Hà Hồng Sân (Stanley Ho) được mệnh danh là "vua sòng bạc Macau" bởi ông là người đã sáng lập ra ngành công nghiệp casino ở Macau. Hà Hồng Sân có tất cả 17 người con với 4 bà vợ, trong số đó có 11 người con gái

Nhờ thừa hưởng vẻ đẹp từ người bố mang nhiều dòng máu: Ba Tư, Hà Lan, Anh, Do Thái…. và những bà mẹ thuộc hàng mỹ nhân, các "cậu ấm cô chiêu" của gia tộc họ Hà như: Hà Siêu Quỳnh, Hà Siêu Nghi, Hà Siêu Doanh, Hà Siêu Hân… đều tài sắc vẹn toàn

Trong đó, Hà Siêu Liên (Laurinda Ho) gây thương nhớ với vẻ nữ tính, ngọt ngào khó cưỡng cùng khả năng kinh doanh "cực đỉnh". Cô cũng là cô con gái rượu được tỷ phú quá cố Hà Hồng Sân cưng chiều nhất

Hà Siêu Liên là con gái của "vua sòng bạc Macau" Hà Hồng Sân và bà ba Trần Uyển Trân. Cô có em trai sinh đôi Hà Du Khải, chị ruột Hà Siêu Vân và 14 anh chị em cùng cha khác mẹ

Hà Siêu Liên sinh ngày 9-5-1991 tại Hong Kong. Vì là con của "vua sòng bạc Macau" nên từ khi ra đời, cô đã được dư luận đặc biệt quan tâm

Hà Siêu Liên gây ấn tượng bởi khuôn mặt xinh đẹp, khả ái cùng đôi mắt "biết nói"

Ngoài khuôn mặt khả ái, Hà Siêu Liên còn sở hữu thân hình quyến rũ với những đường cong "bốc lửa", gợi cảm

Sinh ra trong gia đình giàu sang, có cuộc sống nhung lụa từ tấm bé nhưng Hà Siêu Liên không phải người đẹp chỉ biết ăn chơi

Hà Siêu Liên nổi tiếng là người rất có năng lực. Cô từng du học tại Anh và tốt nghiệp trường Royal Holloway với thành tích xuất sắc. Sau khi trở về quê nhà, dưới sự hậu thuẫn của gia đình, Hà Siêu Liên bắt đầu năng nổ trong lĩnh vực kinh doanh và hoạt động phúc lợi cộng đồng

Hà Siêu Liên hiện sở hữu chuỗi nhà hàng Jiu Wu Beef Noodles ngay trung tâm Hồng Kông. Theo Hong Kong Tatler, cô cũng đảm nhiệm vai trò giám đốc tại UNIR Hotels và Macau Legend Development từ năm 2016

Bên cạnh đó, Hà Siêu Liên là người rất quan tâm đến phúc lợi cộng đồng. Tháng 1-2017, cô và nhóm bạn đã thành lập tổ chức từ thiện Smile with Us HK nhằm giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn tại Hong Kong

Ngoài tham gia hoạt động kinh doanh, làm từ thiện, con gái thứ 10 của ông trùm sòng bạc quá cố còn hoạt động với tư cách là người mẫu. Cô thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện thời trang tầm cỡ, quảng cáo cho các thương hiệu đắt giá và chụp ảnh cho nhiều tạp chí danh tiếng

Ái nữ nhà tỷ phú Hà Hồng Sân còn có mối quan hệ thân thiết với nhiều tên tuổi nổi tiếng trong làng giải trí Trung Quốc như Phòng Tổ Doanh (con trai Thành Long) hay Đặng Tử Kỳ. Ngoài ra, người đẹp cũng quen biết với nhiều nghệ sĩ đình đám châu Á đến Âu Mỹ

Bên cạnh nhan sắc xinh đẹp, Hà Siêu Liên còn sở hữu phong cách thời trang nữ tính, thời thượng và đẳng cấp. Cô là khách mời quen thuộc tại các sự kiện thuộc khuôn khổ Tuần lễ Thời trang quốc tế

Người đẹp hiện sở hữu trang Instagram có hơn 600.000 người theo dõi cùng tài khoản Weibo thu hút khoảng 1,7 triệu người hâm mộ

Trên trang cá nhân, Hà Siêu Liên thường xuyên đăng tải những hình ảnh khoe nhan sắc xinh đẹp, cuốn hút

Nhan sắc ngọt ngào cùng thần thái cuốn hút, "vạn người mê" của Hà Siêu Liên

Về chuyện tình cảm, trước đây, Hà Siêu Liên từng quen với ca sĩ, diễn viên nổi tiếng Đài Loan Ngô Khắc Quần, thiếu gia sòng bạc Hong Kong Hoắc Khải Sơn và hiện tại Hà Siêu Liên đang hẹn hò với nam diễn viên điển trai Đậu Kiêu

Sau khi công khai tình cảm vào tháng 4-2019, người đẹp không ngại đưa bạn trai về ra mắt gia tộc và bày tỏ niềm hạnh phúc khi được người yêu chiều chuộng, nâng niu hết mực

Trong bối cảnh ông Hà Hồng Sân vừa qua đời vào ngày 26-5, nhiều người không khỏi tò mò rằng con gái cưng Hà Siêu Liên sẽ được thừa hưởng bao nhiêu trong khối tài sản 12 tỉ USD của người cha quá cố. Vấn đề thừa kế liên quan đến những nhân vật tiếng tăm khác trong gia tộc giàu có này cũng đang được truyền thông và dư luận bàn tán sôi nổi

Mới nhân, nhân ngày của Cha 21-6, Hà Siêu Liên đăng tải trên các nền tảng MXH nhiều hình ảnh thơ ấu chụp cùng "vua sòng bạc Macau" để tưởng nhớ người cha đã mất

Xinh đẹp, tài năng lại giàu có, tiểu thư họ Hà trở thành hình mẫu của không ít cô gái trẻ

