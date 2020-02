Ngày 12-2, làng giải trí Hàn Quốc đón nhận tin buồn về sự ra đi đột ngột của nữ diễn viên xinh đẹp Go Soo Jung (SN 1995). Tang lễ của cô được tổ chức riêng tư vào ngày 9-2, chỉ bao gồm người thân, bạn bè

Ban đầu, phía công ty quản lý không tiết lộ chi tiết về bệnh tình của Go Soo Jung. Chính vì thế, nguyên nhân qua đời của nữ diễn viên được công chúng bàn tán xôn xao trên mạng xã hội

Tuy nhiên, sau đó, công ty này đã lên tiếng xác nhận rằng, cô qua đời vì khối u não ác tính. Nhiều khán giả không khỏi bàng hoàng khi biết được thông tin chấn động này

Được biết, Go Soo Jung là một diễn viên tiềm năng của dòng phim truyền hình Hàn Quốc. Với niềm đam mê nghệ thuật từ nhỏ, cô đã nhanh chóng gia nhập làng giải trí để thực hiện ước mơ của mình

Ngoài kĩ năng diễn xuất tốt, Go Soo Jung còn thu hút công chúng bởi vẻ đẹp nhẹ nhàng, thuần khiết và nụ cười rạng rỡ





Cô đầu quân vào Story J Company – công ty quản lí của nhiều diễn viên đình đám xứ Hàn như: Kim Tae Hee, Seo In Guk, Yoo Seung Ho, Go Joon, Kim Seo Kyung, Lee Si Eon, Lee Wan...





Nhờ bệ đỡ tốt từ phía công ty, Go Soo Jung may mắn có vai diễn đầu tay trong siêu phẩm truyền hình năm 2016 - “Goblin” (Yêu tinh)





Trong phim, cô hóa thân thành một trong số những hồn ma chưa siêu thoát và thường xuyên đi theo, mong được làm bạn với nữ chính Ji Eun Tak (do Kim Go Eun đóng)





Tuy chỉ là vai phụ và không được xuất hiện nhiều, nhưng vẻ đẹp thuần khiết cùng khả năng diễn xuất nhập tâm của cô đã để lại không ít ấn tượng trong lòng khán giả





Sau thành công vang dội của “Goblin”, Go Soo Jung nhận được nhiều sự chú ý hơn, những dự án mới cũng bắt đầu đến với nữ diễn viên trẻ





Cô tiếp tục đảm nhận một vai phụ trong phim “Solomon’s Perjury” (Ngụy chứng của Solomon) của đài JTBC. Tuy nhiên, vì một số lí do, tác phẩm này không tạo được tiếng vang lớn như kì vọng





Sau khi kết thúc “Solomon’s Perjury”, người hâm mộ không thấy Go Soo Jung góp mặt trong bất kì dự án phim nào nữa





Tháng 12-2017, cô bất ngờ xuất hiện với vai nữ chính trong MV “With Seoul” cùng nhóm nhạc nam nổi tiếng BTS. Đây là một video ca nhạc nằm trong chiến dịch quảng bá thành phố Seoul của Tổng cục Du lịch Hàn Quốc





Trong MV, cô đóng vai một nữ du khách tới thăm Seoul, đi khắp nơi và dùng máy quay để ghi lại những cảnh đẹp của thủ đô xứ kim chi





Ngay sau khi bài hát “With Seoul” được phát hành, rất nhiều người hâm mộ đã dành những lời khen “có cánh” cho nhan sắc tươi tắn và đầy thu hút của Go Soo Jung

Được biết, sản phẩm quảng bá này cũng chính là dự án cuối cùng mà Go Soo Jung tham gia. Kể từ đó trở đi, cô biến mất khỏi làng giải trí

Hơn 2 năm qua, cô không tham gia bất kì hoạt động nghệ thuật nào. Nhiều ý kiến cho rằng, đó là khoảng thời gian nữ nghệ sĩ điều trị căn bệnh của mình

Sự ra đi bất ngờ của nữ diễn viên trẻ đã để lại nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ. Công ty quản lí Story J Company mong công chúng sẽ cầu nguyện cho cô được an nghỉ và không phải chịu thêm bất cứ đau đớn nào nữa

