Ngày 4-7-2020, Kanye West đã khiến dư luận thế giới ngỡ ngàng khi tuyên bố sẽ đứng lên tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2020. Anh đã thành lập một đảng chính trị riêng của mình mang tên Birthday Party và công khai nhiều phát ngôn cùng kế hoạch tranh cử. Trong những ngày gần đây, Kanye West càng được dư luận chú ý nhiều hơn khi tiết lộ những mâu thuẫn với vợ Kim Kardashian trong thời gian chung sống Theo đó, Kanye West nói rằng, anh muốn ly hôn vì cho rằng Kim Kardashian từng ngoại tình với một đồng nghiệp nam hồi năm 2018. Nam rapper chia sẻ trên trang Twitter cá nhân hôm 22-7 về ý định này bởi vợ anh, Kim Kardashian đã có những hành động vượt quá giới hạn khi vào khách sạn cùng người đồng nghiệp này Bên cạnh đó, West còn chỉ trích mẹ vợ Kris Jenner là người "độc tài" và cáo buộc Kim Kardashian cùng Kris Jenner lên kế hoạch giam lỏng và đưa anh vào trại tâm thần Chưa hết, Kanye West còn tố cáo vợ và mẹ vợ là những người tôn sùng chủ nghĩa "da trắng là thượng đẳng" Tuy nhiên, nửa giờ sau khi đăng tải những phát ngôn trên, Kanye West đã lập tức xóa chúng đi và công khai xin lỗi vì đã làm vợ tổn thương. Song những gì nam rapper tiết lộ đã khiến người hâm mộ vô cùng ngỡ ngàng bởi vợ chồng Kim - Kanye đã có 8 năm bên nhau và thường xuyên hỗ trợ nhau trong mọi việc Cặp đôi công khai hẹn hò vào tháng 4-2012. Khi ấy, Kanye West là một trong những rapper nổi tiếng tại Mỹ và Kim Kardashian được biết đến là ngôi sao chương trình truyền hình thực tế Kể từ khi công khai tình cảm, cặp đôi thường xuyên xuất hiện chung với nhau tại nhiều sự kiện lớn. Người hâm mộ nhận định Kim Kardashian và Kanye West là "dành cho nhau" Cặp đôi có với nhau cô con gái đầu lòng North West vào năm 2013. Tuy nhiên, tới năm 2014, họ mới chính thức kết hôn, nên duyên vợ chồng Năm 2015, cặp vợ chồng Hollywood tiếp tục hạ sinh bé trai thứ 2 tên Saint West. Tuy nhiên, khi ấy, Kim cho biết cô đã gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng sau hai lần mang thai. Bởi vậy, để đảm bảo an toàn, hai người con sau của họ là Chicago và Psalm được chào đời nhờ phương pháp mang thai hộ Được biết, Kim Kardashian và chồng thường xuyên công khai ủng hộ và bảo vệ lẫn nhau. Đặc biệt là năm 2016, khi Kanye West dính bê bối liên quan tới nữ ca sĩ Taylor Swift, Kim đã hết mình hỗ trợ và bảo vệ chồng trước những lời chỉ trích của người hâm mộ Cụ thể, năm 2016, Kanye West ra mắt ca khúc "Famous" có đoạn nhắc tới việc anh giúp Taylor Swift nổi tiếng. Sự việc này đã khiến nữ ca sĩ vô cùng bất bình và lên tiếng chỉ trích nặng nề West Tuy nhiên, Kim Kardashian đã tung ra bằng chứng là đoạn ghi âm cuộc nói chuyện trước đó giữa chồng mình và Taylor Swift. Trong đó, Kanye West đã xin phép trước về việc đưa tên Taylor Swift vào ca khúc với lời bài hát như vậy.Sau vụ việc trên, dư luận đã bênh vực vợ chồng West và chỉ trích nữ ca sĩ Taylor Swift vì hành động của mình Tháng 10-2016, khi đang đi diễn ở New York, Kanye West bất ngờ xin lỗi người hâm mộ và rời đi sau khi nghe tin vợ mình bị 1 nhóm cướp khống chế ở Paris. Hành động này của nam rapper đã nhận được sự ủng hộ của người hâm mộ Sau vụ cướp trên, nhiều nguồn tin cho biết West thường xuyên căng thẳng do lo sợ có chuyện xấu xảy đến với vợ, tới mức anh còn phải nhập viện vì kiệt sức Đã ở bên nhau suốt 8 năm, Kim Kardashian và Kanye West được biết đến là cặp đôi vàng của Hollywood bởi tình cảm và sự quan tâm dành cho đối phương. Tuy nhiên, những tiết lộ của nam rapper mới đây đã khiến nhiều người vô cùng ngỡ ngàng về vấn đề đằng sau vẻ ngoài hạnh phúc của cặp đôi

