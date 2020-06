Lynk Lee, sinh năm 1988, tên thật là Tô Mạnh Linh. Gần đây, Lynk Lee trở thành cái tên nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ khi thông báo đã chuyển giới thành một cô nàng nữ tính

Trước khi trở thành một cô nàng xinh đẹp như hiện tại, Lynk Lee từng nổi tiếng trong cộng đồng yêu nhạc với những sáng tác ghi dấu ấn riêng như: Tạm biệt nhé, Ngày ấy bạn và tôi... Ngoài ra, Lynk Lee còn gây ấn tượng với loạt màn "cover" các ca khúc đình đám với chất giọng đặc trưng. Thời gian gần đây, giọng ca này còn hợp tác với nhiều tên tuổi, đặc biệt là Đen Vâu, rapper đình đám triệu view

Đầu năm 2020, tên tuổi của Lynk Lee bất ngờ nóng trở lại khi thông báo đã chuyển đổi giới tính. Trên mạng xã hội, Lynk Lee liên tục cập nhật những hình ảnh tự trang điểm hay tâm sự chuyện chuyển giới. Lynk Lee tiết lộ đã chi gần 200 triệu đồng để "lột xác" thành công với ngoại hình nữ tính, bao gồm tiêm filler má, sửa mũi, nhấn mí...

Ca sĩ sinh năm 1988 cũng thừa nhận với người hâm mộ rằng bản thân cảm thấy thoải mái và được sống đúng với chính mình từ thời điểm công khai giới tính. Nhiều khán giả đã chúc mừng và khen ngợi màn "lột xác" đầy ấn tượng của Lynk Lee

Mới đây nhất, giọng ca "Tạm biệt nhé" tiếp tục lọt vào tầm chú ý của công chúng khi xuất hiện trong một buổi biểu diễn với diện mạo quyến rũ, xinh đẹp. Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen cho sự thay đổi ngoạn mục của Lynk Lee thì cũng có không ít bình luận miệt thị, công kích nữ ca sĩ chuyển giới một cách nặng nề

Giữa "tâm bão" tranh cãi của dư luận, Lynk Lee mới đây đã quyết định công khai quá trình biến chuyển gương mặt của mình từ khi phẫu thuật chuyển giới đến thời điểm hiện tại. Lynk Lee chia sẻ: "Em đã không màng tính mạng của mình trải qua các cuộc phẫu thuật, nên mấy lời tiêu cực như thế này đã không còn xi nhê gì với em nữa". Dàn nghệ sĩ như Tóc Tiên, Hoài Sa... cũng đồng loạt lên tiếng bảo vệ Lynk Lee trước những lời miệt thị của dư luận

Trước khi chuyển giới, Hương Giang có tên thật là Nguyễn Ngọc Hiếu. Từ thời học cấp 3, Hương Giang đã có sở thích ăn mặc, làm tóc nữ tính

Năm 2010, Ngọc Hiếu đến với cuộc thi Vietnam Idol 2010 với cái tên Nguyễn Ngọc Hiếu nhưng không vượt qua vòng sơ loại. Sau đó 2 năm, Hiếu trở lại với Vietnam Idol 2012 với cái tên là Hương Giang và một diện mạo hoàn toàn mới

Hai tháng trước khi tham dự Vietnam Idol 2012, Hương Giang đã một mình khăn gói sang Thái Lan để tìm lại giới tính, tìm lại giấc mơ của chính mình. Để có được ngoại hình như hiện tại, cô đã đánh đổi bằng những cơn đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần

Khác với lần tham gia Vietnam Idol đầu tiên, Hương Giang đã gặt hái được thành công từ cuộc thi Vietnam Idol năm 2012 với danh hiệu Top 4 chung cuộc. Từ đó, cô được người hâm mộ biết tới với tên gọi Hương Giang Idol. Thành công ban đầu này cũng chính là bước đệm để Hương Giang tiến sâu hơn vào làng giải trí Việt. Sau cuộc thi, cô tích cực đi hát và ra sản phẩm âm nhạc riêng của bản thân

Năm 2018, Hương Giang bất ngờ ghi danh đi tham gia cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế và xuất sắc giành vương miện cao quý nhất. Danh hiệu này đã giúp Hương Giang nhanh chóng vươn lên thành ngôi sao hạng A. Hương Giang được mời ngồi ghế nóng của nhiều chương trình đình đám như: Người ấy là ai, Quý Ông hoàn hảo, Siêu mẫu Việt Nam 2018, The Voice Kids...

Sau nhiều năm bước chân vào showbiz, hiện Hương Giang sở hữu khối tài sản đáng mơ ước như căn hộ cao cấp, xế hộp hạng sang và nhiều tài sản có giá trị khác

Lâm Khánh Chi tên thật là Huỳnh Phương Khanh. Thuở mới bắt đầu đi hát, giọng ca sinh năm 1977 có lấy nghệ danh là Lâm Chí Khanh. Thời chưa chuyển giới, Lâm Chí Khanh là nam ca sĩ sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo. Ca sĩ gây chú ý qua một số ca khúc như: Sầu thiên thu, chia xa, Mùa đông...

Năm 2012, sau khoảng thời gian biến mất khỏi showbiz để thực hiện phẫu thuật chuyển giới, Lâm Chí Khanh lần đầu ra mắt công chúng với diện mạo mới, đồng thời ca sĩ cũng đổi tên thành Khanh Chi Lâm và sau đó là Lâm Khánh Chi. Sự kiện này đã tạo ra một cơn chấn động trên truyền thông và thu hút sự tò mò của công chúng thời bấy giờ

Thời gian đầu, các đường nét trên gương mặt cũng như vóc dáng của Lâm Khánh Chi còn khá nam tính. Ca sĩ cho biết mình không phẫu thuật thẩm mỹ mặt. Trong tự truyện "Lột xác" (phát hành 2017), cô trải lòng về hành trình gian nan, đau đớn về thể xác lẫn tinh thần để được sống đúng với con người thật. Điều an ủi ca sĩ nhiều nhất là bên cạnh anh luôn có tình yêu thương vô bờ bến, vô điều kiện của cha mẹ

Những năm gần đây, gương mặt cô trở nên mềm mại, nữ tính hơn. Điều này đã giúp cô gặt hái được nhiều thành công hơn trong sự nghiệp ca hát

Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Lâm Khánh Chi sở hữu khối tài sản "khủng" khiến nhiều người mơ ước như biệt thự hạng sang, xế hộp xịn và đồ hiệu đắt đỏ

Bên cạnh sự nghiệp nở rộ, Lâm Khánh Chi còn có một cuộc sống hạnh phúc bên chồng trẻ kém 8 tuổi Trần Phi Hùng và con trai. Hiện nay, bên cạnh công việc đi hát, cô cùng ông xã kinh doanh cửa hàng thời trang

Bùi Đình Hoài Sa trước khi chuyển giới có tên là Bùi Hải Sơn, sinh năm 1991 tại An Giang. Dù lớn lên trong diện mạo của một người con trai, song Hoài Sa lại thích mặc những bộ trang phục nữ tính

Năm 18 tuổi, khi nhận ra bản thân có năng khiếu ca hát và ấp ủ giấc mơ trở thành ca sĩ chuyên nghiệp, Hoài Sa đã rời quê nghèo lên TP.HCM lập nghiệp

Hoài Sa ghi danh tại cuộc thi Vietnam Idol 2015. Cô được Thu Minh và các giám khảo trao vé vàng ở vòng Thử giọng nhưng bị loại ngay sau đó. Lúc này, cô có ngoại hình nhỏ nhắn và nước da ngăm. Các đường nét trên gương mặt của Hoài Sa có nét nữ tính nhưng chưa thực sự mềm mại

Sau khi bị loại khỏi Vietnam Idol, Hoài Sa tiêm hormone nữ để cơ thể mềm mại, nữ tính hơn. Năm 2015, cô ghi danh tham gia cuộc thi sắc đẹp dành cho cộng đồng người chuyển giới - Miss Beauty 2015 và giành được ngôi vị cao nhất. Cô được công nhận là Hoa hậu Chuyển giới đầu tiên của Việt Nam

Năm 2020, Hoài Sa trở thành đại diện Việt Nam tại cuộc thi Miss International Queen 2020. Tại cuộc thi này, Hoài Sa đã dừng chân ở Top 12 chung cuộc - một kết quả không quá cao, nhưng mỹ nhân chuyển giới vẫn khiến người hâm mộ sắc đẹp Việt Nam không khỏi tự hào

Trở về từ cuộc thi Miss International Queen 2020, Hoài Sa tích cực tham gia các sự kiện giải trí. Tuy chưa nổi bật như đàn chị Lâm Khánh Chi hay Hương Giang nhưng Hoài Sa cũng đã tạo được một vị thế nhất định của riêng mình trong showbiz Việt

