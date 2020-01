Theo thông tin từ người nhà, diễn viên kì cựu Nguyễn Chánh Tín đã trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng vào lúc 7h sáng ngày 4-1-2020, hưởng thọ 68 tuổi

Bà Bích Trâm, vợ của cố nghệ sĩ cho biết, nghệ sĩ Chánh Tín đã qua đời trong giấc ngủ, trước đó ông chỉ đang cảm nhẹ

Trước mắt, gia đình nghệ sĩ Nguyễn Chánh Tín đang đợi con trai ông từ Canada về nước để cùng tiến hành các thủ tục tang lễ. Tang lễ sẽ diễn ra tại nhà tang lễ Lê Quý Đôn nhưng chưa xác định ngày giờ

Thông tin nghệ sĩ Chánh Tín qua đời khiến giới nghệ sĩ và người hâm mộ vô cùng bàng hoàng, thương tiếc

NSƯT Nguyễn Chánh Tín sinh ngày 29-11-1952 tại Bạc Liêu. Ông xuất thân trong một gia đình có truyền thống võ học, cha là "hào kiệt" Nguyễn Chánh Minh, mẹ là Hoa khôi Lưu Ngọc Lan

Ngay từ nhỏ, Nguyễn Chánh Tín đã bộc lộ năng khiếu và đam mê với nghệ thuật. Năm 15 tuổi, ông theo học tại trường Mạc Đĩnh Chi (TP. HCM) và theo đuổi đam mê ca hát

Sau khi thể hiện thành công hai ca khúc "Tìm nhau" và "Nghìn trùng xa cách" của nhạc sĩ Phạm Duy trong một cuộc thi văn nghệ tại trường, Nguyễn Chánh Tín đã trở nên nổi tiếng. Ông xuất hiện trên mặt báo như một "hiện tượng âm nhạc"

Năm 1972, nam tài tử Chánh Tín theo học tại trường Luật. Lúc này, nhờ sự giúp đỡ của nhạc sĩ Phạm Duy và Dương Thiệu Tước, ông đã hát tại các phòng trà ca nhạc nổi tiếng Sài Gòn lúc bấy giờ

Cuối năm 1974, ông kết hôn cùng bạn học Bích Trâm. Cả hai quen biết khi học chung trường Luật

Sau khi kết hôn, vợ chồng Chánh Tín - Bích Trâm trở thành cặp song ca nổi tiếng tại các phòng trà. Sau đó, họ gia nhập đoàn kịch nói Bông Hồng của nghệ sĩ Thẩm Thúy Hằng rồi bước chân vào điện ảnh với bộ phim "Tình đất Củ Chi"

Trong hình là hình ảnh vợ chồng nghệ sĩ Chánh Tín trong độ tuổi "xế chiều"

Sau này, Nguyễn Chánh Tín ghi dấu ấn trong lòng khán giả trong vai trò một diễn viên, đạo diễn nổi tiếng trong nhiều dự án phim. Trước khi qua đời, ông đã để lại một "gia tài" nghệ thuật vô cùng đồ sộ. Cùng nhìn lại một số vai diễn đáng nhớ, làm nên tên tuổi của nam diễn viên Chánh Tín

Nhắc tới Nguyễn Chánh Tín không thể không nhắc tới bộ phim nhựa "Ván bài lật ngửa", được coi là đỉnh cao của điện ảnh Việt Nam một thời. Nhân vật chính trong phim là Nguyễn Thành Luân do cố nghệ sĩ Chánh Tín thủ vai đã tạo dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả hâm mộ

Đây là bộ phim về đề tài tình báo sản xuất trong những năm 1982-1987, mô phỏng quãng đời hoạt động của các nhân vật gián điệp có thật ngoài đời hoạt động trong lòng địch những năm kháng chiến chống Mỹ

Ngay sau khi công chiếu, bộ phim "Ván bài lật ngửa" đã trở thành hiện tượng trong cả nước. Song song với đó, cái tên Nguyễn Chánh Tín, người thủ vai điệp viên Nguyễn Thành Luân cũng nhanh chóng trở thành những ngôi sao điện ảnh nổi tiếng nhất khi ấy. Bất cứ ở đâu, thời gian nào cũng có thể bắt gặp ai đó đang bàn luận đến chàng diễn viên trẻ tài năng. Câu nói "Đẹp trai như Chánh Tín" đã trở thành câu "cửa miệng" của chị em thời đó

Sau "Ván bài lật ngửa", bộ phim "Điệp khúc hy vọng" do đạo diễn Hồng Sến thực hiện năm 1988 đã khiến tên tuổi Chánh Tín lên một tầm cao mới. Bên cạnh nam tài tử Nguyễn Chánh Tín, bộ phim còn có sự góp mặt của dàn diễn viên nổi tiếng như: Thúy An, Bắc Sơn, Mai Phương...

Chuyện phim nói về Doanh và Maily yêu nhau tha thiết. Tuy nhiên, sau đó, Maily bị bắt đi cải tạo vì nghi làm gián điệp cho giặc, còn Doanh cũng lập gia đình nhưng không có được hạnh phúc

Maily ngày đêm thương nhớ người yêu, mong đến ngày hết hạn cải tạo để đi tìm Doanh, nhưng giữa họ đã có khoảng cách vì Doanh đã có vợ con. Do bị người khác hãm hại, Doanh đã phải vào tù. Maily một lòng chờ đợi người yêu để có ngày sum họp

Bộ phim "Tình đất Củ Chi" được bấm máy vào năm 1978. Cùng với Chánh Tín, phim có sự góp mặt của các diễn viên: Thùy Liên, Thiên Trang, Lê Minh Hoàng... Nội dung phim nói về quân đội Mỹ quyết tâm đánh vào miền đất Củ Chi và dùng mọi cách để tiêu diệt cách mạng

Trong phim, Nguyễn Chánh Tín vào vai trung úy Thiện. Dù đi theo quân đội Mỹ nhưng vẫn hướng trái tim về Việt Nam nên anh đã hi sinh thân mình để trừ khử những tên lính tàn ác

Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, nghệ sĩ Chánh Tín đã đầu tư mở hãng phim Chánh Phương. Một trong số những sản phẩm nổi bật nhất của hãng phim là "quả bom tấn" Dòng máu anh hùng

Bộ phim được nghệ sĩ Chánh Tín đầu tư mạnh tay, chi hẳn 1,5 triệu USD để thực hiện

Tuy nhiên, dù gây được một tiếng vang lớn nhưng bộ phim lại chỉ giúp hãng phim thu về 7 tỷ đồng. Kết quả, nghệ sĩ Chánh Tín rơi vào cảnh nợ nần chồng chất, sự nghiệp của ông cũng tụt dốc từ đây

Sau cú "ngã ngựa" mang tên "Dòng Máu Anh Hùng", nghệ sĩ Chánh Tín phải ở nhà thuê, làm đủ thứ nghề để mưu sinh. Ông vừa đi hát phòng trà, vừa bán quán nhậu và nhận phim để có tiền trang trải cuộc sống

Sau khoảng thời gian sóng gió, nghệ sĩ Chánh Tín tín đã lấy lại được sự cân bằng cho cuộc sống, sống khá an nhiên, vui vẻ hơn. Ông tham gia làm giám khảo cho những chương trình như: Hoa hậu Quý bà, Hoa hậu Doanh nhân Thế giới...

Tháng 9-2019, nữ diễn viên Phi Thanh Vân đã chia sẻ khoảnh khắc cùng ăn trưa với vợ chồng diễn viên Chánh Tín cùng nhiều nghệ sĩ khác. Bức ảnh đã nhận được sự quan tâm, chú ý của dư luận bởi sau nhiều biến cố, nghệ sĩ Chánh Tín ít xuất hiện trước truyền thông

Vợ chồng nghệ sĩ Chánh Tín vui vẻ chụp hình cùng nữ diễn viên Phi Thanh Vân

Hình ảnh hiếm hoi cuối cùng của cố tài tử bên bạn bè của mình

Mặc dù đã mãi đi xa nhưng những cống hiến và những "đứa con tinh thần" của ông vẫn sống mãi trong lòng nhiều thế hệ khán giả hâm mộ. Xin cúi mình vĩnh biệt một tượng đài của điện ảnh Việt Nam!

