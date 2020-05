Yêu nhau từ năm 2010 sau khi tham gia "Thiên sứ 99", chuyện tình ở tuổi đôi mươi của Khổng Tú Quỳnh và Ngô Kiến Huy từng được xem là "mối tình trẻ con", khó bền chặt

Sóng gió bắt đầu ập đến với cặp đôi này vào văm 2011, khi Ngô Kiến Huy vướng vào bê bối có con riêng với Thụy Anh - em gái nữ ca sĩ Thanh Thảo. Đến năm 2012, nam ca sĩ thừa nhận mình đã làm bố ở tuổi 24 khi đứa bé được đưa đi xác nhận ADN

Trong giai đoạn này, những tai tiếng có con đã khiến sự nghiệp của Ngô Kiến Huy rơi vào bế tắc, thậm chí bị cư dân mạng "tẩy chay" thì Khổng Tú Quỳnh lại một một gương mặt có nhiều triển vọng của giới giải trí

Trước sự chênh lệch này, nhiều người đã dự đoán rằng họ sẽ sớm chia tay. Thế nhưng, trái lại Khổng Tú Quỳnh đã kiên trì yêu Ngô Kiến Huy giúp anh có động lực để xóa mờ những ồn ào đời tư trong quá khứ

Sau những ồn ào tình ái, Ngô Kiến Huy cũng trở lại với showbiz, nhờ vai trò là một ca sĩ, diễn viên, MC. Sự nghiệp của nam ca sĩ điển trai này đã ngày một tiến triển

Trái lại, trong những năm ở bên người yêu, Khổng Tú Quỳnh lại không gây nhiều tiếng vang, thay vì có mặt trong nhiều sự kiện thì cô nàng lại dành thời gian để vun vén tình yêu với Ngô Kiến Huy

8 năm bên nhau, cứ ngỡ sẽ về chung một nhà thì cuối năm 2018, rộ tin đồn cặp đôi này đã “đường ai nấy đi”. Đến tháng 2-2019, Khổng Tú Quỳnh khiến nhiều người bất ngờ khi cô xác nhận đã chia tay Ngô Kiến Huy, qua sóng truyền hình

Không chỉ riêng Khổng Tú Quỳnh và Ngô Kiến Huy, sự tan vỡ của nữ diễn viên hài Puka và đạo diễn Diệp Tiên cũng khiến không ít người tiếc nuối

Cặp đôi này trúng tiếng sét ái tình sau khi hợp tác trong chương trình "Cười xuyên Việt". Khi ấy Diệp Tiên đảm nhận vai trò đạo diễn game show còn cô nàng Puka là thí sinh

Nữ diễn viên từng được bạn bè, đồng nghiệp khuyên can rằng Diệp Tiên là người nổi tiếng đào hoa. Thế nhưng cuối cùng nữ diễn viên vẫn quyết định nghe theo con tim và chọn gắn bó với nam đạo diễn này

Diễn viên hài 9X thừa nhận, cô yêu con trai NSND Diệp Lang bởi sự lăn xả, cần mẫn trong công việc, do vậy, chuyện tình của họ luôn là một đề tài được đông đảo người hâm mộ chú ý

Sau 3 năm hẹn hò, Puka và Diệp Tiên đã dọn về ở chung vào năm 2018, cặp đôi từng chia sẻ ý định làm đám cưới

Tuy nhiên, vào ngày 20-8-2019, Puka chính thức xác nhận đã chia tay đạo diễn Diệp Tiên, lý do được đưa ra là lý tưởng sống của 2 người không còn hợp nhau

Bén duyên qua chương trình "Người hùng tí hon", cặp đôi Thái Trinh - Quang Đăng chính thức công khai hẹn hò từ năm 2017

Nữ ca sĩ sinh năm 1993 cho biết, cô là người chủ động tỏ tình trước

Trên trang cá nhân, cả hai cũng luôn khoe những khoảnh khắc ngọt ngào, lãng mạn trong thời gian yêu nhau. Tình yêu của họ nhận được rất nhiều sự ủng hộ của người thân, bạn bè và người hâm mộ

Trong khoảng hai năm hẹn hò với Quang Đăng, Thái Trinh gần như không hoạt động âm nhạc bởi nữ ca sĩ cho biết, cô muốn dành thời gian để ở bên người mình yêu

Ngọt ngào là thế nhưng đến tháng 4-2019, sau hai năm yêu đương, cặp đôi âm thầm chia tay

Thái Trinh đã có một khoảng thời gian rất buồn và suy sụp tinh thần. Vài tháng sau khi chia tay, nữ ca sĩ mới chia sẻ lên trang cá nhân như một lời công khai chia tay. Nhiều người cho rằng, Quang Đăng đã phản bội cô khi 2 người còn yêu nhau

Quỳnh Nga và người mẫu Doãn Tuấn công khai mối quan hệ yêu đương vào tháng 7-2013, họ nhanh chóng tiến tới hôn nhân vào tháng 11-2014 với rất nhiều lời chúc phúc

Sau khi lập gia đình, Quỳnh Nga dường như rút khỏi giới giải trí. Thay vì hoạt động nghệ thuật cô dành trọn tâm huyết vun vén cho tổ ấm. Người đẹp này chuyển hướng sang kinh doanh và thi thoảng mới nhận lời đi hát

Cuộc hôn nhân trong mơ này chỉ kéo dài được 5 năm, vào tháng 3-2019, Quỳnh Nga đã xác nhận trước truyền thông về chuyện ly hôn ông xã Doãn Tuấn sau 5 năm chung sống vì lý do bất đồng quan điểm

Cô giải thích cả hai đã cố gắng nhẫn nhịn, kiềm chế nhau rất nhiều để giữ gìn cuộc hôn nhân, tuy nhiên, đến cuối cùng cặp đôi vẫn đường ai nấy đi

Sau ly hôn, Quỳnh Nga dành nhiều thời gian cho công việc kinh doanh riêng. Cô tận hưởng cuộc sống độc thân bằng cách đi du lịch, tụ tập bạn bè thường xuyên



Ngoài ra, nữ diễn viên cũng tham gia các sự kiện giải trí và trở lại màn ảnh nhỏ, đánh dấu cho việc sẵn sàng tái xuất sau thời gian dài im tiếng

