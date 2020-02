Ngày 16-2, gia đình Beckham đã tham sự buổi trình diễn ra mắt bộ sưu tập Thu - Đông 2020 (thuộc khuôn khổ London Fashion Week) của Victoria Beckham





Cựu siêu sao bóng đá David Beckham và các con nhận được sự quan tâm lớn khi xuất hiện tại hàng ghế đầu với vẻ ngoài sang trọng và thời thượng





Tuy nhiên, được chú ý hơn cả vẫn là cô con gái út Harper Seven Beckham. Vẻ đẹp tựa thiên thần của cô bé đã khiến các ống kính máy quay không thể bỏ qua





Ngay sau đó, bộ ảnh cận mặt của Harper đã được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Mọi người đều dành những lời khen "có cánh" cho nhan sắc xinh đẹp của cô bé 9 tuổi





Gương mặt thanh tú của Harper dường như có thể làm tan chảy cả những trái tim sắt đá nhất. Nhiều ý kiến cho rằng, cô bé may mắn được thừa hưởng tất cả nét đẹp của cả bố và mẹ





Được biết, Harper Seven sinh ngày 10-7-2011 và là đứa con thứ 4 của cặp vợ chồng David và Victoria Beckham





Nhờ sở hữu làn da trắng bóc, đôi mắt to tròn và đôi môi đỏ mọng chúm chím, Harper được nhận xét là đứa con đẹp nhất trong gia đình Beckham





Vì là con gái duy nhất nên Harper luôn được bố mẹ và các anh cưng chiều hết mực. Cặp đôi nổi tiếng thường xuyên bế Harper đi dạo phố. Ngoài ra, cô bé còn được đưa đến tham dự các sự kiện lớn của bố mẹ





Đặc biệt, ông bố David Beckham là người chiều chuộng Harper nhất. Cựu cầu thủ luôn thể hiện tình yêu với "cô công chúa nhỏ" ở bất cứ đâu





Anh thường xuyên đưa Harper đi khắp nơi trên thế giới trong mỗi chuyến công tác hoặc nghỉ dưỡng của mình. Khi đi xem bóng đá, anh cũng không ngần ngại mang con gái theo cùng





Bức ảnh nổi tiếng này từng một thời làm "điên đảo" người hâm mộ khắp thế giới bởi sự nâng niu, che chở của David Beckham dành cho con gái bé bỏng





Mỗi lần xuất hiện trước đám đông, Harper đều "đốn tim" biết bao người khi thường xuyên có những biểu cảm và cử chỉ đáng yêu





Nhờ có mẹ là 1 nhà thiết kế lừng danh, Harper luôn được chăm chút cẩn thận về ngoại hình. Ngay từ nhỏ, cô bé đã có cơ hội khoác trên mình những “bộ cánh” đắt đỏ đến từ các thương hiệu nổi tiếng như: Burberry, Gucci...





Không những thế, Harper còn là khách mời thường xuyên của các buổi trình diễn lớn. Cô bé đã từng ngồi cạnh người phụ nữ quyền lực nhất giới thời trang, đó là tổng biên tập tạp chí Vogue - Anna Wintour





Dù năm nay mới 9 tuổi, nhưng Harper đã có thể lựa chọn và phối hợp trang phục thường ngày cho mình. Cô bé được cho là có phong cách thời trang khá đa dạng và ấn tượng





Lớn lên trong gia đình nổi tiếng và “quyền lực”, Harper được bố mẹ đáp ứng mọi nhu cầu và sở thích cá nhân. Vợ chồng Beckham luôn tạo điều kiện tốt nhất để con gái cưng được vui vẻ và hạnh phúc





Với ngoại hình cao ráo và gương mặt xinh đẹp, Harper được nhiều người dự đoán sẽ kế thừa danh tiếng của bố mẹ để “tấn công” làng thời trang thế giới. Tuy nhiên, hiện tại, cặp đôi nổi tiếng này vẫn chưa có ý định cho con bước chân vào showbiz





Dù khá bận rộn với công việc, vợ chồng Beckham vẫn cố gắng thu xếp thời gian để gần gũi các con. Những khoảnh khắc bên nhau của gia đình này luôn khiến người hâm mộ xuýt xoa bởi quá đẹp và hạnh phúc

