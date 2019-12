Ngày 5-1-2019, tài khoản "World record egg" đã đăng tải bức ảnh một quả trứng, kèm theo lời kêu gọi mọi người cùng chung tay lập nên kỷ lục thế giới về bài viết có lượt "like" nhiều nhất trên Instagram

Chỉ 8 ngày sau đó, bức ảnh quả trứng này đã đạt được 37,7 triệu lượt yêu thích, vượt qua bức hình 18,1 triệu like"của nữ người mẫu Kylie Jenner. Trên thực tế, tài khoản được lập ra như một trò đùa và là một cách thử nghiệm phản ứng của cộng đồng mạng khi cùng nhau thực hiện một điều gì đó để thiết lập kỷ lục thế giới

Ông bố người Mỹ Donte Palmer, 31 tuổi, chia sẻ bức ảnh vừa ngồi xổm tựa vào tường, vừa loay hoay thay tã cho cậu con trai trong một nhà vệ sinh công cộng. Palmer cho biết, anh phải đặt con trên đùi để con không chạm vào sàn nhà bẩn. Bên dưới bức hình, anh gắn dòng chữ #squatforchange (squat để thay đổi)

Bức ảnh của anh nhận được gần 200.000 lượt thích chỉ sau một ngày đăng tải, và hàng nghìn ý kiến đồng tình của những ông bố, bà mẹ khác, tạo thành một chiến dịch gây sốt trên mạng xã hội, truyền cảm hứng cho hãng bỉm Pampers bố trí lắp đặt 5.000 bàn thay tã cho trẻ em trong phòng vệ sinh nam để hỗ trợ các ông bố, bà mẹ trong việc chăm sóc con nhỏ

Tại Hội nghị Thượng đỉnh G7 diễn ra tại Biarritz, Pháp ngày 27-8-2019, bà Melania Trump tiếp tục chứng minh sức hút của mình khi xuất hiện nổi bật và quyến rũ bên cạnh Tổng thống Mỹ. Khi vừa đáp máy bay xuống vùng tây nam nước Pháp, vị phu nhân này đã thu hút mọi ánh nhìn bởi vẻ ngoài vô cùng nổi bật

Đặc biệt, khoảnh khắc hai người lính trong đội tiêu binh đón tiếp ở sân bay liếc nhìn bà Melania dù mặt vẫn hướng thẳng phía trước đã được đăng tải và "gây sốt" trên mạng xã hội.

Đầu năm 2019, một bé trai người Úc khiến cư dân mạng dậy sóng vì khoảnh khắc chào đời rất đáng yêu. Sau khi được các bác sĩ đưa ra khỏi bụng mẹ, cậu bé Harry không hề khóc mà "trưng" ra bộ mặt với vẻ nghiêm trọng, tay chân giơ như nhân vật Superman. Bức ảnh được chụp từ năm 2012, tuy nhiên, tới đầu năm nay, mẹ cậu bé Harry mới chia sẻ với người bạn thân là Jade

Bức ảnh siêu đáng yêu sau khi được đăng tải đã "gây bão" mạng xã hội. Một số người bình luận "Bé đáng yêu quá. Lớn nhanh để giải cứu thế giới nhé con" hay "Anh là Superman" . Hiện tại, cậu bé Harry đã lớn và sở hữu ngoại hình vô cùng dễ thương

Joyeeta Sanyal trở thành hiện tượng mạng với những khoảnh khắc đẹp "xuất thần" tại lễ hội mùa xuân hồi tháng 3 của người Ấn Độ. Bộ ảnh được nhiếp ảnh gia Biswarup Shaw ghi lại và chia sẻ

Joyeeta gây ấn tượng cực mạnh bởi đôi mắt màu xanh hổ phách và nụ cười tỏa nắng làm bừng sáng cả lễ hội sắc màu Holi

Chỉ sau một đêm, từ một thiếu nữ vô danh, Joyeeta đã nổi tiếng khắp châu Á và nhận được nhiều lời mời hợp tác từ các nhãn hàng. Những hình ảnh của cô được cộng đồng mạng chia sẻ rầm rộ và dành những lời khen có cánh cho nhan sắc "tựa nàng thơ" của cô

Những ngày giữa tháng 8-2019, nhiều diễn đàn mạng thế giới, trong đó có Việt Nam, hào hứng chia sẻ hành vi mới mang tên "Disappoited Mohammad Akhtar" (Người đàn ông thất vọng)

Chủ nhân của biểu cảm "đắt giá" đó là Mohammad Akhtar (người Pakistan, hiện đang sinh sống và làm việc tại London, Anh), với vẻ mặt chán chường, chống nạnh trên khán đài trong trận đấu cricket giữa Pakistan và Australia. Ngay sau khi được đăng tải, bức ảnh đã "gây bão" trên mạng xã hội và anh Mohammad bất ngờ trở nên nổi tiếng

Bức ảnh trở thành cảm hứng chế ảnh của nhiều cư dân mạng trên thế giới và mỗi bức ảnh chế có khuôn mặt anh chàng Mohammad đều nhận được lượng tương tác rất cao. Khi nhìn vào bức ảnh, mọi người đều cảm thấy vô cùng vui vẻ và thoải mái

Cuối tháng 9, GS.TS Ramata Sissoko Cisse (51 tuổi), công tác tại ĐH Georgia Gwinnett, Mỹ đã tạo nên "cơn sốt" trên mạng xã hội với khoảnh khắc vừa địu con giúp sinh viên vừa giảng bài. Bức ảnh do Anna Cisset, con gái bà Ramata đăng tải

GS Cisse cho biết, bà giúp sinh viên giữ con từ lúc 8h. Đêm trước buổi học, nữ sinh gọi điện xin phép mang con đến lớp vì không tìm được người trông. Tuy nhiên, việc vừa nghe giảng, ghi chép vừa phải trông con khiến nữ sinh không thể tập trung, nên bà đã đề nghị trông giúp. Hình ảnh đã khiến nhiều người xúc động mạnh, để lại những lời tri ân, cảm ơn đặc biệt tới nữ giáo sư

Hồi tháng 11, ngay sau khi khoảnh khắc cứu sống chú mèo được đăng tải trên các diễn đàn, lính cứu hỏa người Nga tên Andrey Meister đã trở thành hiện tượng mạng xã hội

Theo Russia News, chú mèo gặp nạn trong một trận hỏa hoạn tại thành phố Tver hôm 12-11. Andrey và các đồng đội của anh tìm thấy chú mèo khi phá cửa vào một căn hộ trên tầng 3 của tòa nhà. Thấy con mèo kiệt sức vì hít quá nhiều khói, anh đã dùng bình dưỡng khí của mình để cung cấp oxi cho con vật tội nghiệp. Sau 7 phút cấp cứu, con mèo dần tỉnh lại. Hành động của anh đã được cộng đồng mạng hết lời ca ngợi

Những ngày cuối tháng 12, Veronica, giáo viên sinh học người Tây Ban Nha đã bất ngờ nổi tiếng sau khi chồng cô đăng tải một loạt hình ảnh cô mặc bộ đồ giải phẫu cơ thể trong tiết học về nội tạng con người

Ngay sau khi đăng tải, bức ảnh về Veronica Duque đã nhận được hàng chục nghìn lượt yêu thích cũng như được chia rẻ rầm rộ trên Twitter. Đa số đều "ngả mũ" thán phục cô bởi hiếm có giáo viên nào sẵn sàng áp dụng cách giảng dạy táo bạo này. Được biết, trước đây, cô Duque cũng từng mặc bộ trang phục này để dạy các bài học về giải phẫu, giúp học sinh hình dung bài học một cách toàn diện và chi tiết hơn

Đầu năm 2019, một chiến dịch ý nghĩa của mang tên "Planting trees for likes" được thực hiện bởi TenTree. Theo đó, TenTree hứa sẽ trồng 500.000 cây xanh nếu bài viết được 5 triệu lượt thích. Tính đến thời điểm hiện tại, bài đăng của TenTree đã trở thành bài đăng được yêu thích thứ 4 mọi thời đại trên mạng xã hội Instagram với hơn 15 triệu lượt thích

Được thành lập năm 2012 bởi Stephen và Derrick Emsley, TenTree đã đặt ra cho mình một sứ mệnh với ý nghĩa lớn lao: "Mang màu xanh của rừng trở lại cuộc sống con người". Sứ mệnh được thực hiện bằng chính sách, cứ mỗi sản phẩm được bán ra, công ty sẽ trồng thêm 10 cây xanh mới

