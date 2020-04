Giữa cơn bão phẫu thuật thẩm mỹ tại Hàn Quốc, Kim Tae Hee luôn được coi là biểu tượng của nhan sắc tự nhiên của xứ sở kim chi

Kim Tae Hee sinh ngày 29-3-1980 tại Busan, Hàn Quốc. Ngay từ nhỏ, cô đã gây chú ý bởi khuôn mặt thanh tú, xinh xắn cuốn hút người nhìn

Năm 2000, khi đang đi ở ga tàu điện ngầm Seoul, với mái tóc dài buông xõa lưng và nhan sắc nổi bật, Kim Tae Hee đã lọt vào "mắt xanh" nhân viên của một công ty giải trí. Kể từ đó, người đẹp bắt đầu tham gia chụp hình quảng cáo, làm người mẫu và thử sức trong một vài vai diễn

Với khuôn mặt gần như đạt tỷ lệ vàng mà không cần đụng tới dao kéo, nhiều năm liền, nữ diễn viên liên tục lọt vào các bảng xếp hạng nhan sắc danh tiếng. Cô được coi là một trong tứ đại mỹ nhân Hàn Quốc bên cạnh Son Ye Jin, Jun Ji Huyn, Han Ga Gin. Thậm chí, nữ diễn viên sinh năm 1980 còn được bình chọn là "con dâu trong mộng" của các bà mẹ Hàn

Sau khi kết hôn với nam diễn viên điển trai Bi Rain, Kim Tae Hee được khen ngày càng nhuận sắc. Hiện tại, dù đã ở tuổi 40 và đã trải qua hai lần "vượt cạn" nhưng Kim Tae Hee vẫn khiến khán giả ngưỡng mộ bởi vẻ đẹp "thách thức" thời gian và thân hình quyến rũ, gợi cảm

Năm 2019, TC Candler - trang phê bình độc lập về điện ảnh, nghệ thuật, sắc đẹp của Mỹ đã công bố danh sách 100 gương mặt đẹp nhất châu Á. Trong đó, Lisa, cô em út của nhóm nhạc đình đám tại xứ sở kim chi Black Pink dẫn đầu bảng xếp hạng

Lisa tên thật là Lalisa Manoban, sinh năm 1997 tại Buriram, Thái Lan. Người đẹp hiện là thành viên nhỏ tuổi nhất của nhóm nhạc nữ Black Pink nhưng giữ vai trò vũ công chính và rapper cho nhóm

Trước khi lọt vào "mắt xanh" của công ty YG Entertainment, Lisa là người mẫu kiêm vũ công đình đám ở Thái Lan. Sau 5 năm làm thực tập sinh, cô chính thức được ra mắt với vai trò thành viên của "tân binh quái vật" nhà YG - nhóm Black Pink

Với gương mặt với những đường nét hoàn hảo, bờ môi cong quyến rũ cùng đôi mắt to tròn và thân hình cân đối, Lisa được mệnh danh là "Búp bê sống của K-Pop". Mỹ nhân sinh năm 1997 đã nhiều lần lọt vào các bảng xếp hạng về sắc đẹp

Bên cạnh nhan sắc xinh đẹp, Lisa còn sở hữu phong cách thời trang độc đáo và ấn tượng. Cô hiện được gọi là "Nữ hoàng Instagram" với hơn 16 triệu người theo dõi trên trang riêng

Dù vướng nhiều tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ, tuy nhiên, Angela Baby luôn là cái tên đáng gờm trong các cuộc đua nhan sắc. Người đẹp từng "vượt mặt" Phạm Băng Băng để trở thành người tình lý tưởng nhất trong mắt đàn ông Trung Quốc

Angela Baby tên thật là Dương Dĩnh, sinh ngày 28-2-1989. Cô là con lai mang 2 dòng máu Trung - Đức. Gương mặt của cô hội tụ gần như mọi tiêu chuẩn hoàn hảo của vẻ đẹp Á Đông như đôi mắt to tròn, sống mũi cao, môi trái tim đầy đặn...

Sự nghiệp của Angela Baby bắt đầu khá sớm. Năm 2003, Angela Baby bước chân vào làng người mẫu. Vào năm 2007, người đẹp lần đầu tiên xuất hiện trên màn hình lớn. Cô là khách mời trong bộ phim "Phá Sự Nhi" của đạo diễn Bành Hạo Tường



Dù đã là bà mẹ một con nhưng Angela Baby vẫn gây thương nhớ bởi gương mặt trẻ trung, xinh đẹp cùng thân hình với ba vòng "bốc lửa" tựa gái đôi mươi

Với nhan sắc và tài năng nổi bật, Angela Baby luôn là cái tên "đắt show". Hiện, cô là người mẫu cho các tạp chí thời trang nổi tiếng như New Monday, Dear, Milk, Ray, ELLE girl... Cô còn tham gia đóng quảng cáo cho các nhãn hiệu Mc Donald, Motorola, Vodafone, Panasonic…

Sinh năm 1986, mặc dù sở hữu chiều cao khiêm tốn 1m57 nhưng nữ diễn viên Ishihara Satomi vẫn là một trong những mỹ nhân được khao khát ở Nhật Bản



Ishihara Satomi yêu thích và theo đuổi sự nghiệp diễn xuất khi mới 15 tuổi. Hai năm sau, với vai diễn đầu tay trong bộ phim "My Grandpa", tên tuổi của cô đã "lên như diều gặp gió"

Với vẻ ngoài xinh đẹp, cuốn hút cùng vóc dáng gợi cảm, Satomi được công chúng Nhật Bản mệnh danh là "Kim Tae Hee của xứ sở phù tang"

Bên cạnh nhan sắc xinh đẹp, Ishihara Satomi còn được khen ngợi bởi thái độ chuyên nghiệp và sẵn sàng cống hiến vì nghệ thuật. Không chỉ được nhắc tới như biểu tượng sắc đẹp, Satomi còn được coi là biểu tượng thời trang của giới trẻ Nhật Bản bởi phong cách đa dạng, luôn dẫn đầu xu hướng

Ở tuổi 34, nữ diễn viên vẫn khiến công chúng ngưỡng mộ bởi gương mặt trẻ trung, "lão hóa ngược" và thân hình quyến rũ. Năm 2019, cô xếp thứ hai trong danh sách 100 gương mặt đẹp nhất châu Á do chuyên trang sắc đẹp TC Candler bình chọn

Trong danh sách 100 gương mặt đẹp nhất châu Á do trang TC Candler bình chọn, "nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh gây bất ngờ khi vượt qua rất nhiều mỹ nhân khác để đứng thứ 28 trong bảng xếp hạng

Ngọc Trinh sinh ngày 27-9-1989 tại Trà Vinh. Ngay từ nhỏ, cô đã gây ấn tượng bởi gương mặt bầu bĩnh, xinh xắn cùng đôi mắt "biết nói"

Năm 15 tuổi, Ngọc Trinh trở thành người mẫu của Venus. Với gương mặt xinh đẹp với những đường nét ngọt ngào, dễ thương, thân hình "bốc lửa" với số đo 3 vòng 87-59-92, cô đã đạt nhiều giải thưởng trong các cuộc thi sắc đẹp danh tiếng

Bên cạnh vai trò là người mẫu, đóng quảng cáo, trong thời gian gần đây, Ngọc Trinh còn thử sức mình với vai trò diễn viên. "Nữ hoàng nội y" khiến bao người ngưỡng mộ bởi sở hữu cơ ngơi hoành tráng nhất nhì showbiz Việt

