào tháng 10-2015. Vũ Duy Khánh đã khiến dân tình trầm trồ ghen tị khi sáng tác ca khúc "Vợ tuyệt vời nhất" hát tặng DJ Tiên Moon ngay trong đám cưới của mình

Sau kết hôn, Tiên Moon dần lui dần về hậu trường để sinh con và chăm sóc gia đình. Sự hi sinh và tình yêu của Tiên Moon đã giúp cho Vũ Duy Khánh có thêm nguồn cảm hứng sáng tác ra những ca khúc đình đám như: Vợ tuyệt vời nhất, Chúc vợ ngủ ngon, Vợ yêu...

Tuy nhiên, tháng 1-2018, cả hai đã quyết định ly hôn do bất đồng quan điểm sống. Ngoài ra, thời điểm đó, nam ca sĩ Vũ Duy Khánh cũng bị đồn ngoại tình, trăng hoa khiến DJ Tiên Moon bị áp lực và quyết định "đường ai nấy đi"

Dù ly hôn song Vũ Duy Khánh và Tiên Moon vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp. Họ thường cùng nhau dành thời gian chăm sóc cho cậu con trai bé bỏng. Thậm chí, nam ca sĩ còn mua bảo hiểm suốt đời cho vợ cũ

Sau hơn 2 năm ly hôn, tháng 3-2020, ca sĩ Vũ Duy Khánh bất ngờ lên tiếng xác nhận đã hàn gắn với vợ cũ là DJ Tiên Moon. Vốn mong muốn cặp đôi tái hợp từ lâu, người hâm mộ không khỏi bất ngờ và gửi lời chúc mừng tới Vũ Duy Khánh và Tiên Moon

Vũ Duy Khánh cho biết, anh rất hạnh phúc khi Tiên Moon đồng ý tái hợp. Điều này giúp nam ca sĩ thêm tự tin khẳng định rằng mình đã cư xử đúng để vợ cũ luôn yêu và tôn trọng

Được hỏi liệu có đăng ký kết hôn lại, Vũ Duy Khánh cho rằng điều đó không quan trọng. Nam ca sĩ chia sẻ: "Đôi khi đó chỉ là thủ tục. Chuyện hai người sống với nhau ra sao mới đáng bận tâm"

Khoảnh khắc hạnh phúc, ngọt ngào của gia đình Vũ Duy Khánh

Tháng 12-2016, danh hài Chiến Thắng tổ chức đám cưới với người vợ thứ ba là Thu Ngọc. Vợ Chiến Thắng kém danh hài 15 tuổi. Cả hai kết hôn chỉ sau 12 ngày tìm hiểu

Tháng 6-2017, cặp đôi làm thủ tục ly hôn sau nửa năm gắn bó. Lý do khiến Chiến Thắng và bà xã rạn nứt xuất phát từ việc danh hài thiếu quan tâm vợ của mình. Dần dần, cả hai không còn tiếng nói chung và xa cách trong cuộc sống hôn nhân. Không chịu được cuộc sống tẻ nhạt, vợ Chiến Thắng đã chủ động nộp đơn ra tòa

Sau khi chia tay, cả hai vẫn giữ liên lạc, hỏi thăm nhau. Chỉ 3 tháng sau ly hôn, Chiến Thắng tiết lộ anh và vợ cũ đã tái hợp, tiếp tục kề vai sát cánh để xây dựng tổ ấm bền vững

Quyết định tái hôn với vợ cũ, Chiến Thắng tâm sự muốn làm lại từ đầu. Đồng thời, nghệ sĩ hài hứa sẽ quan tâm, yêu thương vợ nhiều hơn

Hạnh phúc càng trở nên trọn vẹn khi năm 2018, cặp đôi Chiến Thắng - Thu Ngọc chào đón một cậu con trai kháu khỉnh. Con trai là sợi dây kết nối, tình cảm của danh hài Chiến Thắng và vợ ngày càng trở nên gắn bó, khăng khít hơn

Được biết, danh hài Chiến Thắng khá coi trọng mối quan hệ trên giấy tờ. "Chúng tôi đã ly hôn nên về với nhau sẽ đăng ký kết hôn như bình thường", anh chia sẻ

