Nhạc sĩ Đức Huy sinh năm 1947 ở Hà Nội. Thập niên 1980, ông bắt đầu viết nhạc và biểu diễn trên các sân khấu hải ngoại. Những ca khúc của ông như: Và tôi cũng yêu em, Bay đi cánh chim biển, Đừng xa em đêm nay, Đường xa ướt mưa, Và con tim đã vui trở lại, Yêu em dài lâu... nhận được sự yêu thích của đông đảo người hâm mộ

Nhạc sĩ Đức Huy từng kết hôn với ca sĩ Thảo My và có 3 người con. Sau khi ly hôn, đến năm 2013, nhạc sĩ này khiến dư luận bàn tán xôn xao khi cưới vợ trẻ kém 44 tuổi

Người vợ hiện tại của nhạc sĩ Đức Huy là Huỳnh Thư, sinh năm 1991. Đến nay, sau 7 năm chung sống, cả hai có 2 con chung, một trai và một gái. Bé gái chào đời hồi đầu năm 2018

Trước khi về chung một nhà, Huỳnh Thư từng là "fan" của nam nhạc sĩ và cả hai có thời gian 3 năm hẹn hò. Mặc dù chênh nhau 44 tuổi nhưng giữa hai vợ chồng nhạc sĩ Đức Huy - Huỳnh Thư không hề có khoảng cách tuổi tác. Nam nhạc sĩ cho biết, cuộc sống hôn nhân với người vợ trẻ vô cùng hạnh phúc vì hai người có nhiều điểm chung từ cách sống đến ứng xử hàng ngày

Chị Thư cho biết sau nhiều năm chung sống, nhạc sĩ lãng mạn hơn cả lúc mới yêu. Ông thường bảo vợ phải sống cho hiện tại, yêu thương trân trọng nhau, bày tỏ tình cảm bất cứ lúc nào thay vì đợi chờ

NSƯT Phú Đôn là một gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình qua các vai diễn nông dân, trưởng thôn… Gia tài của Phú Đôn là hàng trăm vở diễn, những bộ phim được đông đảo mọi người yêu thích như: Bão làng, Hoa hồng trên ngực trái...

Là một nghệ sĩ có tiếng nhưng nghệ sĩ Phú Đôn lại kết hôn khá muộn. Năm 45 tuổi, Phú Đôn mới lập gia đình với người vợ Hồng Vân kém anh 25 tuổi. Hồng Vân không hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật

Dù lấy vợ kém 25 tuổi song giữa hai vợ chồng Phú Đôn không hề có khoảng cách. Sau nhiều năm chung sống, vợ chồng nghệ sĩ Phú Đôn có 2 người con, một trai và một gái. Nam nghệ sĩ lên chức bố lần 2 khi bước vào tuổi 55

Ở tuổi 35, bà xã Phú Đôn sở hữu nhan sắc mặn mà. Cô luôn hết lòng chăm sóc chồng và vun vén cho gia đình nhỏ của mình

Gia đình nhỏ khiến nhiều người ngưỡng mộ của NSƯT Phú Đôn

Lam Trường - Yến Phương cũng là một trong những cặp đôi của showbiz Việt mặc dù chênh lệch nhiều tuổi nhưng vẫn hạnh phúc

Người vợ xinh đẹp hiện tại của Lam Trường tên là Yến Phương, sinh năm 1991, kém Lam Trường 17 tuổi. Yến Phương từng tốt nghiệp ngành quản trị tại trường Cao đẳng cộng đồng Green River thuộc thành phố Auburn, bang Washington, Mỹ. Không chỉ tài giỏi, bà xã Lam Trường còn được khen ngợi khi sở hữu nhan sắc xinh đẹp, nổi bật

Cặp đôi Lam Trường - Yến Phương công khai yêu nhau từ năm 2013, đến đầu năm 2014 mới thoải mái chia sẻ chuyện tình cảm với công chúng. Cuối năm 2014, cả hai tổ chức đám cưới ấm áp bên người thân, gia đình. Yến Phương tôn trọng chuyện hôn nhân đổ vỡ trong quá khứ của chồng

Đầu năm 2017, cặp đôi vui mừng chào đón cô con gái đầu lòng. Từ khi làm bố, Lam Trường từ chối nhiều show và lời mời làm giám khảo các chương trình lớn để dành thời gian ở Mỹ chăm sóc vợ con

Lam Trường từng nhiều lần tâm sự rằng bản thân cảm thấy may mắn khi Yến Phương dù còn khá trẻ tuổi nhưng lại khá chín chắn và cảm thông, thấu hiểu cho công việc của chồng

Cặp đôi Lý Hải - Minh Hà kết hôn vào năm 2010. Nam ca sĩ hơn vợ 16 tuổi. Trong nhiều năm, cặp đôi mang đến cho khán giả hình ảnh gia đình nghệ sĩ kiểu mẫu

Trước khi về chung một nhà với ca sĩ, Minh Hà là "hot girl" làm mẫu ảnh và đóng phim. Từ khi lập gia đình, cô toàn tâm với cuộc sống gia đình, chăm sóc con cái đồng thời hỗ trợ công việc của chồng

Sau một thập kỷ chung sống, cặp đôi Lý Hải và Minh Hà có một tổ ấm hạnh phúc, tràn ngập tiếng cười của 4 nhóc tỳ vô cùng đáng yêu là Rio, Mio, Chery và Sunny

Lý Hải từng chia sẻ vợ chồng anh chênh nhau nhiều tuổi nhưng hiểu nhau, chưa bao giờ to tiếng cãi vã. Mỗi khi hai bên phát sinh mâu thuẫn, họ đều tìm cách ngồi lại, cùng phân tích để đối phương thông cảm hơn

Có thể nói, Lý Hải là một trong những người đàn ông hạnh phúc nhất showbiz Việt khi luôn có người vợ đẹp và 4 "thiên thần" xinh xắn bên cạnh. Không chỉ vậy, anh còn đạt những thành công nhất định khi tham gia nghệ thuật trong nhiều vai trò như ca sĩ, diễn viên và mới nhất là nhà sản xuất phim điện ảnh

Nam diễn viên Tùng Dương được biết đến qua nhiều vai phản diện trên truyền hình. Anh từng ghi dấu trong lòng khán giả qua một loạt phim đình đám như: Hành trình bí ẩn, Đầm lầy bạc, Khi đàn chim trở về...

Ngoài đời, nam diễn viên Tùng Dương khá lận đận tình duyên với 3 đời vợ và hiện có 4 cô con gái. Sau 2 cuộc hôn nhân đầu đổ vỡ, giờ đây, anh đã tìm được bến đỗ hạnh phúc bên người vợ thứ 3 tên là Trang Nhung, kém anh 17 tuổi

Nam diễn viên chia sẻ, anh gặp Trang Nhung sau hơn 3 năm sống độc thân. Khi ấy, anh đã 38 còn cô mới chỉ đôi mươi. Người con gái kém anh 17 tuổi đã chủ động bày tỏ tình yêu và muốn ở bên cạnh anh mà không màng tới một đám cưới

Tuy nhiên, vì không muốn người phụ nữ của mình thiệt thòi, diễn viên Tùng Dương đã làm đám cưới với Trang Nhung sau hơn 1 năm tìm hiểu

Tổ chức đám cưới vào năm 2008, đến nay gia đình nam diễn viên đang có cuộc sống hạnh phúc với 2 con gái nhỏ xinh xắn và đáng yêu bên người vợ trẻ toàn tâm toàn ý lo cho gia đình

