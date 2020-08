Bộ phim "Tình yêu và tham vọng" hiện đang là một trong những phim truyền hình Việt Nam hút người xem nhất trên VTV3. Bên cạnh nội dung xoay quanh những đan xen giữa chuyện tình cảm và thương trường, "Tình yêu và tham vọng" còn được yêu mến nhờ dàn diễn viên sáng, đẹp. Người hâm mộ thậm chí còn khẳng định, dàn sao Việt Nam góp mặt trong bộ phim này không hề thua kém so với phiên bản gốc của Trung Quốc Bộ phim đánh dấu sự trở lại của Diễm My 9x sau nhiều năm vắng bóng trên màn ảnh Việt. Sở hữu nhan sắc xinh đẹp, nữ tính, vai Phan Hoàng Linh của Diễm My 9x được đánh giá ngang hàng so với nữ chính Hứa Nặc trong phiên bản Trung Quốc (Phan Chi Lâm thủ vai) cả về nhan sắc lẫn diễn xuất Trong phim, Linh là một cô gái tài giỏi, tốt bụng và hiền lành. Linh luôn bị những người đồng nghiệp xấu bày mưu hãm hại do ghen tuông, đố kị. Diễn xuất của Diễm My 9x đã lột tả được nét tính cách của nhân vật này là một người cam chịu, thông minh và chăm chỉ. Cô bỏ ngoài tai những lời gièm pha và luôn nỗ lực hết mình cho công việc Ngoài đời, Diễm My 9x được đánh giá cao nhờ gu ăn mặt thời thượng và nhan sắc "cực phẩm" của mình Người đẹp sinh năm 1990 không "đóng khung" bản thân trong một hình tượng nào mà cô luôn thay đổi và định hình phong cách thời trang cho mình vừa gợi cảm, quyến rũ nhưng cũng vô cùng cá tính Vóc dáng thanh mảnh giúp Diễm My 9x luôn xinh đẹp dù chỉ diện đồ đơn giản Cách phối đồ nhẹ nhàng nhưng vẫn tôn lên vẻ đẹp sang chảnh của nữ diễn viên So với bản Trung Quốc, Nhan Phúc Vinh được khán giả Việt Nam khen ngợi và đánh giá có phần "nhỉnh" hơn Vương Diệu Khánh về nhan sắc. Sở hữu chiều cao 1m81 cùng vẻ ngoài điển trai, Nhan Phúc Vinh đã thể hiện rõ khí chất "tổng tài" của Tổng giám đốc Minh Trong phim, Minh là một người tài giỏi, có khả năng lãnh đạo và đã nhiều lần giúp công ty Hoàng Thổ vượt qua khó khăn. Cũng giống như trong phiên bản Trung Quốc, vai diễn Minh vừa lạnh lùng nhưng lại là người giàu tình cảm và chung thủy Bên cạnh vai diễn Minh trong "Tình yêu và tham vọng", Nhan Phúc Vinh còn được biết đến trong một vài bộ phim khác như "Ngày ấy mình đã yêu", "Đảo của dân ngụ cư"... Ngoài đời, nam diễn viên là người chuộng phong cách đơn giản nên thường chọn cách phối đồ nhẹ nhàng, không cầu kỳ Nhan sắc "một chín một mười" của nhân vật Dư Thu Mỹ (Ưng Thể Nhi thủ vai) và nhân vật Tuệ Lâm (Lã Thanh Huyền thủ vai) trong hai phiên bản phim Trung Quốc và Việt Nam. Ở cả hai phiên bản, nhân vật này đều là người thầm yêu Tổng giám đốc từ lâu đến mức mù quáng làm hại chính mình và những người xung quanh Vai diễn này được kỳ vọng sẽ tạo nên bước đột phá cho sự nghiệp diễn xuất của Lã Thanh Huyền bởi trước đây cô thường hóa thân vào những vai hiền lành, dịu dàng... Tuy nhiên, nhiều khán giá cho rằng vai Tuệ Lâm vẫn còn hơi quá sức với cô khi nhiều phần cảnh có thể thấy rõ Lã Thanh Huyền phải gồng mình lên để diễn xuất Trước "Tình yêu và tham vọng", Lã Thanh Huyền đã tham gia một vài bộ phim khác như "Zippo, mù tạt và em", "Linh lang trắng"... Giống với nhân vật Tuệ Lâm, Lã Thanh Huyền ngoài đời có phong cách thời trang thời thượng và quyến rũ Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, cô còn vô cùng thành công trong lĩnh vực kinh doanh. Có lẽ bởi vậy mà nữ diễn viên đã thể hiện tốt thần thái của nhân vật Tuệ Lâm Với Thanh Sơn, nhiều khán giả nhận định anh là lựa chọn gần với phiên bản gốc vai diễn Cố Kiếm (Ngụy Thiên Trường thủ vai) của bộ phim "Tình yêu và tham vọng" nhất. Cả về nhan sắc lẫn lối diễn xuất và màu sắc nhân vật của cả 2 diễn viên đều được khán giả đánh giá cao Trong phiên bản Việt, Thanh Sơn vào vai Sơn, người phụ trách các vấn đề luật pháp của công ty Hoàng Thổ. Sơn dành tình cảm đặc biệt cho nhân vật Linh và luôn tìm cách giúp đỡ cô ngay cả khi không được Linh đáp lại. Cặp đôi Sơn - Linh được khán giả yêu mến và ủng hộ Thanh Sơn gần đây đã trở thành một gương mặt quen thuộc với khán giả Việt Nam qua hàng loạt bộ phim truyền hình như "Cả một đời ân oán", "Đừng bắt em phải quên", "Nàng dâu Order"... Cũng giống Nhan Phúc Vinh, Thanh Sơn ngoài đời chuộng phong cách ăn mặt đơn giản nhưng vẫn lịch lãm và tôn lên vẻ điển trai của nam diễn viên Dù không phải nhân vật chính, nhưng nhân vật Phương (Huyền Lizzie thủ vai) - bạn thân của Linh - vẫn nhận được sự yêu mến của khán giả nhờ cá tính mạnh mẽ, thường xuyên đứng lên bảo vệ bạn Khác với những hình tượng dịu dàng trước đây, Huyền Lizzie đã trở nên mạnh mẽ và cá tính hơn sau khi ly hôn và làm mẹ đơn thân Phong cách ăn mặc hiện đại và quyến rũ của nữ diễn viên nhận được nhiều lời khen ngợi từ người hâm mộ Mái tóc ngắn và cách ăn mặc mạnh mẽ của Huyền Lizzie được cho là tương đồng với nhân vật Phương trong "Tình yêu và tham vọng" Cô em út trong dàn sao "Tình yêu và tham vọng" Thùy Anh trong những năm gần đây cũng nhận được sự chú ý của khán giả. Trong phim, Thùy Anh vào vai Ánh, em gái cùng cha khác mẹ với Linh, cô luôn đố kị với Linh và tìm cách làm hại chị. Vai diễn Ánh đã khiến Thùy Anh nhận không ít "gạch đá" của dư luận bởi sự ngang ngược của mình Trước vai Ánh, Thùy Anh còn bị "ghét cay ghét đắng" khi hóa thân thành nhân vật Tú trong phim "Cả một đời ân oán", một người mưu mô và tráo trở khi bắt tay với Diệu (Lan Phương thủ vai) để lừa gia đình Dung (Hồng Diễm thủ vai) Ngoài đời, Thùy Anh là một gương mặt xinh đẹp với phong cách thời trang hiện đại Nữ diễn viên luôn bắt kịp với xu hướng thời thượng

