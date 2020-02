Mới đây, “biểu tượng gợi cảm” xứ Hàn - Lee Hyori (SN 1979) khiến người hâm mộ thích thú khi xuất hiện trên tạp chí Marie Claire số mới nhất. Với tạo hình nữ tính, dịu dàng, cô được khen ngợi vẫn trẻ đẹp dù đã bước sang tuổi 41





Được biết, đây cũng là lần hiếm hoi Lee Hyori nhận lời chụp hình tạp chí. Bởi sau khi kết hôn vào năm 2013, nữ ca sĩ đã chuyển đến đảo Jeju sống và gần như rút lui khỏi showbiz





Lee Hyori duy trì được thân hình nóng bỏng, gương mặt thon gọn và làn da căng mướt. Bí quyết của cô là sống lành mạnh, ăn uống sạch và kết hợp tập yoga mỗi ngày





Tuy không còn hoạt động nghệ thuật năng nổ như trước, mỹ nhân 7X vẫn có nguồn thu nhập "khủng" từ việc kinh doanh bất động sản. Hiện tại, cô đang có cuộc sống bình yên và hạnh phúc bên tổ ấm nhỏ của mình





Son Ye Jin (SN 1982) có lẽ là gương mặt được nhiều người biết đến nhất ở thời điểm hiện tại. Vừa qua, cô “gây sốt” màn ảnh nhỏ khi đảm nhận vai nữ chính trong bộ phim truyền hình đình đám “Hạ cánh nơi anh”





Nhờ sở hữu vẻ đẹp "băng thanh ngọc khiết" cùng lối diễn xuất đỉnh cao, Son Ye Jin nhanh chóng được khán giả chú ý khi góp mặt trong loạt tác phẩm kinh điển như: Cổ điển (2003), Hương mùa hè (2003), Chị đẹp mua cơm ngon cho tôi (2018)…





Ở tuổi 38, “tình đầu quốc dân” ngày càng xinh đẹp và quyến rũ hơn. Cô được nhận xét là một trong những mỹ nhân sở hữu nhan sắc hiếm có trong làng điện ảnh Hàn Quốc





Jun Ji Hyun (SN 1981) được biết đến là một trong những diễn viên hàng đầu của xứ sở kim chi. Không chỉ ghi điểm bởi nhan sắc cuốn hút, cô còn được giới chuyên môn đánh giá cao về khả năng diễn xuất “thần sầu”





Được biết, trước khi “lấn sân” sang làm diễn viên, Jun Ji Hyun đã nổi tiếng với vai trò là người mẫu chuyên nghiệp





Dù đã kết hôn và sinh con, Jun Ji Hyun khiến nhiều người ngạc nhiên khi vẫn giữ được thân hình thon gọn và săn chắc. Theo truyền thông xứ Hàn, chỉ 4 tháng sau khi sinh con thứ 2, mỹ nhân 39 tuổi đã lấy lại được vóc dáng và quay trở lại showbiz





Hiện tại, dù không tham gia dự án phim nào, sức hút của “mợ chảnh” Jun Ji Hyun vẫn không hề giảm sút. Nữ diễn viên 8X luôn nhận được sự quan tâm lớn của công chúng mỗi khi xuất hiện





Ha Ji Won (SN 1978) được công chúng Hàn Quốc ví như “viên kim cương” của nền điện ảnh nước này. Cô là một trong số ít những nữ diễn viên có thể đóng nhiều thể loại phim khác nhau





Suốt hơn 2 thập kỉ đóng phim, Ha Ji Won góp mặt trong nhiều tác phẩm điện ảnh như: Khu vườn bí mật (2010), Hoàng hậu Ki (2013)…





Ngoài ra, cô còn được mệnh danh là "đả nữ số 1 Hàn Quốc" nhờ những “pha” hành động dứt khoát, đẹp mắt





Ha Ji Won từng đảm nhận vai chính trong nhiều bộ phim nổi tiếng và gặt hái được vô số giải thưởng lớn trong sự nghiệp diễn xuất





Hiện tại, dù đã bước sang tuổi 42, nhưng gương mặt của Ha Ji Won dường như không có dấu hiệu của thời gian. Mỹ nhân này vẫn sống cuộc đời độc thân vui vẻ và thường xuyên lọt top "gái ế nổi tiếng" của showbiz Hàn





Yoo In Na (SN 1982) là cái tên khá quen thuộc với khán giả dòng phim truyền hình Hàn Quốc. Dù thường xuyên đảm nhận các vai phụ, cô vẫn thu hút sự quan tâm lớn nhờ sở hữu vẻ đẹp trong trẻo và lối diễn xuất tự nhiên





Trước đây, để thành công hơn trong sự nghiệp, Yoo In Na thừa nhận cô đã từng phẫu thuật thẩm mỹ. Bắt đầu nổi tiếng từ năm 2009 đến nay, nhan sắc của cô dường như không thay đổi và ngày càng mặn mà theo thời gian





Đối lập với gương mặt thuần khiết, nữ diễn viên 38 tuổi sở hữu thân hình “đồng hồ cát” vô cùng gợi cảm. Yoo In Na có thể “cân” mọi phong cách thời trang nhờ vóc dáng hoàn hảo của mình





