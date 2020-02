Bên cạnh vai Arthur Fleck trong "Joker", vai diễn Theodore Twombly trong phim "Her" (2013) cũng là thành công lớn trong sự nghiệp diễn xuất của Joaquin Phoenix Bộ phim xoay quanh Theodore Twombly, 1 người đàn ông bình thường và buồn bã, đem lòng yêu Samantha (do Scarlett Johansson thủ vai), 1 hệ thống trí tuệ nhân tạo tiên tiến có khả năng thích nghi với tình cảm và cảm xúc con người Bộ phim đã đem tới khán giả những cung bậc cảm xúc và định nghĩa khác về tình yêu. Một trong yếu tố làm nên thành công xuất sắc của "Her" được đánh giá là do diễn xuất của Joaquin Phoenix, ông đã diễn vô cùng tròn vai và dẫn dắt khán giả theo từng cung bậc cảm xúc bộ phim Bộ phim "You Were Never Really Here" (2017) của đạo diễn Lynn Ramsay cũng là 1 bộ phim xuất sắc với sự góp mặt của Joaquin Phoenix với vai nam chính Joe, 1 sát thủ được thuê để tìm kiếm những bé gái mất tích "You were never really here" đặc biệt ấn tượng và sẽ khiến khán giả choáng ngợp với cái cách đạo diễn xây dựng một nhân vật chính không thiện không ác mà ẩn bên trong là một nỗi đau câm lặng và những ám ảnh từ quá khứ Vai diễn Joe đã được Joaquin thể hiện vô cùng trọn vẹn qua từng cử chỉ, ánh mắt u sầu ghi dấu ấn trong lòng khán giả. Vai diễn này cũng từng mang về cho Joaquin Phoenix giải Cannes năm 2017 ở hạng mục Nam diễn viên xuất sắc nhất Góp mặt trong bộ phim "To Die For" (1995), Joaquin Phoenix cũng đã hoàn thiện vô cùng xuất sắc vai diễn của mình dù chỉ đóng 1 vai phụ Trong phim, Joaquin vào vai Jimmy Emmet, được Suzane Stone (Nicole Kidman thủ vai) thuê để giết chồng mình. Cả bộ phim được ghi hình giống phim tài liệu, song với diễn xuất đặc biệt của mình, Joaquin và Suzane đã tạo nên thành công đặc sắc của "To Die For", khiến bộ phim này vẫn còn được lưu giữ và được nhiều người tìm xem tới tận bây giờ Bộ phim "The Sister's Brother" (2018) cũng là 1 bộ phim không thể bỏ qua của Joaquin Phoenix Kết hợp cùng bạn diễn John C. Reilly, vai diễn của Joaquin trong "Sister's Brother" khác hoàn toàn với những vai diễn trước đây mà ông từng đảm nhiệm. Bộ phim này là sự pha trộn khéo léo vừa có tính hài hước nhưng lại mang hơi hướng phim truyền hình miền Tây Trong bộ phim này, Joaquin Phoenix đã khéo léo kết hợp với bạn diễn John C. Reilly, không cần "chiếm" quá nhiều đất diễn trong vẫn xây dựng nhân vật vô cùng trọn vẹn Xuất hiện với vai diễn phản diện trong phim "The Immigrant" (2013), Joaquin Phoenix vào vai Bruno Weiss và đã không hề khiến người hâm mộ thất vọng Bộ phim xoay quanh Ewa Cybulska (Marion Cotillard), 1 phụ nữ trẻ tha hương tới thành phố New York tìm kiếm cuôc sống mới. Cô đã lạc lối và rơi vào vòng tay Bruno Weiss, sau đó bị hắn đẩy vào con đường làm gái mại dâm. Nhận thấy mình bị lừa dối, Ewa vẫn không nguôi ý định tìm kiếm tự do tại New York Bộ phim với nhiều nút thắt trong cốt truyện khiến khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Bên cạnh đó, vai diễn phải diện của Joaquin Phoenix cũng được thể hiện vô cùng ấn tượng và dường như không thể làm khó nam diễn viên này

