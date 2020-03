Ngày 1-3-2020, Hội Hoa Lan Xuyên Việt - một group Facebook được thiết lập bởi những người có niềm đam mê với hoa lan trên toàn quốc, đã tổ chức một cuộc thi ảnh mang tên "Áo dài bên lan"

Một số thông tin về giải thưởng, thể lệ cuộc thi "Áo dài bên lan''

Mỗi hội viên được đăng 1 bài với 1 nick lên trang "Hội Hoa Lan Xuyên Việt". Hội viên thi hơn một nick nếu bị phát hiện sẽ hủy bỏ tất cả bài thi

Đặc biệt, hình ảnh dự thi bắt buộc phải là nữ, mặc áo dài truyền thống hoặc áo dài cách tân chụp bên hoa lan

Trong đó, số hình và số người trong hình không giới hạn nhưng bắt buộc đều phải là nữ và toàn bộ phải mặc trang phục áo dài. Ảnh không mặc áo dài dù có đẹp đến mấy cũng không hợp lệ

Hình ảnh dự thi phải chính chủ hoặc được sự cho phép của người trong hình. Ba ngày sau khi hết ngày đăng bài thi, nếu không có ai khiếu nại tố cáo bản quyền thì ban tổ chức sẽ chốt giải

Bên cạnh đó, bài viết sẽ được chuyên gia kiểm tra số lượng like. Nếu phát hiện "hack" like, bài dự thi sẽ bị hủy và hội viên sẽ bị loại khỏi "Hội Hoa Lan Xuyên Việt"

Theo dự kiến, 22h ngày 10-3-2020, việc đăng bài dự thi sẽ kết thúc. Vào 22h ngày 13-3-2020, cuộc thi sẽ kết thúc và Ban quản trị Hội làm việc với các nhà tài trợ để thống nhất giải thưởng. Khi có danh sách cuối cùng, BQT sẽ thông báo lên hội, dự kiến vào ngày 15-3-2020

Bên cạnh đó, người tham dự cuộc thi cần lưu ý, cần gửi link bài dự thi của mình vào mục bình luận trong một bài viết được ghim trong "Hội Hoa Lan Xuyên Việt"

Giải thưởng của cuộc thi ảnh "Áo dài bên lan" vô cùng phong phú, đa dạng. Công ty TNHH Trần Bá Ninh (Khánh Hòa) tặng bài thi nhiều cảm xúc nhất một thùng lan trị giá 7 triệu đồng. Số cảm xúc thứ nhì sẽ được tặng một thùng lan các loại trị giá 5 triệu đồng. Số cảm xúc thứ ba sẽ nhận được một thùng lan trị giá 3 triệu đồng

Tiến sĩ Kiên Trần, Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học, Đại học Hùng Vương (Việt Trì, Phú Thọ), tặng 5 phần giải, mỗi giải gồm bộ chăm sóc, bảo vệ cây trồng hữu cơ: Giá thể hữu cơ cao cấp Kiên Trần; Phân hữu cơ viên nén vi sinh KT; Phân hữu cơ dạng lỏng Organic plus; Sản phẩm bảo vệ cây trồng Nano chitosan và 1 túi Giả hạc lá mít Hòa Bình gieo hạt

Ngoài ra, Vườn lan Tri Túc (ở Bảo Lộc, Lâm Đồng) tặng 5 phần quà, mỗi phần gồm 2 cốc Giả hạc Nù Tam Bố, 2 cốc giả hạc Ám Bắc Kạn, 2 cốc Châu Như, 2 cốc Parishii, 2 cốc Dendro Lá Biên Vàng

Nhãn hàng Chế phẩm Hùng Nguyễn tặng 30 phần quà, mỗi phần gồm: 1 hộp chế phẩm Hùng Nguyễn 6 trong 1; 1 bịch Viên nén dinh dưỡng hữu cơ Ben 01; 1 bịch phân dơi hữu cơ cao cấp Ben 03, 1 lọ chế phẩm Neem Ben

Nhãn hàng Newzita Vỏ Cây Thông (TP.HCM) tặng 5 phần quà, mỗi phần gồm: 1 túi rêu Newzita, 1 bịch dớn cọng, 1 bịch giá thể Omega, 1 bịch vỏ thông Newzita, 1 bịch dớn cù lần Newzita

Cửa hàng Kim Giáp (TP.HCM) tặng 3 phần quà, mỗi phần gồm 1 hộp phân thông minh tan chậm Hàn Quốc và 1 lọ Siêu mập Keiki

Bên cạnh đó, quản trị viên có nick Facebook là Lucky Pham (Hải Hậu, Nam Định) tặng 10 giải, mỗi giải gồm 3 thân kiếm Linh Tuyết gieo hạt

Sau khi phát động cuộc thi ảnh "Áo dài bên lan", rất đông hội viên "Hội Hoa Lan Xuyên Việt" đã tham gia

Nhiều bài dự thi đã được đăng tải. Hình ảnh này là dự thi của chủ nhân nick Facebook Hồng Nhung

Nụ cười duyên dáng, phong thái dịu dàng và gương mặt xinh xắn đã giúp bài dự thi đến từ tài khoản Facebook Hồng Nhung chiếm được nhiều cảm tình của cộng yêu lan

Nick Facebook là Gỗ Phiều Nhung hào hứng đăng tải bài dự thi bằng một dòng trạng thái vô cùng ý nghĩa "Sau phụ nữ, hoa lan là thứ đẹp đẽ mà tạo hóa đã ban tặng cho cuộc đời"

Theo chia sẻ, chị đã 45 tuổi. Tuy nhiên, trong bức ảnh, chị vô cùng trẻ trung và xinh đẹp.

Chủ nhân của tài khoản Facebook Đức Hà chia sẻ bài thi của mình trong "Hội Hoa Lan Xuyên Việt"

Bài dự thi nhận được nhiều lời khen "có cánh" bởi hình ảnh tươi sáng, bố cục rõ ràng và thể hiện rõ nét vẻ đẹp của người phụ nữ bên cạnh hoa lan

"Facebooker" Đức Hà với chiếc áo dài đỏ nổi bật bên một suối hoa tuyệt đẹp gửi lời chúc tới chị em phụ nữ nhân dịp 8-3

Chủ nhân Facebook Nguyễn Hoa "gây sốt" qua ảnh dự thi trong sáng, thuần khiết với áo dài trắng

Với trang phục áo dài trắng truyền thống, khuôn mặt xinh đẹp và nụ cười cuốn hút, người phụ nữ trong bức hình đã làm "say đắm" biết bao con tim

Vẻ đẹp dịu dàng, thuần khiết của người phụ nữ bên hoa lan...

Chủ nhân của tài khoản Facebook Phong Lan đăng tải bài dự thi "Áo dài bên lan" cùng dòng trạng thái chia sẻ về câu chuyện của cuộc đời mình

Theo chia sẻ, trong thời chiến tranh chống Mỹ, một lần lên rừng kiếm củi cùng anh trai, cô đã bắt gặp một bụi hoa lan trên cây thơm ngào ngạt. Từ đó, cô đã "trót" mê loài hoa này

Được biết, người mẫu trong hình chính là con gái của cô

Trước gương mặt xinh đẹp, nụ cười rạng rỡ trong trang phục áo dài màu hồng phấn, nhiều hội viên của "Hội Hoa Lan Xuyên Việt" đã không tiếc lời khen "mẫu" ảnh

Với dòng trạng thái được trích từ một bài thơ tình, "Facebooker" Khuyên Muống giành được khá nhiều cảm tình khi đăng tải bài dự thi "Áo dài bên lan"

Theo chia sẻ, chủ nhân bài dự thi năm nay 37 tuổi, sở hữu chiều cao 1m73 vô cùng ấn tượng cùng số đo 3 vòng là 93-83-103

Cô gây ấn tượng trong bộ áo dài xanh rất đẹp

Trong bức hình là bài dự thi của hội viên có nick Facebook là Sam Sam

Theo chia sẻ của chủ nhân bài dự thi, cô chọn áo dài màu trắng tinh khôi để giúp tôn lên sắc đẹp quyến rũ của hoa lan tím

Cô sở hữu gương mặt khả ái cùng nụ cười duyên dáng

Cuộc thi ảnh "Áo dài bên lan" cũng có sự góp mặt của các bé gái

Hội viên có nick Facebook là Nguyễn Trường Nhất đăng tải bài dự thi với mẫu ảnh chính là cô "công chúa" bé nhỏ đáng yêu của mình

Cô bé trở nên xinh xắn, đáng yêu trong trang phục áo dài màu xanh và bên cạnh những chậu lan rực rỡ khoe sắc. Rất nhiều người tỏ vẻ thích thú trước cô "mẫu" nhí dễ thương này

Hưởng ứng cuộc thi ảnh "Áo dài bên lan", nick Facebook là Kiều Hạ Vy đã đăng tải những khoảnh khắc xinh đẹp, rạng rỡ bên những nhánh lan

Gửi lời chúc tới toàn thể các bà, các mẹ nhân dịp ngày 8-3, Kiều Hạ Vy đồng thời gửi gắm hi vọng áo dài Việt Nam sớm được công nhận là Di sản văn hóa Phi Vật thể cấp Quốc gia

Nick Facebook Nguyễn Thị Thơm gửi tới bài dự thi với nội dung: Bé mặc áo dài bên lan

Hình ảnh cô "công chúa" nhỏ nhắn, xinh xắn trong trang phục áo dài cách tân, đứng bên cạnh những nhánh lan rực rỡ sắc màu

Những khoảnh khắc vô cùng hồn nhiên của cô bé

Nick Facebook Kang Eun Mun đăng tải những bức ảnh đẹp rạng ngời bên cành hoa lan

Trong bài dự thi của mình, cô chia sẻ mình cảm thấy vô cùng tự hào khi là người phụ nữ Việt Nam và được khoác trên mình chiếc áo có bề dày hơn 300 năm lịch sử của người Việt

Được biết, đây là năm đầu tiên cô tham gia vào các hội nhóm yêu thích hoa lan

Hầu hết mọi người đều dành lời khen cho ngoại hình xinh đẹp và thần thái chuẩn "mẫu" của cô

Chủ nhân nick Facebook Hồng Cẩm chia sẻ khoảnh khắc xinh đẹp trong trang phục áo dài truyền thống bên những chậu lan

Màu vàng đến từ trang phục áo dài "ton-sur-ton" với sắc vàng của hoa lan

Cô gửi lời chúc tới các bà, các mẹ, các chị nhân dịp 8-3, đồng thời chúc hội viên trong "Hội Hoa Lan Xuyên Việt" luôn dồi dào sức khỏe và luôn giữ lửa đam mê với những nhánh lan xinh đẹp

Nick Facebook Hoàng Lan Hoàng đăng tải những bức hình xinh đẹp, tươi trẻ bên hoa lan

Được biết, chị tên Lan và và chị cũng yêu loài hoa này vô cùng

Hiện tại, chị Lan là giáo viên, một nghề gắn bó với bút, phấn, bảng... Chia sẻ trong bài dự thi của mình, chị Lan cho biết, áo dài giúp chị tự tin mỗi khi bước lên bục giảng và hoa lan luôn làm chị thư giãn mỗi khi trở về căn nhà thân yêu

Đây là bức ảnh trong bài dự thi đến từ hội viên có tên Facebook là Nguyễn Phi Trường

Với trang phục áo dài trắng tinh khôi cùng những nhánh lan rực rỡ sắc màu, vẻ đẹp của người phụ nữ càng trở nên trọn vẹn

"Facebooker" Cu Bin đăng tải bài dự thi "Áo dài bên lan"

Trong trang phục áo dài truyền thống màu trắng vô cùng đồng điệu với sắc hoa lan, "mẫu" ảnh khiến nhiều người phải trầm trồ, ngưỡng mộ bởi nhan sắc trẻ trung và nụ cười cuốn hút

Cô giáo có nick Facebook là Rika Hà chia sẻ những bức ảnh đẹp với áo dài bên hoa lan

Chiếc nón lá truyền thống của dân tộc Việt Nam đã giúp cô gây ấn tượng mạnh mẽ và nhận được nhiều lời khen từ các thành viên trong "Hội Hoa Lan Xuyên Việt"

Nhan sắc vô cùng xinh đẹp, cuốn hút

Nick facebook Trịnh Bích Nga, trong trang phục áo dài tím, chia sẻ bức hình tươi cười rạng rỡ bên những nhánh lan

Nick Facebook Hiền Lương đăng tải bài dự thi của mình kèm theo hai câu thơ khá "tình": "Hoa lan trông thật dịu dàng/ Thanh tao, mềm mại, nhẹ nhàng hương thơm"

Màu áo dài tím và sắc tím pha chút trắng của giò hoa lan phi điệp đã giúp cô trở nên dịu dàng, thướt tha

"Facebooker" Ninh Bá tham gia cuộc thi bằng những bức ảnh ghi lại khoảnh khắc xinh đẹp bên hoa lan

Vẻ đẹp cuốn hút của người phụ nữ trong bộ trang phục áo dài chấm bi độc đáo, bắt mắt

Tham gia cuộc thi, trong những bức hình của mình, cô Mỹ Hạnh chia sẻ, người có già đi nhưng tình yêu hoa lan vẫn luôn trẻ mãi

Đứng bên cạnh những chậu hoa lan, cùng với sắc tím của trang phục áo dài, Facebooker yêu lan Mỹ Hạnh và người bạn tâm giao của cô trở nên vô cùng nổi bật

Chủ nhân tài khoản Facebook MiuMiu Đoàn đăng tải bài dự thi "Áo dài bên lan", chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc trong trang phục áo dài bên giò lan kiều/thủy tiên khổng lồ, rực rỡ Đến với cuộc thi ảnh "Áo dài bên lan", MiuMiu Đoàn mong mình được làm quen, giao lưu với nhiều người có chung niềm đam mê với hoa lan Tham dự cuộc thi ảnh "Áo dài bên lan", chủ nhân tài khoản Facebook Lan Rừng chia sẻ những bức ảnh đẹp với áo dài trắng tinh khôi bên cạnh những nhánh lan sang trọng, quý phái Với khuôn dung tươi tắn, nụ cười duyên dáng, cô trở nên vô cùng nổi bật bên cạnh những cành địa lan vàng rực rỡ

Tuy nhiên, câu chuyện đi kèm bài dự thi mới là điểm chốt khiến nhiều người like và ''thả tim'' nhất. Bắt đầu có đam mê với lan vào năm 1998, sau đó, cô gái ở tỉnh miền núi Cao Bằng này lập gia đình và thực hiện sưu tầm, nhân rộng các loại lan vào năm 2001. Tuy nhiên, do cuộc sống không ổn định, cô gái đã tặng hết khoảng 150 giò hoa lan các loại cho những người quen biết...

Năm 2015, sóng gió ập tới với gia đình. Người chồng yêu thương của cô gái trẻ bị tai biến liệt nửa người, nợ nần chồng chất... Cô gái trẻ đã làm tất cả những việc trong khả năng với hi vọng có thể lo cho chồng và các con ăn học tử tế. Trong lúc cùng cực nhất, cô đã bén duyên sang bán lan

Với kiến thức và niềm đam mê sẵn có, Tuyết - tên thật của nick Lan Rừng, đi thu mua lan của dân bản và bán lại ngoài chợ lan thành phố và trên các hội. Cuộc sống dần "thay da đổi thịt" bởi cô gái được gặp gỡ với những người có niềm đam mê với hoa lan giống như mình và học hỏi được nhiều kinh nghiệm chăm lan



Năm 2017, Tuyết được cháu gái lớn lập cho tài khoản youtube mang tên Quỳnh Trâm orchids. Cuộc sống của cả gia đình "sang trang" khi cả nhà bận rộn hơn với công việc trồng, chăm sóc và chia sẻ lan rừng tới mọi miền tổ quốc...

Tuyết chia sẻ, hành trình đam mê, gắn bó với lan của cô như một sự sắp đặt, an bài của tạo hóa

Tính tới thời điểm hiện tại, cô có một khoảng vườn nhỏ để treo nhiều loại lan yêu thích. Việc chăm sóc, bán hàng vô cùng vất vả nhưng cô cảm thấy rất yêu đời, yêu công việc mình đã chọn

Bên cạnh những lời tâm sự, cô còn gửi lời cảm ơn tới BQT "Hội Hoa Lan Xuyên Việt" đã tổ chức cuộc thi "Áo dài bên lan", để cô có cơ hội được duyên dáng trong tà áo dài bên cạnh loài hoa mà cô say đắm

Ngoài ra, cô còn gửi tới những hội viên lời nhắn nhủ vô cùng ý nghĩa: "Dẫu cuộc sống có khó khăn đến mấy, chỉ cần bản thân có niềm đam mê, nhiệt huyết, thêm chút may mắn thì sẽ vượt qua"

Câu chuyện xúc động mà chủ nhân tài khoản Facebook Lan Rừng chia sẻ đã nhận được nhiều ý kiến tích cực. Nhiều hội viên bày tỏ lòng ngưỡng mộ tinh thần vượt khó, sự nhiệt huyết và niềm đam mê hoa lan của cô. Hiện tại, phần dự thi của Tuyết - Lan Rừng - Quỳnh Trâm Orchids đang dẫn đầu với hơn 3.000 like và nhiều chia sẻ

Hưởng ứng cuộc thi ảnh "Áo dài bên lan", "Facebooker" Đoàn Gia Viên Đoàn đã chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ bên những chậu lan rực rỡ

Vô cùng xinh đẹp trong tà áo dài truyền thống màu trắng tinh khôi, cùng vóc dáng lý tưởng, hình ảnh dự thi của Đoàn Gia Viên Đoàn lập tức "gây sốt" và nhận được "cơn mưa" lời khen từ những người yêu lan

Vẻ đẹp dịu dàng, đằm thắm của người phụ nữ Việt bên cạnh nhành hoa lan

Chủ nhân Facebook Cường Nguyễn đăng tải những bức ảnh của cô "công chúa" xinh xắn, đáng yêu bên cạnh những giò lan rực rỡ sắc màu

Được biết, cô "mẫu" nhí đáng yêu, hồn nhiên này có tên là Nguyễn Ngọc Song Thư, mới 6 tuổi

Bài dự thi "Áo dài bên lan" đến từ chủ nhân tài khoản Facebook Cay Phan

Bên cạnh những khoảnh khắc đẹp, "Facebooker" Cay Phan còn đăng tải dòng trạng thái vô cùng ý nghĩa "Khi nỗi đau lên đến tột cùng, mình tìm đến với lan"

Những nhành lan đỏ rực rỡ đã giúp tôn lên vẻ đẹp dịu dàng, đằm thắm của Cay Phan trong trang phục áo dài sắc tím thủy chung

Bài dự thi "Áo dài bên lan" đến từ "Facebooker" Tuyết - Black

Bên cạnh giò lan, "mẫu" ảnh trở nên trẻ trung trong trang phục áo dài truyền thống được trang trí bằng những họa tiết bắt mắt

Tài khoản Facebook Kim Nhung Duong đăng tải khoảnh khắc những người phụ nữ trong trang phục áo dài đỏ rực rỡ bên cạnh chậu lan kiếm

Được biết, những người phụ nữ trong bức ảnh dự thi đến từ "Hội Lan Kiếm Lá Cứng Miền Nam"

Chị em phụ nữ trong "Hội Lan Kiếm Lá Cứng Miền Nam" gửi lời cảm ơn tới BQT "Hội Hoa Lan Xuyên Việt" vì đã tổ chức một cuộc thi ảnh "Áo dài bên lan" vô cùng ý nghĩa

Hưởng ứng cuộc thi ảnh "Áo dài bên lan", anh Duc Nguyen Luong đã đăng tải những khoảnh khắc đẹp của người vợ yêu quý bên cạnh hoa lan

Anh gửi tặng vợ một câu thơ vô cùng ngọt ngào: "Bên lan em đẹp trang đài/ Bên anh em đẹp chẳng ai sánh bằng"

Bài dự thi đến từ chủ nhân tài khoản Facebook Lâm Phương

Sắc vàng của hoa địa lan giúp tôn lên vẻ dịu dàng, thướt tha của Lâm Phương trong trang phục áo dài truyền thống

Nick Nguyễn Lan đăng tải những khoảnh khắc vui tươi bên cạnh giò lan tím rực rỡ

Bài dự thi của nick facebook Nguyễn Lan còn gây ấn tượng khi có bức ảnh 3 thế hệ trong gia đình bên cạnh những giò lan. Những hình ảnh quá đẹp kết hợp giữa áo dài và hoa lan. Xin chúc mừng các chị em yêu lan trên cả nước. Còn chờ gì mà anh chị em không chia sẻ slide ảnh đặc biệt này như 1 kỷ niệm ngọt ngào với tình yêu hoa lan!?

