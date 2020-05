Sinh năm 1984, Scarlett Johansson là một trong những kiều nữ nóng bỏng nhất của Hollywood hiện tại. Người đẹp sớm bước vào kinh đô điện ảnh với vai diễn đầu tay trong bộ phim "North" được công chiếu năm 1994 và gây ấn tượng mạnh mẽ bởi ngoại hình xinh đẹp, ngây thơ cùng lối diễn tự nhiên, sinh động

Năm 2001, nữ diễn viên tiếp tục ghi dấu trong bộ phim "Ghost World". Vẻ đẹp tuổi 18 của Johansson năm ấy đã lấy đi "hồn vía" của biết bao người hâm mộ. Gương mặt của cô là sự tổng hòa của những nét đẹp với chiếc mũi cao, cặp môi dày quyến rũ cùng đôi mắt xanh "hút hồn"

Thời gian qua đi, Scarlett Johansson ngày càng trở nên đằm thắm, quyến rũ. Gương mặt xinh đẹp cùng thân hình quyến rũ, gợi cảm đã giúp nàng "Góa phụ đen" trở thành người tình trong mộng của cánh mày râu trên toàn thế giới, và nhiều lần đứng đầu danh sách những mỹ nhân nóng bỏng bậc nhất Hollywood

Leonardo DiCaprio tên đầy đủ là Leonardo Wilhelm DiCaprio, sinh ngày 11-11-1974. Khi còn là một cậu bé, Leo đã bắt đầu sự nghiệp diễn xuất của mình với một vai diễn nhỏ trong bộ phim truyền hình "Grow pains". Với khuôn mặt điển trai, đôi mắt sáng cùng mái tóc vàng lãng tử đặc trưng, cậu bé Leo ngày ấy đã chiếm trọn trái tim người hâm mộ

Năm 1996, Leonardo gây ấn tượng mạnh mẽ khi tham gia bộ phim "Romeo+Julliet". Anh chàng được đánh giá ngày càng "trổ mã". Ở tuổi 22, Leo sở hữu vẻ điển trai hiếm có. Khuôn mặt đẹp đậm chất điện ảnh cùng đôi mắt biết nói giúp anh chàng chinh phục cả các đạo diễn lẫn các khán giả. Đến nay, những hình ảnh của Leonardo trong giai đoạn này vẫn được nhắc đến như một tượng đài về vẻ đẹp trên màn ảnh Hollywood

Đến khi trưởng thành, chàng Leo điển trai đã bước vào hàng ngũ những diễn viên tài năng bậc nhất hành tinh với 5 lần đề cử và một tượng vàng Oscar danh giá. Tầm ảnh hưởng và danh tiếng của Leonardo đều "miễn bàn" khi mọi bộ phim nam tài tử góp mặt đều được khán giả nồng nhiệt đón nhận

Nữ diễn viên Natalie Portman, sinh năm 1981, là một trong những nghệ sĩ sở hữu nhan sắc nổi bật từ tấm bé

Năm 1994, Natalie chạm ngõ môn nghệ thuật thứ bảy với bộ phim "Leon: The Professional". Tại thời điểm đó, Natalie Portman mới chỉ 13 tuổi nhưng đã phải đảm nhận vai diễn Mathilda với sức nặng tâm lý đã làm dấy lên nhiều tranh cãi. Song, vai diễn đầu tay đã đem về cho cô giải "Awards Circuit Community Awards" cho hạng mục "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất". Bên cạnh tài năng, khuôn mặt đẹp sắc nét, sáng sân khấu của Natalie đã khiến giới chuyên môn trầm trồ

Theo thời gian, "Thiên nga đen" ngày càng trở nên mặn mà, quyến rũ. Sắc đẹp và sự nghiệp của cô ngày càng tỏa sáng, thăng hoa. Natalie Portman đã trở thành một trong những tài năng diễn xuất ấn tượng nhất tại Hollywood và là một ngôi sao hạng A bảo chứng cho chất lượng tác phẩm

Bắt đầu nghiệp diễn khi mới 10 tuổi trong bộ phim David Copperfield và đến khi thủ vai chính trong loạt phim đình đám "Harry Potter", Daniel Radcliffe đã trở thành diễn viên nhí được yêu thích nhất nhì tại Hollywood

Lần đầu ra mắt công chúng trong "Harry Potter and the Sorcerer's Stone" (Harry Potter và hòn đá phù thủy), Daniel đã khiến bao trái tim người hâm mộ thổn thức bởi gương mặt điển trai cùng đôi mắt xanh to tròn đầy cương nghị

Thời gian qua đi, thói quen để râu đã khiến gương mặt của nam diễn viên Daniel có ít nhiều thay đổi. Tuy nhiên, đôi mắt xanh cùng vẻ điển trai, lãng tử của anh vẫn gây ấn tượng mạnh mẽ với khán giả. Daniel cũng thử sức bản thân với nhiều vai diễn trong các bộ phim như: Horns, Swiss army man, Broadway...

Sinh ngày 15-4-1990, Emma Watson là nữ diễn viên, người mẫu và nhà hoạt động xã hội người Anh. Giống như người bạn Daniel Radcliffe, Emma được biết tới nhiều nhất qua vai diễn Hermione Granger trong loạt phim gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ "Harry Potter"

Loạt phim Harry Potter gồm 8 bộ phim kéo dài từ năm 2001 đến năm 2011. Vai cô phù thủy nhỏ Hermione đã giúp Emma Watson nhanh chóng ghi điểm trong lòng khán giả với vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu và nụ cười rạng rỡ

Khi trưởng thành, Emma dần xây dựng cho mình hình ảnh ngọt ngào và cổ điển. Gương mặt của Emma được đánh giá là ngày càng sắc sảo, quyến rũ, đặc biệt là nụ cười mang tính biểu tượng của cô vẫn được gìn giữ theo năm tháng. Trong cuộc bình chọn của thương hiệu St. Moriz, nữ diễn viên được vinh danh là "Biểu tượng nhan sắc của nước Anh"

Trước khi trở thành Miley Cyrus nổi loạn của ngày hôm nay, cô từng là một cô bé đáng yêu có tên Destiny Hope Cyrus. Ngày nhỏ, nhan sắc của Miley được mệnh danh là "cực phẩm" với gương mặt bầu bĩnh, đôi mắt xanh long lanh cùng nụ cười rạng rỡ. Đó là lý do mọi người thường gọi cô bằng biệt danh "Smiley Miley"

Năm 12 tuổi, Miley Cyrus dấn thân vào làng giải trí với vai diễn Hannah Montana trong series đình đám "Hannah Montana". Thời đó, cô được người hâm mộ ưu ái gọi là "công chúa Disney" bởi nét đẹp ngọt ngào, trong sáng

Có thể nói, Miley Cyrus của thời điểm hiện tại không khác nhiều so với phiên bản nhí của mình. Cô vẫn giữ được nụ cười rạng rỡ mang tính "thương hiệu", và những đường nét trên khuôn mặt ngày càng trở nên quyến rũ hơn

Christian Bale, sinh ngày 30-1-1974 tại xứ Wales. Năm 1987, Christian đã ghi được dấu ấn mạnh mẽ trong bộ phim "Empire of the sun". Bên cạnh khả năng diễn xuất, khuôn mặt điển trai, sáng sân khấu cùng nụ cười rạng rỡ đã giúp cậu bé Christian (khi ấy 13 tuổi) nhận được vô số lời khen từ phía người hâm mộ



Theo thời gian, cậu bé Christian Bale với gương mặt mang nét tinh nghịch, đáng yêu ngày nào đã trở thành một quý ông đầy nam tính. Gu thời trang của anh cũng ngày càng trở nên thời thượng

Ở thời điểm hiện tại, Christian Bale đã là chủ nhân của tượng vàng Oscar danh giá cùng vô số đề cử giải thưởng uy tín khác

Robert Downey Jr. sinh ngày 4-4-1965 tại New York, Mỹ. Ngắm nhìn những bức ảnh của Robert ngày nhỏ, người hâm mộ đều thích thú trước khuôn mặt vô cùng đáng yêu, dễ thương của ông

Khi trưởng thành, Robert "đốn tim" người hâm mộ với gương mặt điển trai, hàng lông mày "cực phẩm" và nụ cười quyến rũ

Hiện tại, ở tuổi 55, "Người sắt" Robert đã trở thành ngôi sao hạng A khi liên tục xuất hiện trong những dự án phim lớn. Robert Downey J. vẫn luôn gây ấn tượng với khán giả bởi vẻ ngoài lịch lãm nhưng có phần "ngông" và bụi bặm hơn

