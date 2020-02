“Parasite” (Ký sinh trùng) của đạo diễn Bong Joon Ho nhận được 4 tượng vàng Oscar 2020. Đây cũng là bộ phim không nói tiếng anh đầu tiên nhận giải phim xuất sắc trong lịch sử Oscar





“Parasite” là một trong những bộ phim đặc biệt của điện ảnh Hàn Quốc. Việc nhận được liên tiếp 4 tượng vàng ở hạng mục Phim quốc tế xuất sắc nhất, kịch bản gốc xuất sắc nhất, đạo diễn xuất sắc nhất của Bong Joon Ho, và bộ phim xuất sắc đã tạo chiến thắng lịch sử của “Parasite”





Bộ phim có chủ đề chính là sự phân biệt giàu nghèo trong xã hội, với sự tinh tế và lối kể chuyện riêng đã gây được sự đồng cảm với rất nhiều khán giả





4 tượng vàng danh giá góp phần đưa tên tuổi của đạo diễn Bong Joon Ho lên một tầm cao mới, trở thành nhà làm phim xuất sắc của xứ sở kim chi nói riêng và khu vực châu Á nói chung





Bong Joon Ho cũng là nhà làm phim đầu tiên nhận giải thưởng về chỉ đạo sản xuất tại Hàn Quốc





Tiếp đến là bộ phim “1917” của đạo diễn Sam Mendes cũng đã lập cú hat-trick tại lễ trao giải Oscar 2020





Các hạng mục "1917" được xướng tên ở ngôi vị cao nhất gồm: quay phim xuất sắc nhất, âm thanh xuất sắc nhất và hiệu ứng hình ảnh tốt nhất





Đây cũng là lần thứ hai nhà quay phim Roger Deakins đoạt Oscar sau bộ phim "Blade Runner 2049"





Với tài năng cùng sự phối hợp ăn ý, công phu, e-kip đã biến hóa những thước phim trong "1917" như được quay bằng một cú máy xuyên suốt





Bộ phim "Once Upon a Time in Hollywood" (Chuyện ngày xưa ở Hollywwod) của đạo diễn Quentin Tarantino cũng xuất sắc nhận được hai tượng vàng





Trong đó, ở hạng mục thiết kế sản xuất, hai chuyên gia Barbara Ling và Nancy đã đoạt Oscar





Diễn viên Brad Pitt trong "Once Upon a Time in Hollywood" chiến thắng ở hạng mục nam phụ





Đây là lầu đầu tiên sau 24 năm, kể từ lần đề cử Oscar ở cùng hạng mục trong bộ phim “Twelve Monkeys” (1995), Brad Pitt đã giành được bức tượng vàng Oscar





Cùng với đó, bộ phim “Ford v Ferrari” (Cuộc đua lịch sử) cũng đã vinh dự đoạt Oscar ở hai hạng mục





Đó là dàn dựng âm thanh với người thắng giải là Donal Sylvester





Và biên tập phim xuất sắc thuộc về Andrew Buckland và Michael McCusker





“Ford v Ferrari” của đạo diễn James Mangold, là phim điện ảnh với đề tài về đua xe tốc độ, tham vọng cạnh tranh và sự giành giật để có vị trí thống trị đội đua. Bộ phim có doanh thu phòng vé khủng và được đánh giá cao về tính thẩm mỹ điện ảnh





