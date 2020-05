Tham gia đóng phim từ năm 17 tuổi, đến nay, Song Hye Kyo đã có nhiều vai diễn để đời, được khán giả đánh giá cao và trở thành một trong những ngôi sao hạng A của điện ảnh Hàn Quốc nói riêng và châu Á nói chung

Tuy nhiên, việc có đời tư vô cùng phức tạp vì liên tục vướng vào tin đồn tình ái với bạn diễn đã khiến cho cô nàng vô cùng "mất điểm" trong mắt công chúng

Cụ thể, sau khi dấn thân vào ngành giải trí chỉ được vài năm thì Song Hye Kyo đã vướng vào bê bối tình cảm với Kim Min Jong khi họ phối hợp với nhau trong bộ phim "Thiên thần hộ mệnh" (2001)

Dù vào thời điểm ấy, nam diễn viên Kim Min Jong vừa mới kết thúc mối tình kéo dài 6 năm vô cùng đẹp đẽ với Hoa hậu Lee Seung Yeon

Trước thông tin chưa có căn cứ này, anh chàng tài tử sinh năm 1972 đã không ngại chia sẻ với truyền thông rằng: "Tôi muốn bảo vệ cho Song Hye Kyo cả cuộc đời"

Tuy nhiên, về phía Song Hye Kyo, cô lại chưa bao giờ lên tiếng về việc này. Nữ diễn viên luôn từ chối tất cả những câu hỏi liên quan đến mối quan hệ giữa cô với Kim Min Jong

Hai năm sau, khi bê bối tình cảm với Kim Min Jong vừa lắng xuống thì Song Hye Kyo lại khiến cho công chúng không khỏi bất ngờ khi xác nhận mối quan hệ với bạn diễn Lee Byung Hun sau đóng chung bộ phim "All in"

Đây là lần đầu tiên nữ diễn viên sinh năm 1981 này công khai người yêu với rất nhiều lời chúc mừng của truyền thông và khán giả

Thời điểm yêu nhau, hai người liên tục dành những cử chỉ ân cần, thân mật cùng nhiều lời có cánh cho đối phương mỗi khi xuất hiện trước truyền thông. Thậm chí, họ còn có ý định tiến tới hôn nhân vào năm 2004

Tuy nhiên, chỉ sau một năm, cặp đôi này xác nhận đã đường ai nấy đi nhưng không đưa ra được lý do cụ thể

Theo như lời bạn thân của Song Hye Kyo, sau khi chia tay, cô đã đau buồn đến mất ăn, mất ngủ, không còn tâm trí để nhận các vai diễn mới và điều này còn khiến cô sụt cân không ít

Rất lâu sau đó, nữ diễn viên mới tâm sự với truyền thông nguyên nhân gây ra sự tan vỡ của chuyện tình khó quên này là Lee Byung Hun đã lừa dối cô trong khoảng thời gia họ yêu nhau

Cô chia sẻ: "Những thứ rất nhỏ nhặt hay thậm chí lời nói dối vô hại cũng là nguyên nhân. Một người phụ nữ luôn muốn biết hết mọi thứ về người đàn ông của mình. Những lời nói dối có thể tạm thời được che đậy nhưng sẽ dẫn đến rắc rối lớn hơn trong tương lai"

Thời gian dài sau khi chia tay mối tình tưởng chừng sẽ gắn bó trọn đời, Song Hye Kyo có dịp đóng cùng Hyun Bin trong "The world they live in" vào năm 2008

Sau khi bộ phim đóng máy, vào tháng 6-2009 cả hai người đã xác nhận có quan hệ tình cảm và đây là mối tình thứ hai mà ngôi sao của "Ngọn gió đông năm ấy" công khai với khán giả

Chuyện tình của Song Hye Kyo - Hyun Bin nhận được sự ủng hộ lớn của khán giả, bởi, hầu hết họ cho rằng đây là cặp đôi "vàng" của làng giải trí

Tuy nhiên, do lịch trình chồng chéo, họ quá bận rộn với cuộc sống riêng của mỗi người và không có thời gian dành cho "nửa kia" đã khiến hai người dần xa cách rồi trở nên miễn cưỡng trong mối quan hệ yêu đương

Cuối cùng, họ quyết định đường ai nấy đi vào năm 2011, kết thúc 3 năm bên nhau trong sự tiếc nuối của không ít công chúng

Sau khi lên tiếng chấm dứt mối tình với Song Hye Kyo, Hyun Bin từng chia sẻ: “Thời gian này tôi bị quá tải bởi mọi mọi thứ xung quanh. Dẫu trân trọng tình yêu nhưng chúng tôi chẳng còn đủ sức để vượt qua những sóng gió, khoảng cách của hai người ngày một lớn hơn”

Về phía Song Hye Kyo, dẫu không đề cập nhiều đến chuyện chia tay song nữ diễn viên vẫn luôn nhắc tới tài tử sinh năm 1982 với những gì đẹp nhất

Mới đây, người hâm mộ đã xôn xao khi có thông tin cho rằng Song Hye Kyo và Hyun Bin sẽ tái hợp. Tuy nhiên, tất cả chỉ dừng lại ở tin đồn, chưa có căn cứ hay xác nhận từ phía 2 nhân vật chính

Đến năm 2014, trong quá trình đóng cặp với Kang Dong Won trong bộ phim "My Brilliant Life", Song Hye Kyo đã khiến công chúng nghi ngờ có quan hệ "phim giả tình thật" với bạn diễn của mình

Cụ thể, bên cạnh luôn dành lời khen cho nhau trong quá trình đóng phim cũng như mỗi lần xuất hiện cùng nhau trên truyền hình thì vào tháng 5-2014, cặp đôi này còn bị bắt gặp khi hẹn hò trên đường phố Paris nước Pháp

Chính nam diễn viên họ Kang cũng thừa nhận anh bị hớp hồn bởi sự mạnh mẽ, cá tính cũng như vẻ đẹp cuốn hút của bạn diễn khiến không ít công chúng tò mò

Tuy nhiên, không lâu sau đó, công ty chủ quản của họ đã nhanh chóng xác nhận Kang Dong Won và Song Hye Kyo chỉ đến Pháp để chụp quảng cáo và giữa họ không có bất cứ mối quan hệ yêu đương nào

Năm 2016, bộ phim "Hậu duệ mặt trời " với sự góp mặt của Song Hye Kyo và Song Jong Ki đã nhanh chóng trở thành một hiện tượng truyền hình tại Hàn Quốc cũng như khắp các nước châu Á, trong đó có Việt Nam

Sau khi "Hậu duệ mặt trời" đóng máy, cặp sao này liên tục xuất hiện tình tứ bên nhau làm dấy lên nhiều tin đồn có quan hệ tình cảm

Trước sự ngờ vực về chuyện tình cảm, Song Hye Kyo lẫn Song Joong Ki đều một mực phủ nhận và khẳng định chỉ coi nhau là đồng nghiệp

Tuy nhiên, vào tháng 7-2017, người hâm mộ cặp diễn viên "Hậu duệ mặt trời " đã vô cùng bất ngờ trước thông tin cả hai chính thức yêu nhau và dự định kết hôn

Sau hơn 2 năm yêu nhau, vào tháng 10-2017, hôn lễ của 2 ngôi sao màn ảnh này diễn ra và nhận được rất nhiều sự quan tâm của truyền thông, cả hai dành cho nhau nhiều lời có cánh, hứa hẹn sẽ bên nhau trọn đời

Tuy nhiên, sau gần 2 năm chung sống, cặp đôi đã quyết định ly hôn trong sự ngỡ ngàng của người hâm mộ. Ngày 27-6-2019, Song Joong Ki và Song Hye Kyo đều đồng loạt lên tiếng xác nhận đang làm thủ tục ly hôn

