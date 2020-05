Đầu tiên là Antonio Banderas và Catherine Zeta-Jones. Cặp đôi được biết đến sau khi bộ phim “Mặt nạ Zorro” của đạo diễn Martin Campbell công chiếu vào năm 1998

Antonio Banderas vào vai Alejandro Murrieta, gắn với hình ảnh mạnh mẽ trên hành trình trừ gian nhưng cũng không kém phần quyến rũ, ngọt ngào khi có một mối tình đẹp với người vợ là Elena, do Catherine Zeta-Jones thủ vai

Trong phim, Catherine Zeta-Jones gây ấn tượng mạnh với người xem bởi vẻ đẹp quý phái, kiêu sa

Hai nhân vật có lối diễn xuất chân thực, kết hợp ăn ý đã giúp cho bộ phim gặt hái được nhiều thành công, doanh thu phòng vé đạt 250 triệu USD

Và đặc biệt, bộ phim “Mặt nạ Zorro” còn xuất hiện trong danh sách đề cử 2 hạng mục ở giải Oscar và 2 đề cử Quả Cầu Vàng năm 1999

Cặp bài trùng tiếp theo gây ấn tượng sâu sắc đối với khán giả đó là Tom Hanks và Meg Ryan

Sau siêu phẩm “Joe and the Volcano” gây tiếng vang lớn ở Hollywood, Tom Hanks và Meg Ryan tiếp tục có sự phối hợp ăn ý trong “Sleepless in Seattle”, một bộ phim hài tình cảm nhẹ nhàng

Sự tái hợp hoàn hảo được thể hiện qua bộ phim “You've Got Mail”, khi cả hai vào vai đôi tình nhân quen qua mạng Internet, nhưng lại không biết rằng nửa kia chính là kẻ thù ở ngoài đời

Những câu chuyện tình trong các bộ phim do Tom Hanks và Meg Ryan vào vai đã chạm tới cảm xúc của không ít khán giả. Chính vì thế mà nhiều người đã trao danh hiệu “cặp đôi màn ảnh đẹp nhất mọi thời đại” cho hai diễn viên

Ở thể loại phim tình cảm lãng mạn, cặp đôi Matthew McConaughey và Kate Hudson cũng từng tạo nên “cơn sốt” trên màn ảnh Hollywood

Matthew McConaughey trong bộ phim “How to Lose a Guy in 10 Days” vào vai Benjamin Barry, một chuyên viên quảng cáo, đánh cược với sếp trong 10 ngày sẽ tán đổi một cô gái yêu mình để giành được dự án danh tiếng

Và số phận đã đưa đẩy khi cô gái đó lại chính là Andie, do Kate Hudson vào vai

Bộ phim là những tình huống đầy bất ngờ nhưng cũng không kém phần trái ngang của cô nàng biên tập Andie và anh chàng Benjamin Barry

Bộ phim gây “thương nhớ” cho khán giả bởi sự kết hợp hoàn hảo giữa hai nhân vật chính, một cô nàng ngọt ngào, đỏng đảnh và một anh chàng lãng tử

Ngoài ra, Matthew McConaughey còn tiếp tục khiến khán giả ngạc nhiên khi kết hợp cùng Michelle Dockery tạo nên bộ đôi quyền lực trong thế giới tội phạm ở bộ phim hành động – tội phạm – hài hước “The Gentlemen”

Trong phim, Matthew McConaughey thủ vai Mickey Pearson - ông trùm ma túy nổi tiếng, còn Michelle Dockery vào vai Rosalind Pearson, vợ của Mickey, một người phụ nữ sắc sảo

Sự phối hợp ăn ý giữa hai nhân vật đã giúp cho bộ phim của đạo diễn Guy Ritchie đạt nhiều thành công và nhận được sự yêu thích của khán giả

Một cặp bài trùng khác không thể không nhắc đến khi từng “dậy sóng” trên màn ảnh Hollywood, đó là Eddie Redmayne và Alicia Vikander

Dấu ấn khó quên trong lòng người hâm mộ được thể hiện khi hai diễn viên cùng đóng chung bộ phim “The Danish Girl” (Cô gái Đan Mạch)

Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên, nói về quá trình chuyển giới của một người họa sĩ

Bên cạnh nội dung giàu tính nhân văn, lối diễn xuất độc đáo của diễn viên đã giúp cho “The Danish Girl” giành được loạt giải thưởng danh giá tại các liên hoan phim lớn

Đầu tiên là Antonio Banderas và Catherine Zeta-Jones. Cặp đôi được biết đến sau khi bộ phim “Mặt nạ Zorro” của đạo diễn Martin Campbell công chiếu vào năm 1998

Antonio Banderas vào vai Alejandro Murrieta, gắn với hình ảnh mạnh mẽ trên hành trình trừ gian nhưng cũng không kém phần quyến rũ, ngọt ngào khi có một mối tình đẹp với người vợ là Elena, do Catherine Zeta-Jones thủ vai

Trong phim, Catherine Zeta-Jones gây ấn tượng mạnh với người xem bởi vẻ đẹp quý phái, kiêu sa

Hai nhân vật có lối diễn xuất chân thực, kết hợp ăn ý đã giúp cho bộ phim gặt hái được nhiều thành công, doanh thu phòng vé đạt 250 triệu USD

Và đặc biệt, bộ phim “Mặt nạ Zorro” còn xuất hiện trong danh sách đề cử 2 hạng mục ở giải Oscar và 2 đề cử Quả Cầu Vàng năm 1999

Cặp bài trùng tiếp theo gây ấn tượng sâu sắc đối với khán giả đó là Tom Hanks và Meg Ryan

Sau siêu phẩm “Joe and the Volcano” gây tiếng vang lớn ở Hollywood, Tom Hanks và Meg Ryan tiếp tục có sự phối hợp ăn ý trong “Sleepless in Seattle”, một bộ phim hài tình cảm nhẹ nhàng

Sự tái hợp hoàn hảo được thể hiện qua bộ phim “You've Got Mail”, khi cả hai vào vai đôi tình nhân quen qua mạng Internet, nhưng lại không biết rằng nửa kia chính là kẻ thù ở ngoài đời

Những câu chuyện tình trong các bộ phim do Tom Hanks và Meg Ryan vào vai đã chạm tới cảm xúc của không ít khán giả. Chính vì thế mà nhiều người đã trao danh hiệu “cặp đôi màn ảnh đẹp nhất mọi thời đại” cho hai diễn viên

Ở thể loại phim tình cảm lãng mạn, cặp đôi Matthew McConaughey và Kate Hudson cũng từng tạo nên “cơn sốt” trên màn ảnh Hollywood

Matthew McConaughey trong bộ phim “How to Lose a Guy in 10 Days” vào vai Benjamin Barry, một chuyên viên quảng cáo, đánh cược với sếp trong 10 ngày sẽ tán đổi một cô gái yêu mình để giành được dự án danh tiếng

Và số phận đã đưa đẩy khi cô gái đó lại chính là Andie, do Kate Hudson vào vai

Bộ phim là những tình huống đầy bất ngờ nhưng cũng không kém phần trái ngang của cô nàng biên tập Andie và anh chàng Benjamin Barry

Bộ phim gây “thương nhớ” cho khán giả bởi sự kết hợp hoàn hảo giữa hai nhân vật chính, một cô nàng ngọt ngào, đỏng đảnh và một anh chàng lãng tử

Ngoài ra, Matthew McConaughey còn tiếp tục khiến khán giả ngạc nhiên khi kết hợp cùng Michelle Dockery tạo nên bộ đôi quyền lực trong thế giới tội phạm ở bộ phim hành động – tội phạm – hài hước “The Gentlemen”

Trong phim, Matthew McConaughey thủ vai Mickey Pearson - ông trùm ma túy nổi tiếng, còn Michelle Dockery vào vai Rosalind Pearson, vợ của Mickey, một người phụ nữ sắc sảo

Sự phối hợp ăn ý giữa hai nhân vật đã giúp cho bộ phim của đạo diễn Guy Ritchie đạt nhiều thành công và nhận được sự yêu thích của khán giả

Một cặp bài trùng khác không thể không nhắc đến khi từng “dậy sóng” trên màn ảnh Hollywood, đó là Eddie Redmayne và Alicia Vikander

Dấu ấn khó quên trong lòng người hâm mộ được thể hiện khi hai diễn viên cùng đóng chung bộ phim “The Danish Girl” (Cô gái Đan Mạch)

Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên, nói về quá trình chuyển giới của một người họa sĩ

Bên cạnh nội dung giàu tính nhân văn, lối diễn xuất độc đáo của diễn viên đã giúp cho “The Danish Girl” giành được loạt giải thưởng danh giá tại các liên hoan phim lớn