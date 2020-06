Mới đây, Đan Trường chia sẻ hình ảnh chụp cùng bé Tin Tin. Được biết, bé Tin Tin là "fan nhí" của nam ca sĩ Đan Trường từ lúc 3 tuổi. Nam ca sĩ tỏ ra vô cùng thích thú khi tái ngộ người hâm mộ của mình

Hình ảnh do Đan Trường chia sẻ lập tức gây chú ý. Nhiều khán giả so sánh hình ảnh hiện tại với cách đây 3 năm khi Đan Trường và Tin Tin lần đầu biểu diễn cùng nhau. Họ nhận xét Tin Tin lớn phổng, tự tin hơn trước dù ngoại hình vẫn giữ nét bụ bẫm, đáng yêu

Tin Tin tên thật Dương Quốc Anh, sinh năm 2011, là con trai của ca sĩ Dương Hiếu Nghĩa. Bé Tin Tin gây chú ý khi trở thành quán quân chương trình "Người hùng tí hon" năm 2016

Tham gia chương trình "Người hùng tí hon", Tin Tin - khi ấy 5 tuổi, gây ấn tượng bởi ngoại hình bụ bẫm, đáng yêu cùng khả năng nhảy múa thiên bẩm

Đứng trước hàng trăm khán giả, cậu bé không hề rụt rè mà ngược lại rất dạn dĩ, tự tin trình diễn như người lớn. Chính điều này khiến Tin Tin được khán giả ưu ái gọi với biệt danh "thần đồng diễn xuất"

Hiện tại, bé Tin Tin vẫn tập trung cho việc học văn hóa ở trường. Những ngày cuối tuần, Tin Tin sắp xếp thời gian để đi hát cũng như nhận lời tham gia phim điện ảnh. Dù ít xuất hiện hơn trước nhưng cậu bé vẫn chiếm sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ

Vào những năm 2004-2005, cái tên bé Châu (tên thật là Nguyễn Huy, sinh năm 1997) nổi đình đám trên thị trường băng đĩa với biệt danh "thần đồng âm nhạc". Hình ảnh cậu bé 5 tuổi ăn mặc sành điệu, nhảy múa bắt chước giống hệt các ngôi sao ca nhạc cùng những ca khúc đình đám thời bấy giờ đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả

Sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật (bố mẹ là chủ gánh hát cải lương nổi tiếng), từ năm lên 3 tuổi, bé Châu đã theo gia đình tham gia biểu diễn. Có cơ hội xuất hiện trong một video ca nhạc, phong cách mới lạ của cậu bé lập tức tạo được hiệu ứng và được đông đảo khán giả chú ý

Bên cạnh ca hát, bé Châu còn có dịp tham gia nhiều tiểu phẩm hài cùng các nghệ sĩ tên tuổi như Hoài Linh, Chí Tài, Việt Hương, Thị Mười...

Bẵng một thời gian, sau khi dư luận bắt đầu lên án về việc trẻ em hát nhạc người lớn cũng như cảm nhận sự yêu thích của khán giả giảm dần, bé Châu dần lui về tập trung học tập. Sau đó, cái tên "thần đồng bé Châu" dường như mất hút khỏi làng giải trí

Những năm gần đây, khán giả truyền hình vô tình bắt gặp "thần đồng bé Châu" khi anh tham gia một số gameshow thực tế. Tại các sân chơi này, bé Châu sử dụng tên thật là Nguyễn Huy

"Thần đồng âm nhạc bá Châu" ngày nào nay đã trở thành chàng trai 23 tuổi. Khác với hình ảnh cậu bé lanh lợi và hoạt bát trước đây, "bé Châu" hiện tại gây bất ngờ với ngoại hình khác biệt, chững chạc và trưởng thành hơn

Xuân Mai tên thật là Trương Hoàng Xuân Mai, sinh ngày 5-1-1995. Cô sinh trưởng trong một gia đình có truyền thống về nghệ thuật, cha là ca sĩ Tuấn Cảnh, mẹ là nghệ sĩ guitar Thu Thu

Xuân Mai từng được coi là "thần đồng âm nhạc" từ khi còn bé. Giọng ca nhí đi hát từ khi mới 2 tuổi và cho ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc được nhiều các bạn nhỏ và người lớn yêu mến. Album nổi tiếng và bán chạy nhất của Xuân Mai là "Con cò bé bé". Cụm từ này cũng trở thành "thương hiệu" của Xuân Mai



Khi sự nghiệp ca hát tại Việt Nam đang ở đỉnh cao, Xuân Mai bất ngờ sang Mỹ định cư cùng gia đình. Từ thời gian này, thông tin về cô ca sĩ nhí cũng dần thưa thớt. Sau này, Xuân Mai có xuất hiện trở lại với dự án âm nhạc thực hiện cùng một boy band Việt nhưng không còn nổi tiếng như trước

Những hình ảnh hiếm hoi của Xuân Mai không nhận được phản hồi tích cực của khán giả bởi sự già dặn, khác hẳn hình ảnh cô bé đáng yêu một thời

Đến cuối năm 2016, giọng ca "Con cò bé bé" khiến nhiều người bất ngờ khi chia sẻ về việc đã lấy chồng và sinh con ở tuổi 21

Ở tuổi 25, Xuân Mai có một tổ ấm hạnh phúc bên chồng và 3 con nhỏ tại Mỹ. So với các sao nhí cùng thời, cuộc sống của cô được cho là an phận nhất ở thời điểm hiện tại

Nổi danh cùng thời với "Con cò bé bé" Xuân Mai, Xuân Nghi cũng là thần đồng âm nhạc và được hàng triệu em nhỏ từ Bắc chí Nam mến mộ

Xuân Nghi tên thật là Nguyễn Thị Xuân Nghi, sinh ngày 13-5-1994 tại Đà Lạt. Sinh ra trong một gia đình có cả bố lẫn mẹ cùng làm nghệ thuật (nhạc sĩ Duy Thoán và ca sĩ Minh Ngọc), Xuân Nghi bộc lộ năng khiếu ngay từ khi còn nhỏ. Năm 5 tuổi, Xuân Nghi bắt đầu diễn trên sân khấu

Năm 2010, Xuân Nghi bỏ lại hào quang showbiz, sang Mỹ du học chuyên ngành sản xuất âm nhạc và truyền thông tại Đại học Southern California, Mỹ

Sau khi tốt nghiệp Đại học, Xuân Nghi trở về Việt Nam và tìm kiếm cơ hội trong làng giải trí. Cô tham gia một vài gameshow, dự án điện ảnh nhưng không nhận được phản hồi tích cực từ khán giả

Năm 2019, Xuân Nghi tung ra MV mới với sự diễn xuất của bạn trai, chính thức quay lại "đường đua âm nhạc Việt" nhưng cũng không thực sự thành công. Nữ ca sĩ hiện vẫn đang chật vật tìm cơ hội tỏa sáng ở thị trường nhạc Việt

Bước sang tuổi 26, Xuân Nghi hiện đã trở thành một thiếu nữ quyến rũ, xinh đẹp với đôi mắt to tròn, khuôn mặt xinh xắn và phong cách thời trang "cực đỉnh"

Mới đây, Đan Trường chia sẻ hình ảnh chụp cùng bé Tin Tin. Được biết, bé Tin Tin là "fan nhí" của nam ca sĩ Đan Trường từ lúc 3 tuổi. Nam ca sĩ tỏ ra vô cùng thích thú khi tái ngộ người hâm mộ của mình

Hình ảnh do Đan Trường chia sẻ lập tức gây chú ý. Nhiều khán giả so sánh hình ảnh hiện tại với cách đây 3 năm khi Đan Trường và Tin Tin lần đầu biểu diễn cùng nhau. Họ nhận xét Tin Tin lớn phổng, tự tin hơn trước dù ngoại hình vẫn giữ nét bụ bẫm, đáng yêu

Tin Tin tên thật Dương Quốc Anh, sinh năm 2011, là con trai của ca sĩ Dương Hiếu Nghĩa. Bé Tin Tin gây chú ý khi trở thành quán quân chương trình "Người hùng tí hon" năm 2016

Tham gia chương trình "Người hùng tí hon", Tin Tin - khi ấy 5 tuổi, gây ấn tượng bởi ngoại hình bụ bẫm, đáng yêu cùng khả năng nhảy múa thiên bẩm

Đứng trước hàng trăm khán giả, cậu bé không hề rụt rè mà ngược lại rất dạn dĩ, tự tin trình diễn như người lớn. Chính điều này khiến Tin Tin được khán giả ưu ái gọi với biệt danh "thần đồng diễn xuất"

Hiện tại, bé Tin Tin vẫn tập trung cho việc học văn hóa ở trường. Những ngày cuối tuần, Tin Tin sắp xếp thời gian để đi hát cũng như nhận lời tham gia phim điện ảnh. Dù ít xuất hiện hơn trước nhưng cậu bé vẫn chiếm sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ

Vào những năm 2004-2005, cái tên bé Châu (tên thật là Nguyễn Huy, sinh năm 1997) nổi đình đám trên thị trường băng đĩa với biệt danh "thần đồng âm nhạc". Hình ảnh cậu bé 5 tuổi ăn mặc sành điệu, nhảy múa bắt chước giống hệt các ngôi sao ca nhạc cùng những ca khúc đình đám thời bấy giờ đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả

Sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật (bố mẹ là chủ gánh hát cải lương nổi tiếng), từ năm lên 3 tuổi, bé Châu đã theo gia đình tham gia biểu diễn. Có cơ hội xuất hiện trong một video ca nhạc, phong cách mới lạ của cậu bé lập tức tạo được hiệu ứng và được đông đảo khán giả chú ý

Bên cạnh ca hát, bé Châu còn có dịp tham gia nhiều tiểu phẩm hài cùng các nghệ sĩ tên tuổi như Hoài Linh, Chí Tài, Việt Hương, Thị Mười...

Bẵng một thời gian, sau khi dư luận bắt đầu lên án về việc trẻ em hát nhạc người lớn cũng như cảm nhận sự yêu thích của khán giả giảm dần, bé Châu dần lui về tập trung học tập. Sau đó, cái tên "thần đồng bé Châu" dường như mất hút khỏi làng giải trí

Những năm gần đây, khán giả truyền hình vô tình bắt gặp "thần đồng bé Châu" khi anh tham gia một số gameshow thực tế. Tại các sân chơi này, bé Châu sử dụng tên thật là Nguyễn Huy

"Thần đồng âm nhạc bá Châu" ngày nào nay đã trở thành chàng trai 23 tuổi. Khác với hình ảnh cậu bé lanh lợi và hoạt bát trước đây, "bé Châu" hiện tại gây bất ngờ với ngoại hình khác biệt, chững chạc và trưởng thành hơn

Xuân Mai tên thật là Trương Hoàng Xuân Mai, sinh ngày 5-1-1995. Cô sinh trưởng trong một gia đình có truyền thống về nghệ thuật, cha là ca sĩ Tuấn Cảnh, mẹ là nghệ sĩ guitar Thu Thu

Xuân Mai từng được coi là "thần đồng âm nhạc" từ khi còn bé. Giọng ca nhí đi hát từ khi mới 2 tuổi và cho ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc được nhiều các bạn nhỏ và người lớn yêu mến. Album nổi tiếng và bán chạy nhất của Xuân Mai là "Con cò bé bé". Cụm từ này cũng trở thành "thương hiệu" của Xuân Mai



Khi sự nghiệp ca hát tại Việt Nam đang ở đỉnh cao, Xuân Mai bất ngờ sang Mỹ định cư cùng gia đình. Từ thời gian này, thông tin về cô ca sĩ nhí cũng dần thưa thớt. Sau này, Xuân Mai có xuất hiện trở lại với dự án âm nhạc thực hiện cùng một boy band Việt nhưng không còn nổi tiếng như trước

Những hình ảnh hiếm hoi của Xuân Mai không nhận được phản hồi tích cực của khán giả bởi sự già dặn, khác hẳn hình ảnh cô bé đáng yêu một thời

Đến cuối năm 2016, giọng ca "Con cò bé bé" khiến nhiều người bất ngờ khi chia sẻ về việc đã lấy chồng và sinh con ở tuổi 21

Ở tuổi 25, Xuân Mai có một tổ ấm hạnh phúc bên chồng và 3 con nhỏ tại Mỹ. So với các sao nhí cùng thời, cuộc sống của cô được cho là an phận nhất ở thời điểm hiện tại

Nổi danh cùng thời với "Con cò bé bé" Xuân Mai, Xuân Nghi cũng là thần đồng âm nhạc và được hàng triệu em nhỏ từ Bắc chí Nam mến mộ

Xuân Nghi tên thật là Nguyễn Thị Xuân Nghi, sinh ngày 13-5-1994 tại Đà Lạt. Sinh ra trong một gia đình có cả bố lẫn mẹ cùng làm nghệ thuật (nhạc sĩ Duy Thoán và ca sĩ Minh Ngọc), Xuân Nghi bộc lộ năng khiếu ngay từ khi còn nhỏ. Năm 5 tuổi, Xuân Nghi bắt đầu diễn trên sân khấu

Năm 2010, Xuân Nghi bỏ lại hào quang showbiz, sang Mỹ du học chuyên ngành sản xuất âm nhạc và truyền thông tại Đại học Southern California, Mỹ

Sau khi tốt nghiệp Đại học, Xuân Nghi trở về Việt Nam và tìm kiếm cơ hội trong làng giải trí. Cô tham gia một vài gameshow, dự án điện ảnh nhưng không nhận được phản hồi tích cực từ khán giả

Năm 2019, Xuân Nghi tung ra MV mới với sự diễn xuất của bạn trai, chính thức quay lại "đường đua âm nhạc Việt" nhưng cũng không thực sự thành công. Nữ ca sĩ hiện vẫn đang chật vật tìm cơ hội tỏa sáng ở thị trường nhạc Việt

Bước sang tuổi 26, Xuân Nghi hiện đã trở thành một thiếu nữ quyến rũ, xinh đẹp với đôi mắt to tròn, khuôn mặt xinh xắn và phong cách thời trang "cực đỉnh"