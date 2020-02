Giữa năm 2016, mạng xã hội bỗng dưng xôn xao trước gương mặt đẹp như tạc tượng của cậu bé 12 tuổi được mệnh danh là "Nam thần nước Úc"

Đó là William Franklyn Miller, sinh ngày 25-3-2004, sống tại thành phố Melbourne, nước Úc. Ngay từ khi còn nhỏ, cậu đã trở thành mẫu nhí nhờ ngoại hình nổi bật

Tuy nhiên, tới năm 12 tuổi, tên tuổi của William mới "nổi như cồn" chỉ nhờ vào một bức ảnh đẹp xuất thần được đăng tải trên mạng xã hội

Theo đó, giữa năm 2016, một nữ sinh người Nhật Bản đã đăng tải một bức ảnh của William Franklyn Miller lên mạng xã hội Twitter và khen ngợi gương mặt điển trai của cậu

Ngay sau đó, bức ảnh của Will đã nhận được hàng nghìn bình luận. Cứ mỗi ba giây lại có đến 100 người theo dõi mới cậu trên Twitter và Instagram, nhiều đến mức ban đầu mẹ cậu nghĩ rằng tài khoản của Will đã bị "hack"

Tên tuổi của William đã lên như "diều gặp gió". Cậu bé nhanh chóng trở nên nổi tiếng ở Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc cũng như Việt Nam. Ai ai cũng hết lời ngợi ca vẻ đẹp của cậu và mệnh danh William là cậu bé "đẹp nhất hành tinh"

Theo Insight nhận định, William có vẻ ngoài chững chạc, gương mặt thon gọn và hoàn hảo đến từng đường nét. Đặc biệt nhất vẫn là đôi mắt xanh sâu thẳm vô cùng quyến rũ của cậu. Đôi mắt được ví như "vũ khí" khiến bao con tim phải "gục ngã"

Bên cạnh vai trò là một người mẫu nhí, William khi ấy còn là một diễn viên xuất hiện trong một số phim truyền hình Úc

Kể từ khi trở thành hiện tượng trên Instagram, cậu bé đã xuất hiện trên 3 chương trình truyền hình khác nhau ở châu Á, được nhiều tạp chí mời phỏng vấn và nhận được sự yêu mến của đông đảo người hâm mộ

4 năm sau khi trở nên nổi tiếng, William Franklyn Miller ngày càng "trổ mã". Những đường nét trên gương mặt của Will trở nên sắc sảo, nam tính, chững chạc và phong trần hơn



Đôi mắt xanh dương của William được ví như "thỏi nam châm" khiến bất cứ ai cũng phải say đắm

Ngoài gương mặt điển trai, "Nam thần nước Úc" còn sở hữu vóc dáng thon gọn, cao ráo nhờ chế độ ăn uống khoa học và việc tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên

Phong cách thời trang nam tính, ấn tượng của William khiến bao con tim phải "tan chảy"

Không chỉ sỡ hữu vẻ ngoài xuất sắc, William còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi sự nghiệp ngày càng phát triển. Hiện tại, cậu là người mẫu độc quyền cho Bayside Modeling Agency - một công ty chuyên đào tạo người mẫu

Will cũng xuất hiện nhiều hơn trên sóng truyền hình với vai trò một diễn viên trẻ đầy tiềm năng

Hiện tại, William sở hữu hơn 1,6 triệu lượt theo dõi trên mạng xã hội Instagram. Những bức ảnh mà William đăng tải đều nhận được phản hồi tích cực từ người hâm mộ

Được biết, không chỉ riêng William mà cả gia đình cậu đều sở hữu nhan sắc nổi bật

Mẹ của William là cô Shannon Franklyn Miller - một người mẫu và diễn viên. Bố của cậu là bác sĩ Andy Franklyn Miller

Nhan sắc của anh em nhà Franklyn Miller đều được ví là "cực phẩm"

"Nam thần nước Úc" là chàng trai năng động. William Franklyn Miller thường xuyên tham gia các hoạt động ngoài trời và chơi thể thao

William thích chơi đàn guitar. Cậu bắt đầu học nhạc cụ này từ năm 13 tuổi

