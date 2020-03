Với kịch bản hấp dẫn và quy tụ dàn diễn viên thực lực, bộ phim truyền hình “Tình yêu và tham vọng” hiện đang thu hút sự chú ý lớn của khán giả





Đặc biệt, dàn diễn viên nữ “đẹp như mơ” cũng là một yếu tố quan trọng giúp bộ phim trở nên phổ biến hơn





Trong phim, Diễm My 9X (SN 1990) đảm nhận vai nữ chính tên Linh – một cô nhân viên tài giỏi và xinh đẹp của công ty Bách Hợp





Qua các tập phim đã phát sóng, nhiều khán giả đoán rằng, nhân vật Linh của cô sẽ vướng vào mối tình tay ba với Phong (do Mạnh Trường thủ vai) và Minh (do Nhan Phúc Vinh thủ vai)





Diễm My 9X chia sẻ, vai diễn này có khá nhiều điểm tương đồng với cô ở ngoài đời. Chính vì vậy, nữ diễn viên đã dành rất nhiều tâm huyết và công sức cho nhân vật Linh





Sau nhiều năm vắng bóng trên màn ảnh nhỏ, Lã Thanh Huyền (SN 1985) đánh dấu sự trở lại với vai Tuệ Lâm trong phim “Tình yêu và tham vọng”





Nhân vật của Lã Thanh Huyền là một cô gái tài giỏi, bản lĩnh và sở hữu tính cách thiện ác lẫn lộn





Tuy nhiên, chuyện tình cảm của Tuệ Lâm gặp nhiều trắc trở khi người cô yêu – Tổng giám đốc Minh (do Nhan Phúc Vinh thủ vai) lại không hề để ý tới cô





Bên cạnh việc đóng phim, Lã Thanh Huyền còn phát triển công việc kinh doanh. Hiện tại, cô đang có một cuộc sống viên mãn bên gia đình nhỏ của mình





Huyền Lizzie (SN 1990) khiến nhiều người bất ngờ khi tái xuất màn ảnh với một hình tượng và phong cách hoàn toàn mới





Trong phim, cô thủ vai Phương – bạn thân của Linh (do Diễm My 9X đảm nhận). Nhân vật này là một cô gái có cá tính mạnh, trượng nghĩa và luôn giúp đỡ mọi người





Để phù hợp với vai diễn, Huyền Lizzie đã quyết định cắt bỏ mái tóc dài nữ tính. Thay vào đó, bà mẹ một con gây ấn tượng với kiểu tóc "tomboy" chất lừ





Được biết, từ sau biến cố hôn nhân, Huyền Lizzie ngày càng gợi cảm và quyến rũ hơn. Nữ diễn viên thường xuyên diện những bộ trang phục bó sát để khoe trọn thân hình nóng bỏng





Nữ diễn viên Thùy Anh (SN 1995) đảm nhận vai Ánh – em gái của Linh (do Diễm My 9X thủ vai)





Trong phim, khác với người chị tốt bụng, giỏi giang, nhân vật Ánh lại có tính cách trái ngược hoàn toàn





Trước đây, cô gây chú ý khi góp mặt trong nhiều dự án phim “ăn khách” như: Đập cánh giữa không trung, Cả một đời ân oán, Gái già lắm chiêu 3…





Chia sẻ về vai Ánh, Thùy Anh cho biết, tính cách của nhân vật này quá khác so với con người thật của cô ngoài đời. Nữ diễn viên đã mất rất nhiều thời gian để nghiên cứu kịch bản và nhập vai một cách hoàn hảo nhất





Với kịch bản hấp dẫn và quy tụ dàn diễn viên thực lực, bộ phim truyền hình “Tình yêu và tham vọng” hiện đang thu hút sự chú ý lớn của khán giả





Đặc biệt, dàn diễn viên nữ “đẹp như mơ” cũng là một yếu tố quan trọng giúp bộ phim trở nên phổ biến hơn





Trong phim, Diễm My 9X (SN 1990) đảm nhận vai nữ chính tên Linh – một cô nhân viên tài giỏi và xinh đẹp của công ty Bách Hợp





Qua các tập phim đã phát sóng, nhiều khán giả đoán rằng, nhân vật Linh của cô sẽ vướng vào mối tình tay ba với Phong (do Mạnh Trường thủ vai) và Minh (do Nhan Phúc Vinh thủ vai)





Diễm My 9X chia sẻ, vai diễn này có khá nhiều điểm tương đồng với cô ở ngoài đời. Chính vì vậy, nữ diễn viên đã dành rất nhiều tâm huyết và công sức cho nhân vật Linh





Sau nhiều năm vắng bóng trên màn ảnh nhỏ, Lã Thanh Huyền (SN 1985) đánh dấu sự trở lại với vai Tuệ Lâm trong phim “Tình yêu và tham vọng”





Nhân vật của Lã Thanh Huyền là một cô gái tài giỏi, bản lĩnh và sở hữu tính cách thiện ác lẫn lộn





Tuy nhiên, chuyện tình cảm của Tuệ Lâm gặp nhiều trắc trở khi người cô yêu – Tổng giám đốc Minh (do Nhan Phúc Vinh thủ vai) lại không hề để ý tới cô





Bên cạnh việc đóng phim, Lã Thanh Huyền còn phát triển công việc kinh doanh. Hiện tại, cô đang có một cuộc sống viên mãn bên gia đình nhỏ của mình





Huyền Lizzie (SN 1990) khiến nhiều người bất ngờ khi tái xuất màn ảnh với một hình tượng và phong cách hoàn toàn mới





Trong phim, cô thủ vai Phương – bạn thân của Linh (do Diễm My 9X đảm nhận). Nhân vật này là một cô gái có cá tính mạnh, trượng nghĩa và luôn giúp đỡ mọi người





Để phù hợp với vai diễn, Huyền Lizzie đã quyết định cắt bỏ mái tóc dài nữ tính. Thay vào đó, bà mẹ một con gây ấn tượng với kiểu tóc "tomboy" chất lừ





Được biết, từ sau biến cố hôn nhân, Huyền Lizzie ngày càng gợi cảm và quyến rũ hơn. Nữ diễn viên thường xuyên diện những bộ trang phục bó sát để khoe trọn thân hình nóng bỏng





Nữ diễn viên Thùy Anh (SN 1995) đảm nhận vai Ánh – em gái của Linh (do Diễm My 9X thủ vai)





Trong phim, khác với người chị tốt bụng, giỏi giang, nhân vật Ánh lại có tính cách trái ngược hoàn toàn





Trước đây, cô gây chú ý khi góp mặt trong nhiều dự án phim “ăn khách” như: Đập cánh giữa không trung, Cả một đời ân oán, Gái già lắm chiêu 3…





Chia sẻ về vai Ánh, Thùy Anh cho biết, tính cách của nhân vật này quá khác so với con người thật của cô ngoài đời. Nữ diễn viên đã mất rất nhiều thời gian để nghiên cứu kịch bản và nhập vai một cách hoàn hảo nhất