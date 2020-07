Bộ phim "Trân Châu Cảng" (2001) của đạo diễn Micheal Bay được biết đến là một trong những bộ phim tốn kém nhất trong lịch sử Hollywood. "Trân Châu Cảng" tái hiện lại cuộc tấn công của Nhật Bản vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Hawai năm 1941 và đã tạo nên tiếng vang lớn nhờ những thước phim hoành tráng, trở thành bộ phim có doanh thu lớn nhất năm 2001 Đánh bom là cảnh quay tốn kém nhất. Thay vì lựa chọn kỹ xảo máy tính, đạo diễn Micheal Bay đã sử dụng rất nhiều thuốc súng (700 que thuốc nổ và khoảng 15.000 lít gas) thổi bay 6 con tàu hải quân, tạo ra vụ nổ thật để đem lại cảm giác chân thực nhất đối với khán giả trong cảnh then chốt này của bộ phim. Bên cạnh đó, ông còn cài đặt 12 chiếc máy quay ghi lại toàn cảnh vụ nổ. Ước tính tổng chi phí của cảnh quay này lên đến 140 triệu USD Tiêu tốn tới 25 triệu USD chỉ với 5 phút lên hình, cảnh đâm tàu trong bộ phim "Speed 2: Cruise Control" (1997) của đạo diễn Jan de Bont cũng là một trong số những cảnh phim đắt đỏ bậc nhất Hollywood. Để thực hiện cảnh quay này, đoàn làm phim đã phải thiết kế bản sao dài bằng 2/3 chiều dài con tàu thực và để nó đâm vào một thị trấn yên bình trên đảo Saint Martin Chia sẻ về lựa chọn này, đoàn làm phim cho biết, trong những năm 1997, việc sử dụng kỹ xảo máy tính đối với phim ảnh còn khá mới và tốn kém. Ước tính, nếu sử dụng toàn bộ hiệu ứng đối với cảnh phim trên sẽ tiêu tốn tới 500 triệu USD, nên họ đã phải lựa chọn cách làm khác bớt đắt đỏ hơn "Bom tấn" "Spectre" (2015) được đồn đoán tiêu tốn số tiền lớn, giao động trong khoảng từ 300 triệu - 350 triệu USD. Trong đó, tốn kém nhất bộ phim là các cảnh truy đuổi bằng siêu xe. Ước tính, đoàn làm phim đã tốn tới hơn 32 triệu USD để chi cho các siêu xe này và thêm 1,5 triệu USD nữa để trả cho các phương tiện trong đoạn James Bond lái máy bay thực hiện cuộc truy bắt trên núi tuyết Phần mở đầu kéo dài 25 phút miêu tả cảnh đồ bộ của quân đồng minh lên bãi biển Normandie (Pháp) bị quân Đức chiếm đóng trong bộ phim "Saving Private Ryan" (1998) đã tiêu tốn đến 12 triệu USD và nhận được nhiều lời ngợi khen về tính chân thực Để thực hiện cảnh phim này, đoàn làm phim và đạo diễn Stephen Spielberg đã phải mất tới 4 tuần ghi hình và thuê dàn diễn viên lên đến 750 người để khắc họa rõ nét nhất một trong những trận chiến kinh hoàng nhất lịch sử Trong khi thực hiện bộ phim "Superman Return" (2006), hãng phim Warner Bros đã mạnh tay chi tới 10 triệu USD cho cảnh phim Superman quay trở lại Krypton và rồi thẳng tay cắt bỏ nó khỏi phiên bản công chiếu chính thức của bộ do cảm thấy không phù hợp. Số kinh phí trên chủ yếu để đầu tư cho việc xây dựng hành tinh của siêu anh hùng này bằng kỹ xảo máy tính Trong bộ phim "I Am Legend" (2007) lấy bối cảnh hậu tận thế, nhân loại bị đe dọa bởi dịch bệnh, cảnh đánh sập cầu Brookly (Mỹ) để ngăn chặn sự lây lan của đại dịch, đã tiêu tốn của đoàn làm phim tới 5 triệu USD. Để thực hiện cảnh quay đầy cảm xúc này, đoàn làm phim "I Am Legend" đã phải xin sự chấp thuận từ 14 cơ quan hành chính, sơ tán toàn bộ vùng dân cư xung quanh khu vực trong 6 ngày và cần đội ngũ quay phim lên tới 250 người Dù không tiết lộ chi phí, song cảnh rượt đuổi trong phim Matrix Reloaded (2003) vẫn được đánh giá là một trong những cảnh phim tốn kém nhất lịch sử. Đoàn làm phim đã phải thiết kế một đoạn đường giả dài 2,4km tại một căn cứ hải quân không còn hoạt động ở California để thực hiện cuộc truy đuổi giữa Morpheus (Laurence Fishburne), Trinity (Carrie-Anne Moss), The Twins (Neil và Adrian Rayment)... Chỉ tính riêng chi phí dựng đoạn đường trên cũng đã tốn tới 2,5 triệu USD Khi thực hiện bộ phim "Vanilla Sky" (2001), đạo diễn Cameron Crowe đã "chơi lớn" khi chi hẳn 1 triệu USD cho cảnh phim dài vỏn vẹn 30 giây quay tại Quảng trường Thời đại (Mỹ) Trong cảnh quay này, Quảng trường Thời đại vốn đông đúc đã trở nên vắng vẻ không một bóng người. Toàn bộ cảnh phim được ghi hình thật và không dùng tới kỹ xảo máy tính. Đạo diễn Cameron Crowe đã phải nhờ Sở Cảnh sát thành phố New York phong tỏa khu vực Quảng trường Thời đại từ 5 giờ tới 8 giờ sáng một ngày chủ nhật tháng 11-2000 để hoàn thiện cảnh quay

