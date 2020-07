Vũ Tuyên là họa sĩ kiên trì theo đuổi dòng tranh hoa sen. Anh liên tiếp ra mắt người xem nhiều triển lãm cá nhân, triển lãm nhóm. Theo Vũ Tuyên, giữa anh và sen tồn tại mối nhân duyên tiền định.







Từ khi trưởng thành, đặc biệt bắt đầu làm nghệ thuật, sen thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của anh. Anh thường mơ về đạo Phật, chùa chiền. Rồi công việc mang sen tới.





Vũ Tuyên cho rằng, có sen là có Phật và anh nhận thấy cần phải tự hoàn thiện bản thân bằng cách thiền định, hướng đến sự tốt lành. Điều này khiến cho những bức tranh sen của Vũ Tuyên có được năng lượng, pháp khí để trấn yểm, tỏa ra sự thanh tịnh trong ngôi nhà của người yêu tranh sen.





Cho ra đời nhiều triển lãm tranh sen nhưng lần này, "An tâm" có sự khác biệt bởi các bức tranh ra đời trong thời gian đặc biệt. Đó là khoảng thời gian giãn cách xã hội, mọi người hạn chế tiếp vì dịch bệnh do virus Corona gây ra.







Là 1 họa sĩ, Vũ Tuyên cũng đành đóng cửa, tĩnh lặng, suy tư.







Anh đã chia sẻ những khó khăn với mọi người trong thời khắc đó bằng việc vẽ các bức tranh sen mang tới cảm giác an tâm, tĩnh tại.







60 bức tranh ra đời từ những cảm xúc rất đỗi tự nhiên của người nghệ sĩ giàu tình cảm này







Anh mong muốn, khi xem các bức tranh này, mọi người sẽ đón nhận năng lượng tốt đẹp mà tác giả đã gửi gắm.







Cũng như sen được sinh ra trong bùn lầy, mỗi người hãy mạnh mẽ vươn lên, vượt qua khó khăn để sống tốt đẹp, bình an hơn





Triển lãm “An tâm" của họa sĩ Vũ Tuyên sẽ khép lại vào ngày 29-7









Vũ Tuyên là họa sĩ kiên trì theo đuổi dòng tranh hoa sen. Anh liên tiếp ra mắt người xem nhiều triển lãm cá nhân, triển lãm nhóm. Theo Vũ Tuyên, giữa anh và sen tồn tại mối nhân duyên tiền định.







Từ khi trưởng thành, đặc biệt bắt đầu làm nghệ thuật, sen thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của anh. Anh thường mơ về đạo Phật, chùa chiền. Rồi công việc mang sen tới.





Vũ Tuyên cho rằng, có sen là có Phật và anh nhận thấy cần phải tự hoàn thiện bản thân bằng cách thiền định, hướng đến sự tốt lành. Điều này khiến cho những bức tranh sen của Vũ Tuyên có được năng lượng, pháp khí để trấn yểm, tỏa ra sự thanh tịnh trong ngôi nhà của người yêu tranh sen.





Cho ra đời nhiều triển lãm tranh sen nhưng lần này, "An tâm" có sự khác biệt bởi các bức tranh ra đời trong thời gian đặc biệt. Đó là khoảng thời gian giãn cách xã hội, mọi người hạn chế tiếp vì dịch bệnh do virus Corona gây ra.







Là 1 họa sĩ, Vũ Tuyên cũng đành đóng cửa, tĩnh lặng, suy tư.







Anh đã chia sẻ những khó khăn với mọi người trong thời khắc đó bằng việc vẽ các bức tranh sen mang tới cảm giác an tâm, tĩnh tại.







60 bức tranh ra đời từ những cảm xúc rất đỗi tự nhiên của người nghệ sĩ giàu tình cảm này







Anh mong muốn, khi xem các bức tranh này, mọi người sẽ đón nhận năng lượng tốt đẹp mà tác giả đã gửi gắm.







Cũng như sen được sinh ra trong bùn lầy, mỗi người hãy mạnh mẽ vươn lên, vượt qua khó khăn để sống tốt đẹp, bình an hơn





Triển lãm “An tâm" của họa sĩ Vũ Tuyên sẽ khép lại vào ngày 29-7