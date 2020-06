Hàn Quốc được cho là quê hương của mukbang - một trào lưu trên mạng xã hội nói riêng và Internet nói chung, trong đó nhân vật chính sẽ ăn một lượng thức ăn lớn trong khi tương tác với khán giả của mình

Mukbang bắt đầu trở nên phổ biến tại Hàn Quốc trong những năm 2010. Ngoài những cái tên nổi tiếng như "thánh ăn" Yang Soo Bin, Banzz, một cái tên mới tham gia làng mukbang thu hút nhiều sự chú ý là Moon Bok-hee (biệt danh là Boki, 26 tuổi)

Vừa bước vào nghề làm Youtuber, Moon Bok-hee đã nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của đông đảo người xem. Chỉ sau khoảng hơn 3 tháng bắt đầu công việc này, cô nàng đã nhận được hơn 110.000 lượt theo dõi trên kênh của mình. Cho đến nay, kênh Youtube "Eat with Boki" của cô đã có hơn 4 triệu lượt theo dõi

Moon Bok-hee nổi tiếng với khả năng có thể ăn lượng thức ăn lớn chỉ trong một miếng, còn gọi là "Boki one-bite" (tạm dịch: một miếng của Boki). Bên cạnh đó, các clip ăn uống của cô cũng được nhiều người khen ngon mắt, sạch sẽ, kích thích thị giác

Ngoài khả năng ăn uống giỏi, Moon Bok-hee còn gây ấn tượng với nhan sắc xinh đẹp, quyến rũ

Cô nàng sở hữu nét đẹp dịu dàng với sống mũi cao, mắt to và nụ cười duyên dáng. Khuôn mặt hoàn hảo của Moon Bok-hee còn được nhiều người khen là có nét giống với mỹ nhân Han So Hee, Ryujin và Kang Ha Na

Mỗi khi lên hình, Moon Bok-hee luôn xuất hiện với gương mặt xinh đẹp được trang điểm cẩn thận cùng trang phục nữ tính

Nữ mukbang còn khiến nhiều người ngạc nhiên khi thường xuyên ăn lượng thức ăn lớn mà vẫn sở hữu thân hình thon thả, săn chắc

Trong một clip trả lời người theo dõi, cô cho biết, sở hữu chiều cao 1m68, cô luôn cố gắng duy trì cân nặng từ 45-55kg

Sở hữu lượng người theo dõi lớn, thu nhập từ việc quay các clip ăn uống của cô nàng "thực thần" Moon Bok-hee cũng không hề nhỏ. Trang Thetab ước tính thu nhập trung bình hàng tháng của cô gái 26 tuổi khoảng 560.000 USD

Trên trang cá nhân, người đẹp thường xuyên đăng tải những hình ảnh đi du lịch nhiều nước trên thế giới

Tháng 10-2019, Moon Bok-hee đăng tải ảnh đội nón lá, "check-in" tại Hạ Long. Vẻ ngoài xinh đẹp của cô nhận được nhiều lời khen "có cánh" từ phía cộng đồng mạng

Nhan sắc xinh đẹp, ngọt ngào của nữ mukbang Moon Bok-hee khiến nhiều người say đắm

Nạp một lượng lớn thức ăn vào cơ thể nhưng Moon Bok-hee luôn có những bí quyết giữ gìn vóc dáng của riêng mình

Những video ăn uống của Moon Bok-hee luôn nhận được nhiều phản hồi tích cực của khán giả

Cuối tháng 2, khi dịch Covid-19 bùng phát tại Hàn Quốc, Moon Bok-hee cũng kêu gọi người theo dõi hạn chế ra ngoài, đeo khẩu trang để tránh lây lan virus. Cô còn quyên góp 10 triệu won (khoảng 8.200 USD) cho Bệnh viện Đại học quốc gia Kyungpook - bệnh viện lớn nhất tại thành phố Daegu

Trước đó, cô cũng thường xuyên làm thiện nguyện, từng quyên tặng 10 triệu won cho Quỹ ung thư nhi Hàn Quốc

